Lilial, da Bilboa al profumo di Belen, nuovi richiami di cosmetici che contengono ancora la sostanza vietata

Continuano i richiami disposti dalle autorità europee per i cosmetici contenenti il controverso lilial, una sostanza chimica genotossica il cui utilizzo è vietato ormai da due anni.

Lo sappiamo: i cosmetici che utilizziamo ogni giorno contengono numerose sostanze chimiche. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sostanze che non rappresentano un rischio per la salute umana – ma talvolta è possibile imbattersi in sostanze pericolose e addirittura vietate.

È il caso del lilial, una sostanza chimica controversa e pericolosa per la salute umana che, nonostante il suo utilizzo sia stato bandito nella produzione di cosmetici, è ancora presente in diversi articoli disponibili nei negozi.

Il lilial, identificato sulle etichette come Butylphenyl Methylpropional (BMHCA), è noto per il suo caratteristico profumo che ricorda i fiori di mughetto.

Proprio per questa sua fragranza, è stato largamente impiegato per anni nella formulazione di cosmetici di vario tipo, dagli shampoo ai deodoranti, passando per saponi, creme per il corpo e prodotti per la pulizia domestica.

Tuttavia, numerosi studi scientifici hanno evidenziato i gravi rischi per la salute associati a questa sostanza, portando le autorità sanitarie dell’Unione Europea a classificarla come genotossica e interferente endocrino.

A seguito di queste preoccupazioni, l’uso del lilial è stato ufficialmente vietato nella produzione di cosmetici a partire da marzo 2022.

Eppure, nonostante il divieto sia in vigore da oltre due anni, il lilial continua a essere rinvenuto in vari cosmetici attualmente in commercio – anche nei negozi italiani.

La presenza di questa sostanza si spiega con l’immissione sul mercato di scorte di prodotti fabbricati prima dell’entrata in vigore del divieto europeo, che sono rimasti invenduti e disponibili sugli scaffali dei negozi.

Per salvaguardare la salute dei consumatori, il sistema di allerta rapido dell’Unione Europea per i prodotti di consumo pericolosi, RAPEX, ha avviato una serie di richiami per tutti quei prodotti che contengono lilial.

Questi richiami vengono costantemente aggiornati, e i consumatori sono invitati a controllare regolarmente le liste dei prodotti coinvolti per evitare acquisti rischiosi.

I nuovi richiami

Un nuovo maxi richiamo è stato disposto dal RAPEX ieri, 8 agosto 2024. Ecco la lista dei nuovi prodotti oggetto di richiamo, elencati in ordine alfabetico per una più agevole consultazione:

