Sai che cos’è il miele bianco? Tipologie, proprietà e usi in cucina

Poco noto e un po' più difficile da trovare, il miele bianco è un tesoro da scoprire - sia per il suo sapore che per le indubbie proprietà benefiche per l'organismo

Come spieghiamo nei nostri articoli il miele, oltre a essere un dolcificante naturale, è un prezioso alleato per la nostra salute a 360° – tanto che in molte culture viene considerato un vero e proprio farmaco.

Si fa presto a dire miele: le varietà presenti in commercio sono numerose, e a ognuno sono attribuite specifiche proprietà benefiche per l’organismo.

Ma avete mai sentito parlare del miele bianco? Si tratta di un miele molto particolare, caratterizzato da un colore lattiginoso e da una consistenza più densa e cremosa rispetto a quella del miele classico.

In questo articolo vi spieghiamo di cosa si tratta, quali sono le differenze con il miele “classico” e perché questo prodotto sta spopolando.

Leggi anche: Sai da cosa dipende il colore del miele?

Che cos’è il miele bianco

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, il colore bianco non indica particolari caratteristiche del miele, ma semplicemente la varietà delle piante a cui le api attingono per produrlo.

Nel nostro Paese esistono almeno dieci varietà di miele bianco, tipiche di territori specifici. Fra queste menzioniamo:

miele di rododendro – un miele pregiato e raro, dal sapore floreale intenso e persistente, noto per le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie

un miele pregiato e raro, dal sapore floreale intenso e persistente, noto per le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie miele di sulla – dal sapore floreale delicato, ricco di sali minerali

dal sapore floreale delicato, ricco di sali minerali miele di agrumi – dal sapore fresco e citrino, utile per contrastare i disturbi digestivi

dal sapore fresco e citrino, utile per contrastare i disturbi digestivi miele di trifoglio – dal sapore dolce e vanigliato, con proprietà energizzanti e ricostituenti

dal sapore dolce e vanigliato, con proprietà energizzanti e ricostituenti miele di rosmarino – dal gusto delicato e raffinato, con note floreali intense e leggermente balsamiche, e dall’odore aromatico, tipico del rosmarino, con note di erbe officinali.

Per quanto riguarda le varietà di miele bianco prodotte all’estero, ricordiamo il miele bianco del Tigrai, in Etiopia (presidio Slow Food) e il miele bianco del Kirghizistan (prodotto nella zona del lago Issyk-Kul).

Il colore naturalmente biancastro di questi mieli può essere accentuato, in fase di produzione, grazie a una lavorazione particolare che lo rende più cremoso e ne ingentilisce la texture.

Proprietà del miele bianco

Dietro il colore chiaro e il sapore delicato del miele si nascondono numerose proprietà benefiche per il nostro organismo:

grazie al suo alto contenuto di antiossidanti , il miele bianco combatte i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare e di diverse malattie croniche. Il suo consumo regolare aiuta a prevenire malattie degenerative come quelle cardiovascolari e alcuni tipi di cancro

, il miele bianco combatte i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare e di diverse malattie croniche. Il suo consumo regolare aiuta a prevenire malattie degenerative come quelle cardiovascolari e alcuni tipi di cancro ricco di zuccheri naturali , il miele bianco è un ottimo energizzante naturale, perfetto per contrastare la stanchezza e donare vitalità. Inoltre, le sue proprietà immunostimolanti aiutano a rafforzare le difese del nostro organismo, rendendolo più resistente a virus e batteri

, il miele bianco è un ottimo energizzante naturale, perfetto per contrastare la stanchezza e donare vitalità. Inoltre, le sue proprietà immunostimolanti aiutano a rafforzare le difese del nostro organismo, rendendolo più resistente a virus e batteri le sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche rendono il miele bianco un lenitivo per le mucose irritate. Inoltre, può essere utilizzato per uso esterno per lenire irritazioni della pelle, grazie alle sue proprietà emollienti e nutritive

rendono il miele bianco un lenitivo per le mucose irritate. Inoltre, può essere utilizzato per uso esterno per lenire irritazioni della pelle, grazie alle sue proprietà emollienti e nutritive infine, il miele bianco è un vero toccasana per la bellezza: può essere utilizzato come maschera idratante per il viso o come balsamo per capelli secchi e sfibrati. Le sue proprietà emollienti e nutritive donano luminosità e morbidezza alla pelle e ai capelli.

Usi in cucina

Come abbiamo detto, parlare di miele bianco non significa riferirsi a un unico prodotto ma a una gamma di mieli, ognuno con le sue caratteristiche organolettiche e con i suoi profumi.

Ad esempio, il miele di rosmarino si distingue per le sue note floreali intense, mentre il miele di sulla regala un sapore più dolce e delicato.

Ottimo come dolcificante naturale per yogurt, frullati o tisane, il miele bianco trova il suo impiego ideale nella preparazione di dolci. Dona un gusto raffinato a torte, biscotti e creme, senza coprire il sapore degli altri ingredienti.

Ma il miele bianco non si limita ai dolci! Possiamo giocare con la creatività e utilizzarlo per glassare carni, verdure o formaggi, per un tocco di originalità e un gusto agrodolce irresistibile.

Infine, per un dessert davvero speciale, possiamo montare il miele per ottenere una crema soffice e spumosa, perfetta per guarnire torte, crostate o per farcire cioccolatini.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: