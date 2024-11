Mastro Panettone: premiati i migliori del 2024, sia tradizionali che al cioccolato (e c’è anche il pandoro)

Il concorso Mastro Panettone ha premiato i migliori panettoni e pandori artigianali d’Italia del 2024. Ecco tutti i vincitori, categoria per categoria

Ogni anno, il concorso Mastro Panettone, organizzato dal portale Goloasi.it, celebra l’arte dei lievitati italiani premiando i migliori panettoni e pandori artigianali. Questo evento, rappresenta una vetrina per i maestri pasticceri di tutta Italia, che si sfidano nelle categorie di panettone tradizionale, panettone al cioccolato e pandoro artigianale.

La competizione è infatti un’occasione importante per far conoscere le proprie eccellenze e consolidare la propria reputazione a livello nazionale.

Anche quest’anno, i vincitori sono stati scelti da una giuria tecnica composta da esperti del settore. Per il 2024, i giudici hanno valutato attraverso degustazioni alla cieca (non sapevano dunque quale pasticcere li aveva preparati) i 33 lievitati giunti in finale.

I requisiti principali per partecipare al concorso includevano l’utilizzo di lievito madre fresco e canditi senza anidride solforosa, oltre al rispetto del disciplinare legale per i prodotti dolciari da forno.

Di ogni panettone/pandoro sono state valutate le seguenti caratteristiche:

Peso: tolleranza di 50g in eccesso e 30g in difetto, compreso il pirottino per il panettone

Aspetto visivo intero

Aspetto visivo tagliato

Caratteristiche gustative

Caratteristiche olfattive

Caratteristiche tattili

Curiosi di scoprire i migliori dolci del concorso? Partiamo col dirvi che la Campania ha dominato l’edizione 2024, in tutte e tre le categorie principali, ma anche Lazio e Lombardia hanno conquistato importanti posizioni sul podio.

Vediamo allora i premiati nelle varie categorie.

I migliori panettoni e pandori del 2024

Secondo la giuria, sono questi i migliori panettoni e pandori del 2024 che hanno partecipato al concorso, divisi per categoria:

Miglior panettone artigianale tradizionale

1° posto: Antonio Ventieri – Torteria di Antonio Ventieri – Capaccio-Paestum (Sa) – Campania

2° posto: Daniele Milo – Le Sfoglie d’Oro – Salerno – Campania

3° posto: Luigi Vetrella – Visioni Bistrot – Caserta – Campania

Miglior panettone artigianale al cioccolato

1° posto: Gianluca Cecere – Visionary Dessert – Napoli – Campania

2° posto: Antonio Costagliola – Guantiera Pasticceria – Bacoli (Na) – Campania

3° posto: Luigi Vetrella – Visioni Bistrot – Caserta (Ce) – Campania

Miglior pandoro artigianale

1° posto: Enzo Martuccio – Pasticceria Enzo Martuccio – Colle Sannita (Bn) – Campania

2° posto: Martina Moroni – Bar Gelateria Le Fate – Lariano (Rm) – Lazio

3° posto: Roberto Moreschi – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia

Fonte: Goloasi

