La migliore crema solare SPF 30 del test francese la trovi in questo negozio di sport (e costa solo 10 euro)

I ricercatori francesi hanno premiato la protezione solare SPF 30 a marchio Decathlon, che combina un prezzo contenuto all'efficacia contro i raggi UV

Con l’arrivo dell’estate, torna la necessità di proteggere la pelle dall’azione dei raggi solari. Questa buona abitudine non vale solo se siamo sulla spiaggia: anche in città, la nostra pelle è esposta all’azione dei raggi solari.

Ricordiamo che un’esposizione lunga e non protetta aumenta il rischio di eritemi, scottature, macchie antiestetiche – ma soprattutto di insorgenza di tumori della pelle.

Insomma, proteggersi è fondamentale. Ma come scegliere un filtro solare efficace, con un buon rapporto qualità-prezzo e con un minimo impatto sull’ambiente?

Per aiutare i consumatori nella scelta, la rivista francese Que Choisir ha analizzato diversi filtri solari con SPF 50 e 50+ ma anche con SPF 30 al fine di stilare una classifica.

Delle creme solari con protezione maggiore vi abbiamo già parlato in un precedente articolo; oggi ci concentriamo invece sui risultati di spray e creme con SPF 30.

L’indagine

Per questo test è stato selezionato un campione di 18 filtri solari, in crema o in spray. Ogni prodotto è stato sottoposto sia ad analisi laboratoriali che a test d’uso (coinvolgendo un gruppo di consumatori), al fine di valutare i seguenti parametri:

protezione contro i raggi UVB e UVA – per questa valutazione è stato utilizzato il metodo HDRS “ibrido”, che integra misurazioni sia in vitro che in vivo per valutare l’efficacia protettiva delle creme solari

– per questa valutazione è stato utilizzato il metodo HDRS “ibrido”, che integra misurazioni sia in vitro che in vivo per valutare l’efficacia protettiva delle creme solari composizione – ovvero lettura attenta dell’etichetta di ogni prodotto e soprattutto della lista degli ingredienti (con particolare attenzione all’eventuale presenza di interferenti endocrini, di fenossietanolo, di allergeni del profumo e di nanoparticelle)

– ovvero lettura attenta dell’etichetta di ogni prodotto e soprattutto della lista degli ingredienti (con particolare attenzione all’eventuale presenza di interferenti endocrini, di fenossietanolo, di allergeni del profumo e di nanoparticelle) qualità cosmetiche – un campione di consumatori ha effettuato un test di utilizzo “alla cieca” per valutare texture, facilità di stesura, velocità di assorbimento, presenza di tracce bianche, effetto appiccicoso o untuoso, fragranza e sensazione sulla pelle dei diversi prodotti analizzati

– un campione di consumatori ha effettuato un test di utilizzo “alla cieca” per valutare texture, facilità di stesura, velocità di assorbimento, presenza di tracce bianche, effetto appiccicoso o untuoso, fragranza e sensazione sulla pelle dei diversi prodotti analizzati impatto ambientale – è stato valutato considerando la tossicità cronica e acuta nell’ambiente acquatico, il rischio per i coralli, la persistenza nell’ambiente e il bioaccumulo; attenzione anche alla sostenibilità dell’imballaggio (quantità di prodotto residuo nella confezione, materiale impiegato, presenza di imballaggi eccessivi…).

I migliori filtri solari SPF 30

In base a tutti i parametri analizzati, queste sono risultate essere le migliori protezioni solari con SPF 30:

Biotherm Waterlover Sun Milk – Punteggio: 14,5/20

Decathlon Active Solaire Sun Spray – Punteggio: 14,5/20

La Rosée Lait Solaire à l’Huile d’Abricot Bio – Punteggio: 14,4/20.

Una nota di merito per il prodotto proposto da Decathlon che, pur mantenendo un costo contenuto (10 euro), è stato valutato al pari del latte solare Biotherm che costa più del triplo (37 euro).

Se siete curiosi di scoprire l’intera classifica dedicata ai filtri solari SPF 30, potete leggere il nostro articolo in merito.

Fonte: Que Choisir

