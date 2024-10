Lidl, Coop o Calvè? Se proprio devi mangiare maionese, questo test rivela la migliore

La maionese è un alimento tutt'altro che sano, eppure per molti irrinunciabile: impariamo a sceglierla in modo consapevole al supermercato, destreggiandoci fra zuccheri nascosti, grassi e additivi artificiali

La maionese è una delle salse più amate e consumate nel mondo. Versatile e gustosa, si presta a diversi utilizzi: dall’arricchimento di sandwich e panini agli aperitivi, fino ad accompagnare patatine e altri alimenti fritti.

Tuttavia, sebbene deliziosa, la maionese è un prodotto che può nascondere insidie per la nostra salute. È infatti ricca di grassi e può contenere additivi alimentari e zuccheri nascosti.

L’ideale per il nostro benessere sarebbe evitare di consumarla. Ma, se proprio non riusciamo a farne a meno, è importante imparare a scegliere con attenzione quella migliore al supermercato. Vediamo insieme a cosa fare attenzione.

Come scegliere la maionese

La composizione base della maionese prevede una quantità significativa di grassi, in particolare grassi saturi provenienti dall’olio utilizzato (di solito di girasole o soia) e dalle uova.

Questi grassi possono contribuire all’aumento del colesterolo e, se consumati in eccesso, essere un fattore di rischio per la salute cardiovascolare.

Oltre ai grassi, la maggior parte delle maionesi commerciali contiene zuccheri nascosti, che non solo aggiungono calorie inutili, ma possono contribuire all’infiammazione e all’aumento di peso.

E ancora, molti prodotti contengono additivi alimentari, come conservanti, coloranti e aromi artificiali che, sebbene permessi dalla normativa, non sempre sono ben tollerati dall’organismo, soprattutto in quantità elevate o in persone sensibili.

Insomma, quando acquistiamo un vasetto di maionese stiamo portando a casa un prodotto tutt’altro che sano per il nostro organismo. Ma la lettura attenta dell’etichetta può aiutarci a fare la differenza fra un prodotto pessimo e uno che possiamo consumare (con moderazione!).

Ecco a cosa prestare attenzione:

Lista degli ingredienti. Un buon punto di partenza è la semplicità della lista degli ingredienti. Una maionese di qualità dovrebbe contenere pochi elementi: olio, uova, aceto o succo di limone, sale e, eventualmente, un po’ di senape. Attenzione invece a prodotti con lunghe liste di ingredienti, che includono conservanti, coloranti o aromi artificiali Qualità delle uova. Le uova sono un ingrediente chiave della maionese. Prediligiamo prodotti che utilizzano uova da galline allevate all’aperto o biologiche, come spesso indicato in etichetta: questo non solo garantisce un miglior trattamento degli animali, ma anche una qualità superiore del prodotto finale. Quantità di grassi. Anche se la maionese è naturalmente ricca di grassi, è possibile scegliere varianti meno caloriche o con una minore percentuale di grassi, come la maionese light. Tuttavia, attenzione: in molti casi, una riduzione dei grassi può essere compensata con un aumento di zuccheri o additivi, quindi verifichiamo sempre l’intera composizione. Zucchero e sale. Questi due ingredienti dovrebbero essere presenti in quantità limitate. Lo zucchero, in particolare, non dovrebbe comparire tra i primi posti della lista degli ingredienti. Il sale, essenziale per il sapore, deve essere usato con moderazione, soprattutto se stiamo cercando di ridurre l’assunzione di sodio nella nostra dieta. Assenza di additivi. Conservanti, coloranti e stabilizzanti possono essere necessari per aumentare la conservabilità del prodotto, ma una maionese di qualità ne dovrebbe contenere il meno possibile. Optatiamo per prodotti senza additivi o con etichette che sottolineano la loro assenza.

La migliore maionese secondo Altroconsumo

Recentemente, l’associazione dei consumatori Altroconsumo ha realizzato un test su diverse tipologie di maionese disponibili nei supermercati italiani, analizzando ben 21 prodotti suddivisi in tre categorie (classica, light e senza uova).

Ogni prodotto è stato valutato non solo per la qualità degli ingredienti e i valori nutrizionali, ma anche attraverso una prova di assaggio condotta da un gruppo di 280 consumatori.

A sorpresa, il prodotto che ha ottenuto il miglior punteggio non è appartenuto a un marchio di fama internazionale, ma alla maionese Kania, venduta nei supermercati LIDL. Questa maionese, con 64 punti totali, è stata premiata come miglior acquisto grazie all’equilibrio tra qualità e prezzo.

Secondo il test, il prodotto ha dimostrato una buona qualità complessiva, senza eccellere ma nemmeno deludere, risultando quindi un’opzione conveniente per chi non vuole rinunciare al gusto ma è attento al portafoglio.

Al secondo posto, ex aequo, troviamo la maionese Coop e quella a marchio Carrefour, seguite da Esselunga, Biffi e la classica Calvé. La maionese light meglio classificata è quella di Esselunga.

Nelle ultime tre posizioni si trovano Heinz (squisitamente buona maionese), Develey maionese con il 60% di grassi in meno, e Calvé Bontà fresca mayo.

Nella seguente infografica è possibile vedere tutte le altre marche classificate.

Va sottolineato, però, che nessuna delle maionesi testate ha raggiunto una qualità considerata “ottima” – a riprova del fatto che questo prodotto, per sua natura, non può facilmente rispondere ai criteri di un’alimentazione perfettamente salutare.

Meglio l’autoproduzione

Come raccomandiamo sempre nei nostri articoli relativi ai prodotti del supermercato, anche nel caso della maionese la scelta migliore rimane sempre quella di prepararla in casa.

L’autoproduzione ci permette di avere il pieno controllo sugli ingredienti, evitando additivi e scegliendo olio e uova di qualità. Preparare la maionese in casa non è difficile: bastano un po’ di olio d’oliva, uova fresche, aceto o succo di limone e sale

Vi lasciamo qui sotto la ricetta per la maionese classica e per quella senza uova (vegana):

