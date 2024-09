Meglio Esselunga o Coop? Se mangi merendine, le più buone le trovi proprio con marchio del supermercato

Ormai lo sappiamo (quasi) tutti, le merendine confezionate non sono uno snack sano. Ma se proprio dobbiamo comprarle, c'è un marchio del supermercato migliore (o meno peggio) degli altri?

Le merendine confezionate sono una scelta popolare, soprattutto per chi ha poco tempo e cerca uno spuntino veloce. Ma attenzione: non si tratta certo di un snack sano. Parliamo infatti di alimenti ultraprocessati, pieni di zuccheri e additivi chimici, che non solo aumentano il rischio di dipendenza, ma sono anche carenti di nutrienti utili come fibre, proteine, vitamine o sali minerali.

Fatta questa premessa doverosa, ora ci chiediamo: esistono delle merendine di qualità migliore sul mercato, o “meno peggio” in quanto ad ingredienti e valori nutrizionali?

Per scoprirlo, Altroconsumo ha condotto un test su 57 merendine, sia di marchi famosi che di private labels, comprese alcune varianti integrali. I prodotti sono stati valutati in base a tre parametri:

Valori nutrizionali

Lista degli ingredienti

Porzione di prodotto

Anche se nessuna merendina confezionata rappresenta una scelta sana, c’è comunque un prodotto migliore o, come già dicevamo, “meno peggio”. E, forse un po’ a sorpresa, si tratta di una referenza a marchio del supermercato.

Parliamo di una merendina Esselunga che batte tutte le altre (ma visto il punteggio non c’è comunque da festeggiare): il tortino con grano saraceno, mais e riso senza glutine della linea Equilibrio di Esselunga, che raggiunge un punteggio di 53 su 100.

Questo risultato non è certo eccezionale, ma sicuramente migliore rispetto alla concorrenza, ed è l’unico prodotto considerato di qualità media dal test.

Come sono andate invece le merendine del marchio Coop?

Insieme a tutte le altre referenze, sono considerate dal test di qualità bassa. La prima merendina Coop in questa classifica (che in realtà non premia nessuno) sono i plum cake integrali che ottengono un punteggio di 49.

Se proprio non potete rinunciare alle merendine confezionate, Esselunga sembra offrire una scelta leggermente migliore delle altre, ma il consiglio migliore rimane sempre quello di preparare merende fatte in casa, utilizzando ingredienti semplici e naturali. In questo modo, si può limitare il consumo di zuccheri ed evitare gli additivi, garantendo un apporto nutrizionale più completo.

Fonte: Altroconsumo

