L’ingegnosa etichetta del ketchup Heinz per smascherare le salse sottomarca

L'idea geniale di Heinz che ha pensato ad un'etichetta con un bordo che corrisponde al colore del suo ketchup, progettata dall'agenzia di marketing Vml per smascherare le imitazioni nei ristoranti

Heinz ha da sempre rappresentato il punto di riferimento per gli amanti del ketchup ma il successo mondiale del brand ha attirato anche alcune pratiche ingannevoli. Ad esempio, alcuni ristoranti riempiono le bottiglie vuote di ketchup Heinz con prodotti sottomarca e di qualità inferiore.

Ma Heinz non ci sta e ha pensato ad un sistema per evitare queste falsificazioni. Di che si tratta? Di un’etichetta progettata per smascherare gli impostori.

Questa presenta un bordo che corrisponde esattamente al colore del ketchup Heinz, tutti gli altri infatti hanno sfumature di rosso diverse. Grazie a questo stratagemma, il cliente può subito riconoscere l’eventuale falsificazione del prodotto.

VML, l’agenzia di marketing che ha curato l’idea e il design dell’etichetta, ha utilizzato la scala di colori Pantone per garantire che il rosso fosse perfettamente in linea con il celebre ketchup. Inoltre, il testo sull’etichetta invita i consumatori a controllare il colore per verificare l’autenticità del prodotto: “È Heinz? Controlla il colore dell’etichetta”.

Questa campagna, sperimentata in Turchia, ha suscitato un notevole interesse sui social media, con migliaia di condivisioni e molti commenti entusiasti da parte dei consumatori.

Inoltre, la rivista Advertising Age l’ha inserita tra le “Top 5 Campaigns You Need to Know About Right Now“, ovvero le 5 migliori campagne che da conoscere nel 2023.

