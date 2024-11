Ho trovato un dente di cane marcio nel mio pacco Temu

Una tiktoker britannica è rimasta scioccata dopo aver scoperto che, al posto di un ciondolo acquistato su Temu, nel suo pacco c'era presumibilmente un dente di cane marcio

Le “disavventure” legate agli acquisti online da colossi cinesi come Shein e Temu sembrano non finire mai. Sicuramente ricorderete il caso dello scorpione vivo trovato in un pacco o del localizzatore nascosto in una salopette, entrambi spediti da Shein. Stavolta, invece, protagonista di un nuovo orribile caso è Temu.

La tiktoker britannica Bella Moscardini ha raccontato un’esperienza a dir poco sconcertante, avvenuta dopo aver acquistato una collana sulla nota piattaforma cinese. Quando il pacco è arrivato, la giovane ha scoperto che il ciondolo in resina che aveva scelto non era affatto quello che si aspettava. Al suo posto, ha trovato infatti un dente di cane marcio e in evidente stato di decomposizione.

La giovane sospetta che il dente sia stato “strappato da una bocca”, dato che sulla superficie si notano segni evidenti di carie naturale.

L’ho bruciato con un accendino, non si sta sciogliendo – ha dichiarato avvalorando i suoi sospetti che il ciondolo sia un dente marcio e non, come doveva essere, un pezzo di plastica dipinta.

Bella ha mostrato tutto in un video, in cui descrive l’odore nauseabondo che proveniva dal dente, lasciando i suoi follower senza parole. L’incredibile episodio ha immediatamente fatto il giro dei social.

La giovane ha denunciato l’accaduto, affermando che il prodotto ricevuto non solo era lontano da quanto descritto, ma rappresentava una violazione dei suoi diritti di consumatrice.

Non è la prima volta che un acquisto su piattaforme come Temu o Shein si trasforma in un incubo, con diversi utenti che si sono trovati a fare i conti con prodotti strani se non addirittura pericolosi. Questo caso in particolare, però, ha scosso ancora di più l’opinione pubblica, confermando i tanti dubbi sulla qualità e sicurezza dei prodotti venduti attraverso questi marketplace “made in Cina”.

La replica di Temu

Temu, dal canto suo, ha subito risposto all’accaduto, ribadendo che offre una garanzia di rimborso entro 90 giorni per articoli non conformi, danneggiati o non ricevuti.

Nonostante questo, rimane ancora un mistero come un dente di cane in decomposizione sia finito in un pacco destinato a un cliente. E mentre l’e-commerce continua a crescere, con milioni di pacchi che ogni giorno arrivano a destinazione, cresce anche la preoccupazione per la sicurezza e la qualità dei prodotti venduti.

Fonte: Bellamoscardini69 TikTok

