Le lavastoviglie più silenziose del 2024 sono di queste 3 marche

Gli esperti di Consumer Reports hanno messo alla prova oltre 120 modelli di lavastoviglie per trovare le migliori anche in quanto a silenziosità. Sono state premiate in particolare 3 marche

Una lavastoviglie dovrebbe semplificarci la vita, non renderla più stressante con il rumore di pompe e schizzi d’acqua per tutta la durata del lavaggio. Fortunatamente, le nuove tecnologie hanno reso questi elettrodomestici molto più silenziosi rispetto al passato. Ma quali sono i modelli migliori sotto questo aspetto? Consumer Reports ha condotto un test approfondito per identificare le lavastoviglie più silenziose del 2024.

Scegliere un modello silenzioso può migliorare la qualità della vita, specialmente in spazi abitativi open space o in case dove la cucina è vicina alle zone notte. Il rumore prodotto da una lavastoviglie può essere infatti molto fastidioso e dipendere da diversi fattori: la potenza del motore, la qualità dell’isolamento acustico, il design del sistema di scarico e persino la modalità con cui l’acqua viene spruzzata sui piatti. Tuttavia, indipendentemente dalle cause, tutti preferiremmo che il nostro elettrodomestico non producesse rumori fastidiosi.

Ma veniamo al punto che ci interessa di più: quali sono le marche migliori?

Tra i 120 modelli presi a campione di oltre 20 marchi, Consumer Reports ha trovato in particolare tre lavastoviglie che combinano un funzionamento eccezionalmente silenzioso con elevata affidabilità e soddisfazione degli utenti.

Le lavastoviglie più silenziose del 2024

Secondo Larry Ciufo, ingegnere di Consumer Reports, negli ultimi cinque anni i produttori hanno fatto grandi progressi per ridurre l’impatto acustico delle lavastoviglie, migliorando sia il comfort che le prestazioni.

Ma dei tanti modelli testati, l’organizzazione statunitense ne segnala in particolare 3:

Bosch SHX78CM5N (82 punti): questo modello è stato apprezzato per il suo design elegante e per la capacità di lavorare quasi in totale silenzio, anche durante i cicli più lunghi. Bosch si conferma uno dei marchi più affidabili, ottenendo punteggi elevati in tutti i parametri

KitchenAid KDTM604KPS (80 punti) : una lavastoviglie che unisce prestazioni impeccabili a un funzionamento silenzioso. I test hanno evidenziato un ottimo isolamento acustico, il che la rende perfetta per chi desidera tranquillità in cucina

LG LDT7808BD (66 punti): tra i modelli LG, questo spicca per l'efficacia nella riduzione del rumore senza sacrificare la qualità del lavaggio. Il marchio è già noto per la sua affidabilità e la facilità di utilizzo

Ma, ahinoi, nessuno di questi modelli sembra essere disponibile in Italia. Tuttavia, il test di Consumer Reports evidenzia un aspetto rilevante: i marchi Bosch, KitchenAid e LG si distinguono non solo per il loro funzionamento silenzioso, ma anche per l’elevata affidabilità a lungo termine, come confermato dal sondaggio condotto su quasi 60.000 utenti.

Con punteggi superiori alla media per soddisfazione del cliente e supporto post-vendita, questi brand rappresentano una scelta sicura per chi cerca una lavastoviglie performante e durevole.

Se state pensando di cambiare lavastoviglie e puntate a un modello silenzioso e affidabile, potreste esplorare le offerte di alta gamma di Bosch, KitchenAid o LG disponibili sul mercato italiano.

Come è stato effettuato il test

Per quanto riguarda il rumore, le lavastoviglie sono state valutate da una giuria esperta, che ha considerato il livello di rumorosità durante tutto il ciclo di lavaggio, che può durare fino a tre ore.

Per quanto riguarda le prestazioni, i tecnici di laboratorio hanno eseguito una serie di test approfonditi su aspetti fondamentali come il lavaggio, l’asciugatura e l’efficienza energetica. Ogni modello è stato caricato con 10 coperti di piatti in ceramica bianca, sporchi di cibo cotto, insieme a diversi articoli in plastica posizionati nel cestello superiore. Infine, è stato eseguito un ciclo standard per simulare l’uso quotidiano.

Al termine del ciclo, un software di foto-imaging ha analizzato le immagini dei piatti prima e dopo il lavaggio, consentendo ai tester di valutare con precisione la pulizia raggiunta. L’efficacia di asciugatura è stata giudicata osservando quanta acqua residua rimaneva sui piatti, con un’attenzione particolare agli oggetti in plastica, notoriamente più difficili da asciugare rispetto a ceramica e vetro.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, i tester hanno misurato il consumo di acqua ed energia durante un ciclo standard, fornendo dati chiave per capire il livello di sostenibilità del modello analizzato. Questi parametri consentono di identificare le lavastoviglie che offrono il miglior equilibrio tra prestazioni, praticità ed efficienza.

Fonte: Consumer Reports