Adidas “Marine Extract” – gel doccia (lotto 8277) Arrogance “Blue” – deodorante (lotto: 25471 codice a barre: 8002747051200) Axe “Anti-transpirant” – deodorante spray (lotto 608031..0 04:46) Belen Rodriguez – profumo (lotto: R610 codice a barre: 8033433732271) Bilboa “Carrot Plus” – latte solare protezione (lotto: 3038B02 codice a barre: 8002410021882) Bilboa “Invisible” – crema solare (lotto 0515R02&) Bvlgari “Omnia Crystalline” – latte corpo (lotto: 92553 codice a barre: 783320925535) Calvin Klein “CK One” – lozione corpo (lotto 1054) Cartier parfums “Paris Must de Cartier” – eau de toilette (lotto: 4JBB codice a barre: 3432240005649) Cera di Cupra “Latte Detergente Tonificante” – latte detergente (lotto: UJ5170 codice a barre: 8 002140 051920) Clear Men “Sensitive” – shampoo (lotto: 325417 codice a barre: 8717644455746) Clear “Riequilibrante” – shampoo (lotto: 904117 codice a barre: 8 712561 506342) Clinians “Sun Doposole” – crema doposole (lotto: 157430 codice a barre: 8003510030415) Conver “Blue Absolue” – eau de toilette (lotto: Nd codice a barre: 8056860240034) Cosmi “PREMIUM” – crema viso (lotto: 0410211 codice a barre: 8053285013755) Creation lamis “Moon Light Waltz” – profumo (lotto: 97713 codice a barre: 6291012871090) Creation lamis “Golden wave” – profumo (lotto: 128279 codice a barre: 5414666011471) Denim “After Shave Original” – dopobarba (lotto: 130124A codice a barre: 7640129895007) Denim “Musk 3xTRIPLE VIGOR” – gel doccia (lotti: 21035 060240 PD, 220121) Dove “Idratante crema fluida nutriente” – crema corpo (lotto: 4195KBX codice a barre: 4000388563902) Emporio Armani “Lui” – eau de toilette (lotto: UC003 codice a barre: 3360372061816) FA FRUIT ME UP! – gel doccia (lotto: 0921468994 codice a barre: 9000101020083) Garnier “Color Resist” – crema capelli (lotto: 22L202 codice a barre: 3600541474352) Garnier “Fructis Addio danni trattamento istantaneo” – crema per capelli (lotto: 22L702 codice a barre: 3600541286856) Gian Marco Venturi “Woman” – latte corpo (lotto: 929308 codice a barre: 8011889092057) Idrofil “Germol Wipes +” – salviettine igienizzanti (lotto: 040040320.1 codice a barre: 8020255040042) Infasil “Neutro extra delicato” – deodorante (lotto: 0077AC0020 codice a barre: 8000036021705) ITALIEQUALI “Bon Bon” – profumo (lotto: Nd codice a barre: 8052462310359) ITALIEQUALI “Perfume” – profumo (lotto: Nd codice a barre: 8052462310038) ITALIEQUALI “Deepbleu” – profumo (lotto: 121209 codice a barre: 8052462310281) Jean Paul Gaultier “Fleur du male” – eau de toilette (lotto: 4760150 codice a barre: 3423470476019) Kost “Foundation” – fondotinta idratante (lotto: Nd codice a barre: Nd) Lancetti “Lui” – deodorante spray (lotto: Nd codice a barre: 8054956593415) Laura Biagiotti “Mistero di Roma” – gel doccia (lotto: 99369181 codice a barre: 737052362540) Leocrema “Crema Corpo setificante” – lozione corpo (lotto: Nd codice a barre: 8008970040066); L’Oréal “Invisi Fix Hair gel” – gel per capelli (lotto: 22P301 codice a barre: 8024417011215) L’Oréal “Elvive Maschera Total Repair” – Maschera per capelli (lotto: 28R300 codice a barre: 3600521751978) Magghy Passini “Senso” – profumo (lotto: Nd codice a barre: Nd) Malizia “Aqua” – deodorante spray (lotto: AI ED240630 MD0620 0828 codice a barre: 8003510008469); Malizia “Crema di latte” – doccia schiuma (lotto: B08ED300622 codice a barre: 8003510010837) Malizia Uomo “Profumo d’intesa” – deodorante (lotto: 127750 codice a barre: 8003510019441) Malizia Uomo “Vetyver” – eau de toilette (lotto: codice a barre: 8003510005611) MD “Glamour” – lozione corpo (lotto: 329451002 codice a barre: 8052745947166) Mugler “Alien” – profumo (lotto: 18225 codice a barre: 3439600033014) Neutro Roberts “Tè fresco & Lime” – deodorante spray (lotto: 05481 codice a barre: 80886341) Nivea “Black & White Invisible” – deodorante (lotto: 93529610 codice a barre: 42299882) Nivea Men “Dry Impact” – deodorante spray (lotto: Nd codice a barre 4005808734658) Nivea “Natural Oil” – olio doccia (lotto: 93344219 codice a barre: 4005808134427) Nivea “Urban Detox Mask” – crema viso (lotto: 81121816 codice a barre: 4005900494115) Palmolive “Naturals Burro di karité” – gel doccia (lotto: 8149IT10123*B codice a barre: 8714789655079) Palmolive “Naturals Saponette Delicate 3 + 1 extra pack” – saponette (lotto: 8075TR14147 codice a barre: 8714789699110) Palmolive “Delicate Care” – saponetta (lotto: 9799TR14147 codice a barre: 8714789700052) Palmolive “Fresh & Volume” – shampoo (lotto: 1320IT10322B codice a barre: 8714789880464) Palmolive “Brilliant Color” – shampoo (lotto: 0338IT10322*B codice a barre: 8714789880518) Prady “Parfums Ok fresh” – eau de toilette (lotto: D002225 codice a barre: 8423564067227) Prady “Parfums Blue club” – eau de toilette (lotto: C009927 codice a barre: 8423564061607) Prady “Parfums Daimonts” – eau de toilette (lotto: D9585 codice a barre: 8423564064172) Prady “Parfums Eternaly” – eau de toilette (lotto: D001410 codice a barre: 8423564067128) Prady “Parfums Mani classic” – eau de toilette (lotto: D8964 codice a barre: 8423564065988) Real Time “Lila Fiction” – profumo (lotto: B13636 codice a barre: 8715658360117) Rocco Barocco “Jeans” – profumo (lotto: 7126 codice a barre: 8033433731700) Rocco Barocco “Tre” – lozione corpo (lotto: 929308 codice a barre: 8011889092057) Salvatore Ferragamo “Attimo” – profumo (lotto: 20A87BD2 codice a barre: 8032529119774) Sanny “Surf Monoi idratante” – crema bagno (lotto: 281/2020 codice a barre: 8001859011140) Sanny “Neutro Sarf” – crema bagno (lotto: Nd codice a barre: 8001859014424) Setablu “Mocules” – profumo (lotto: Nd codice a barre: 8059174590864) Sunsilk “Co-Creations” – balsam per capelli (lotto: 335213 B 01:50 codice a barre: 8717644384848) Sunsilk “Balsamo Crescita naturale” – balsamo per capelli (lotto: 834513 B codice a barre: 8710908245145) Tesori d’Oriente “Profumo dragone” – profumo (lotto: Nd codice a barre: 8008970008769) Testanera “Supreme Oil Elixir” – balsamo per capelli (lotto: 931188181 codice a barre: 8015700151077) Vidal “Capelli ricci o mossi” – shampoo (lotto: 20264202627A codice a barre: 8008970005799) Vidal “LISCIO & SETA” – shampoo (lotto: Nd codice a barre: 8008970005782); Yves Saint Laurent “BLACK OPIUM” – profumo (lotto: 38N503 codice a barre: 3365440787971).

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare periodicamente il portale delle autorità sanitarie europee, dove vengono segnalati i nuovi ritiri dal mercato.

Inoltre, è fondamentale leggere con attenzione le etichette e la lista degli ingredienti di ogni prodotto acquistato: solo in quato modo avremo consapevolezza di ciò che stiamo comprando.

Fonte: Rapex

