Il dolce inganno delle merendine al cioccolato: dai Buondì Motta ai muffin Conad, le peggiori del test italiano

Un nuovo test italiano sulle merendine ci ricorda l'alto contenuto in zuccheri e rivela la presenza di tracce (sia pur infinitesimali ed entro i limiti di legge) di pesticidi e micotossine

Non certo sane ma sicuramente buone, le merendine sono una tentazione molto grande, soprattutto per i bambini. Ma cosa contengono davvero oltre troppi zuccheri e grassi saturi (cosa ormai risaputa)? Per scoprirlo, un nuovo test italiano, condotto dalla rivista Il Salvagente, ne ha messe alla prova 16.

Si tratta in molti casi di merendine famosissime come i pangoccioli, ad esempio, ma anche plumcake, brioche, krafen, muffin, dove è sempre presente cioccolato, in gocce o meno.

Queste nelle specifico sono le marche delle merendine prese a campione:

Mulino Bianco

Buondì Motta

Muffin Mr Day

Kinder Plumcake

Coop

Conad

Consilia

Eurospin

Lidl

Esselunga

Pasquier

Bauli

Carrefour

Grissitalia

Bistefani

Yo-Yo Motta

Il laboratorio che ha eseguito le analisi sulle merendine è andato in particolare alla ricerca di tracce di pesticidi e micotossine. Ma i prodotti sono stati valutati anche in quanto ad ingredienti e nutrienti, utilizzando le indicazioni riportate sulle confezioni.

Questo il peso dei singoli parametri sul giudizio finale: pesticidi (40%), micotossine (20%), zuccheri (20%), ingredienti sgraditi (20%).

I risultati

I risultati sono abbastanza rilevanti proprio riguardo alla presenza di contaminanti sgraditi nelle merendine al cioccolato. Il Salvagente segnala la presenza di tracce di fitofarmaci in diversi campioni, in concentrazioni basse (al di sotto della quantificazione analitica) ma comunque presenti.

Tra i pesticidi trovati in alcune referenze vi è anche il tanto discusso Clorpirifos, un pesticida neurotossico in particolare per i bambini, presente però – lo specifichiamo – in quantità infinitesimali. Altri principi attivi di rischio elevato identificati in alcune merendine sono il fipronil e acetamiprid.

Considerate che le merendine peggiori del test contenevano ben 4 o 5 tracce di differenti pesticidi, un fatto assolutamente da non sottovalutare, soprattutto considerando i rischi ancora poco conosciuti del cosiddetto effetto cocktail.

Per quanto riguarda le micotossine, invece, la buona notizia è che in nessun campione è stato trovato Don. Sotto controllo, scrivono gli esperti del Salvagente, anche la somma delle micotossine Ht2 e T2, considerate molto rischiose e monitorate in Ue in particolare nei cibi per bambini da 0 a 3 anni.

Inoltre specificano che:

Tutti i prodotti analizzati sono al di sotto anche del limite più tutelante (10 mcg/kg) anche se nessun prodotto è etichettato e venduto come cibo per l’infanzia: i tenori massimi della sommatoria delle due micotossine riscontrati dal nostro laboratorio superano appena i 2 mcg/kg e quindi sono abbondantemente sotto i limiti di legge. In alcuni casi abbiamo riscontrato la presenza di zearalenone, in concentrazioni basse e comunque difficile da valutare visto che manca un limite di legge.

Riguardo alla questione del “troppo zucchero” nelle merendine, ovviamente il test non può che confermare. Il contenuto oscilla, a seconda delle marche, da 6,3 g a 13 g per merendina, con alcuni prodotti che superano il 50% della dose giornaliera raccomandata dall’OMS (27 grammi dai 7 anni in su).

Vieniamo infine agli ingredienti sgraditi: la presenza di grassi saturi da olio di palma e cocco, mono e digliceridi degli acidi grassi (E471), e sciroppo di glucosio-fruttosio è stata penalizzante per i possibili effetti dannosi di questi ingredienti sulla salute.

Considerando tutto ciò, meglio sempre preparare una buona merenda in casa.

Le merendine peggiori del test

Le merendine peggiori del test sono risultate essere in particolare 2, che raggiungono solo 3,9 punti su 10. Si tratta di:

Conad Muffin con Pepite di Cioccolato : il test ha trovato 5 tracce di pesticidi, micotossine (T2+Ht2 0,96mg/kg); ingredienti sgraditi come olio di cocco, sciroppo di glucosio, sorbitolo, mono e digliceridi degli acidi grassi

: il test ha trovato 5 tracce di pesticidi, micotossine (T2+Ht2 0,96mg/kg); ingredienti sgraditi come olio di cocco, sciroppo di glucosio, sorbitolo, mono e digliceridi degli acidi grassi Buondì Motta al Cioccolato: in questo caso le tracce di pesticidi erano 4, come micotossine sono state trovate Zearalenone 3,84, T2+Ht2 0,84; ingredienti sgraditi presenti sono invece olio di palmisti, palma, cocco, sciroppo di glucosio, mono e digliceridi

Altre 2 merendine non hanno ottenuto (ma per poco) la sufficienza. Con un punteggio di 5.5 troviamo:

Mr Day muffin senza glutine con pepite di cioccolato fondente

con pepite di cioccolato fondente Bistefani Pain au Chocolat

Per conoscere i risultati completi del test, fate riferimento al numero di ottobre del Salvagente.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Il Salvagente

Leggi anche: