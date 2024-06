Le mozzarelle che compri non sanno di niente? Sono un agronomo e ti svelo un trucco per scegliere le più buone

L’agronomo Daniele Paci spiega come riconoscere le mozzarelle che non sanno di nulla, ancora prima di assaggiarle. Basta leggere attentamente l’etichetta per scovare un ingrediente in particolare

Le mozzarelle sono spesso sulle nostre tavole ma probabilmente vi sarete accorti che alcune di quelle che si acquistano al supermercato non sanno praticamente di nulla. Vi siete mai chiesti perché? In un recente video, l’agronomo Daniele Paci ci svela l’arcano e ci fornisce preziosi consigli su come evitare di acquistare mozzarelle insipide.

Come sempre, fondamentale è leggere l’etichetta del prodotto che intendiamo acquistare. Dovremmo stare particolarmente attenti alla lista degli ingredienti.

Secondo l’esperto, il problema delle mozzarelle che non sanno di nulla risiede in un particolare ingrediente che si utilizza nel processo di acidificazione del latte, fondamentale per la formazione dei principali aromi e sapori del formaggio. Tradizionalmente, questo processo avviene grazie all’azione dei batteri lattici, che trasformano il lattosio in acido lattico, creando le condizioni ideali per lo sviluppo del sapore caratteristico della mozzarella.

Tuttavia, alcune aziende, per accelerare la produzione e ridurre i costi, sostituiscono i batteri lattici con l’acido citrico. Questa pratica, sebbene permetta di produrre mozzarella in tempi più rapidi, compromette gravemente il profilo aromatico del formaggio. L’acido citrico, infatti, non contribuisce allo sviluppo degli aromi come fanno i batteri lattici, e alla fine il risultato è una mozzarella priva di quei profumi e sapori che la rendono unica.

Come riconoscere una mozzarella che non sa di nulla ancor prima di acquistarla

Esiste un modo semplice per evitare di comprare mozzarelle senza sapore: leggere attentamente la lista degli ingredienti in etichetta. Se tra questi troviamo l’acido citrico, è molto probabile che la mozzarella sia priva di gusto. L’acido citrico, infatti, è il segnale di un processo produttivo accelerato e semplificato, che sacrifica la qualità del prodotto finale.

La prossima volta che acquisterete della mozzarella al supermercato, ricordate quindi di controllare la confezione. La qualità dei prodotti che portiamo sulle nostre tavole dipende anche dalla nostra capacità di fare scelte consapevoli.

Come sempre l’ideale sarebbe comprare mozzarella da un caseificio artigianale così da assicurarsi gusto e qualità autentici.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Daniele Paci Instagram

Leggi anche: