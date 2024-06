McDonald’s non può più usare in esclusiva il nome “Big Mac” per i suoi panini a base di pollo in Europa

Il tribunale dell'Unione Europea ha revocato a McDonald's il diritto esclusivo sul marchio "Big Mac" per i suoi prodotti a base di pollo. La decisione è frutto di una lunga battaglia legale con Supermac's, catena di fast food irlandese

Si è conclusa, e non a favore di McDonald’s, una controversia legale che durava da tempo. La più nota catena di fast food ha perso il diritto esclusivo sull’uso del termine “Big Mac” per i suoi panini a base di pollo in Europa.

La sentenza del Tribunale di Lussemburgo (una delle due corti che compongono la Corte di Giustizia dell’Unione Europea) è il risultato di una lunga battaglia legale iniziata nel 2017, quando Supermac’s (catena irlandese che vende un’ampia varietà di prodotti, tra cui hamburger di manzo e pollo, crocchette di pollo fritto e panini) ha chiesto di revocare l’uso esclusivo del nome Big Mac da parte di McDonald’s. L’obiettivo era quindi far decadere il marchio registrato dalla catena americana nel 1996 per prodotti a base di carne e pollame.

L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) aveva inizialmente respinto la richiesta di decadenza presentata da Supermac’s, confermando il diritto di McDonald’s di utilizzare il termine per i panini a base di manzo o pollo (all’epoca McDonald’s si difese sostenendo che il nome avrebbe causato confusione tra i clienti). Supermac’s però non si è arreso e ha contestato ulteriormente il verdetto, alla fine spuntandola.

Il Tribunale ha infatti ora respinto le argomentazioni di McDonald’s, modificando parzialmente la decisione dell’EUIPO. I giudici hanno sentenziato che:

McDonald’s perde il marchio comunitario Big Mac per quanto riguarda i prodotti a base di pollame. Non è stato dimostrato un uso effettivo di McDonald’s nell’Unione europea per un periodo continuativo di cinque anni in relazione a determinati beni e servizi.

In una dichiarazione via e-mail, McDonald’s ha rassicurato che potrà continuare a utilizzare il marchio Big Mac e a vendere il Chicken Big Mac:

Questa decisione non avrà alcun impatto sulla nostra capacità di utilizzare o proteggere il marchio dalle violazioni.

La sentenza può ancora essere impugnata davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la più alta Corte dell’Ue.

