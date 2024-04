Lidl vince contro Veuve Clicquot e potrà continuare ad usare il colore arancione sulle sue bottiglie di spumante

Il Tribunale dell'Unione Europea ha dato ragione a Lidl nella battaglia legale contro Veuve Clicquot per l'uso del marchio arancione sulle bottiglie di spumante

Nel mondo del food & beverage, dove l’immagine e il marchio giocano un ruolo cruciale, si è consumata una battaglia legale che ha visto contrapporsi due giganti: il colosso del lusso LVMH, produttore dello champagne Veuve Clicquot, e la catena di supermercati tedesca Lidl.

Il nodo della disputa? Il celebre marchio “orange”, icona del prestigioso champagne, utilizzato in maniera simile anche da Lidl come etichetta per le sue bottiglie di spumante. E proprio Lidl aveva presentato un ricorso per annullare la registrazione del marchio arancione del Veuve Clicquot, sostenendo che fosse privo del carattere distintivo per essere registrato.

Dopo anni di contenziosi e contrasti legali, il Tribunale dell’Unione Europea ha pronunciato la sua sentenza, e il verdetto è stato a favore di Lidl. La decisione rappresenta un duro colpo per il gruppo LVMH, guidato dal magnate Bernard Arnault, che aveva cercato di difendere i diritti registrati del marchio Veuve Clicquot sin dal 2007.

La disputa si è incentrata sulla validità del marchio arancione di Veuve Clicquot e sulla sua capacità distintiva agli occhi dei consumatori europei. Mentre LVMH sosteneva che il marchio arancione avesse un ampio riconoscimento come simbolo dell’eccezionale qualità dello champagne in tutta Europa, Lidl ha contestato questa affermazione, sostenendo che il colore non fosse sufficiente per dimostrare la capacità distintiva del marchio in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

La sentenza del Tribunale UE ha ribaltato la posizione precedentemente favorevole a Veuve Clicquot, accogliendo le argomentazioni di Lidl. Secondo il Tribunale, il colore da solo non è un elemento sufficiente per garantire la protezione del marchio, specialmente se non è ampiamente riconosciuto dai consumatori di tutti i Paesi membri dell’UE.

Questa decisione ha un impatto significativo nel settore del food & beverage, dove l’utilizzo di marchi basati sui colori è comune e rappresenta un importante strumento di differenziazione e marketing.

Fonte: Il Sole 24 Ore

