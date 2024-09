Meglio Lidl o Eurospin? Se mangi tonno in scatola, uno dei più buoni lo trovi proprio al discount

Il test di Altroconsumo sul tonno in scatola e in vetro ha incluso anche due referenze dei discount Lidl ed Eurospin. Scopriamo qual è il migliore (ricordando sempre che il tonno andrebbe consumato, per diversi motivi, con molta moderazione)

Se mangi tonno in scatola, potresti rimanere sorpreso di sapere che uno dei migliori prodotti sul mercato si trova al discount. A dirlo è una recente indagine condotta da Altroconsumo che stilato una classifica del tonno dai risultati abbastanza inaspettati.

Da questo test emerge una realtà che spesso dimentichiamo: non necessariamente i prodotti più costosi o più pubblicizzati e famosi sono i migliori sul mercato. E questo sembra essere vero anche per il tonno.

Ma partiamo dall’inizio. Altroconsumo ha analizzato 30 campioni di tonno in scatola, sia sott’olio di oliva che extravergine di oliva, in lattina e in vetro, disponibili in supermercati e discount. Ogni campione è stato sottoposto a rigorosi test di laboratorio e a valutazioni da parte di esperti e consumatori. L’obiettivo era identificare i prodotti migliori sul mercato, tenendo conto della qualità complessiva ma anche del rapporto qualità-prezzo.

Tra i vari prodotti testati, il tonno che ha ottenuto il bollino di “Miglior Acquisto!” è l’Ondina Filetti di Tonno in Olio di Oliva, disponibile presso il discount Eurospin. Con un punteggio complessivo di 69 su 100, questo tonno si è distinto per la sua qualità a un prezzo competitivo, considerando il peso e il fatto di essere confezionato in vetro.

Questi risultati ottenuti dal tonno Eurospin:

Qualità: 69 punti (Buona)

Prezzo medio: 4,81 € a confezione

Analisi di laboratorio: 3,5 stelle

Assaggio esperti: 4,5 stelle

Assaggio consumatori: 3,5 stelle

Etichetta: 2,5 stelle

Com’è andato invece il tonno venduto alla Lidl?

Il test in questo caso ha analizzato il tonno Lidl in scatola e non in vetro come per la referenza Eurospin.

Il tonno NIXE della Lidl, disponibile in confezioni da 4 x 70 g e con un prezzo medio di 3,15 € a confezione, ha ricevuto una valutazione complessiva di 55 su 100. Questo punteggio colloca il prodotto nella fascia di qualità media. Sebbene sia sicuramente una scelta economica e accessibile, non si distingue per la sua eccellenza rispetto ad altre opzioni sul mercato ma spicca per una maggiore chiarezza in etichetta rispetto al prodotto Eurospin.

Questi i risultati del test sul tonno Nixe:

Qualità: 55 punti (Media)

Prezzo medio: 3,15 € a confezione

Analisi di laboratorio: 3 stelle

Assaggio esperti: 3 stelle

Assaggio consumatori: 2 stelle

Etichetta: 4 stelle

Al di là della vostra scelta, vi ricordiamo che, per diversi motivi, il tonno andrebbe consumato con moderazione (se non evitato del tutto). Può tra le altre cose contenere elevate quantità di mercurio (quindi è bene limitarne il consumo, soprattutto per le donne in gravidanza e i bambini) ed essere contaminato da Bisfenolo A, come ha mostrato un altro test recente. Leggi anche: Troppo bisfenolo A nel tonno in scatola: il nuovo test l’ha trovato in tutti i campioni analizzati (Rio Mare compreso)

Non dimentichiamo infine il grande impatto ambientale della pesca e della produzione di tonno.

