La cruda verità su cosa c’è veramente nei nuggets di pollo (perderai la voglia di mangiarli)

Pochissimo pollo e elevate percentuali di ingredienti controversi come sale, grassi e additivi: ecco cosa c'è davvero nelle nuggets di pollo

Di tutti gli alimenti universalmente apprezzati anche dai bambini (e non solo da loro), il pollo impanato è in cima alla lista.

Nei supermercati esiste una vasta gamma di nuggets di pollo già pronte per essere riscaldate e consumate, che sembrano relativamente salutari – soprattutto come alternativa alle opzioni fritte dei fast food.

Ma sapete cosa c’è davvero dentro queste pepite così appetibili? Potreste immaginare che siano composte da petto di pollo e poco altro, ma la realtà è molto diversa.

Dando una rapida occhiata alla lista degli ingredienti, infatti, ci accorgiamo che il pollo rappresenta spesso soltanto il 50% del prodotto finale – se non addirittura il 30%! Cosa stiamo portando nel piatto, allora? Vediamo meglio.

Cosa c’è nelle nuggets di pollo?

Pollo (ma non troppo)

Come abbiamo anticipato, la prima cosa che sorprende quando parliamo di nuggets di pollo è la scarsità di petto di pollo sul totale degli ingredienti che, in alcuni casi (non rari!) può abbassarsi al 30%.

Il resto del pollo presente è costituito da una miscela di grasso, cartilagine e pezzi di ossa – scarti della produzione che finiscono all’interno dell’impasto, invisibili ai consumatori, un po’ come avviene anche per la produzione dei wurstel.

Questo vuol dire che, se pensiamo che mangiando nuggets di pollo stiamo soddisfacendo il nostro bisogno di proteine, ci sbagliamo di grosso: in realtà, stiamo mangiando scarti alimentari che non ci danno nulla dal punto di vista nutrizionale.

Tuttavia, è possibile trovare opzioni che contengono fino al 70% di pollo, che offrono una quantità molto più elevata di proteine e sono quindi nutrizionalmente migliori.

Eccessiva quantità di grassi e sale

Un altro aspetto preoccupante dei nuggets di pollo è l’elevata quantità di grassi e sale. Questi prodotti spesso contengono grassi saturi in eccesso, che possono contribuire a problemi di salute come l’obesità e le malattie cardiache.

Inoltre l’elevato contenuto di sale, utilizzato per rendere il prodotto più appetibile, può aumentare il rischio di ipertensione e altre patologie correlate.

In altre parole, il consumo regolare di questi alimenti può quindi avere un impatto negativo sulla salute a lungo termine – soprattutto nei bambini in fase di crescita, per i quali i nuggets sono spesso pensati.

Altri ingredienti

Come ripetiamo sempre, più breve è l’elenco degli ingredienti, meno elaborato e migliore dal punto di vista nutrizionale sarà probabilmente il prodotto.

Leggendo la lista degli ingredienti delle nuggets in commercio, ci accorgiamo subito che si tratta di un lunghissimo elenco di ingredienti controversi e poco salutari – tra cui additivi, aromi, sale e coloranti.

In particolare, un ingrediente indesiderato che appare regolarmente sull’etichetta delle nuggets è il conservante 223, noto come metabisolfito di sodio.

Questo additivo, usato come agente sbiancante, è stato associato a effetti collaterali respiratori e irritazione gastrica in alcune persone.

Il nostro consiglio

La presenza di ingredienti controversi e potenzialmente pericolosi, insieme all’eccessiva quantità di grassi e sale e alla bassa percentuale di pollo, rende i nuggets di pollo meno salutari di quanto si possa pensare.

Il nostro primo consiglio, quindi, è quello di leggere attentamente le etichette e fare scelte consapevoli: questo gesto può fare una grande differenza per la nostra salute a lungo termine.

Optiamo, dove possibile, per nuggets di pollo con una percentuale di pollo più alta rispetto alla media, e preferiamo prodotti con un elenco di ingredienti breve e semplice – senza conservanti, coloranti artificiali e aromi aggiunti.

In alternativa, proviamo a preparare i nuggets di pollo a casa utilizzando ingredienti freschi e naturali: in questo modo, non solo ci garantiremo un pasto più sano, ma sapremo esattamente cosa avremo nel piatto.

