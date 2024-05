Le ciliegie sono ormai un bene di lusso, i prezzi quest’anno arrivano fino a 20 euro al chilo

La produzione di ciliegie in Italia, sia nelle regioni del Sud che a Nord, è drasticamente calata a causa di una serie di eventi climatici. Il risultato? Prezzi alle stelle, un chilo di ciliegie può costare fino a 20 euro al chilo

Ormai ce ne siamo accorti tutti, e non solo da questa stagione, acquistare ciliegie è diventato spesso un vero e proprio lusso. I prezzi hanno raggiunto picchi di 20 euro al chilo (a Milano, ad esempio), con una media che oscilla tra i 10 e i 15 euro.

Come mai questi prezzi folli? L’aumento è il risultato diretto di una produzione che si è drasticamente ridotta a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli.

A lanciare l’allarme sulla situazione è Coldiretti Puglia, non a caso dato che questa regione è nota per essere uno dei principali produttori di ciliegie in Italia. L’organizzazione agricola ricorda che tutta la zona è stata duramente colpita dalla siccità e ha fatto sapere che il caldo anomalo della primavera ha dimezzato la produzione delle pregiate ciliegie Ferrovia, con un calo del 50-60% rispetto allo scorso anno. La stessa sorte è toccata anche alla qualità di ciliegie Bigarreau.

In risposta a questa crisi, Coldiretti ha richiesto l’attivazione delle verifiche in campo da parte dei tecnici della Regione Puglia per ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Ma i problemi non si sono verificati solo nelle coltivazioni di ciliegie del Sud Italia, anche al Nord la situazione è decisamente sfavorevole. I recenti nubifragi hanno colpito duramente le coltivazioni di ciliegie di Vignola, nel Modenese.

Le piogge torrenziali hanno allagato i campi, impedendone la raccolta e causando il fenomeno del “cracking”, ovvero la rottura dell’epidermide dei frutti, che li rende non più commerciabili. Situazione simile anche in Veneto: Le ciliegie nei campi sono così: tutte spaccate, rovinate da piogge e gelate (raccolto a rischio in Veneto)

Fatto sta che questo scenario ha fatto schizzare i prezzi alle stelle, complice anche il fatto che gli agricoltori hanno dovuto affrontare un significativo aumento dei costi di produzione e della logistica, che incidono per circa un terzo sul prezzo finale della frutta e della verdura.

In questa situazione, il rischio è ovviamente quello di veder arrivare ciliegie più economiche dall’estero, anche da Paesi in cui non sono garantiti gli stessi controlli sui prodotti (pensiamo ad esempio ai pesticidi).

Nel frattempo, c’è chi ci scherza su, ma purtroppo per molte famiglie questa estate sarà davvero proibitivo acquistare un po’ di ciliegie.

