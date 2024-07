Ghiaccioli: se non puoi prepararli in casa, questi sono i più buoni che trovi al supermercato (secondo il Gambero Rosso)

Se proprio devi mangiare ghiaccioli (e non puoi prepararli in casa) ecco la classifica dei migliori prodotti da acquistare al supermercato, secondo il Gambero Rosso

Per avere un po’ di sollievo in queste calde giornate estive, oltre a bere tanta acqua, possiamo scegliere di gustare un buon ghiacciolo, fresco e più leggero del classico gelato.

Questi prodotti sono realizzati principalmente con acqua, zucchero e aromi o succhi di frutta, e la loro preparazione industriale prevede spesso l’uso di coloranti, conservanti e additivi per migliorarne la consistenza e prolungarne la conservazione. È indubbiamente comodo comprarli già pronti al bar o al supermercato, soprattutto per la varietà di gusti e la praticità d’uso ma, ci teniamo subito a dirlo, se si desidera un prodotto davvero genuino, preparare i ghiaccioli in casa è la scelta migliore.

In questo modo potremo utilizzare ingredienti freschi e biologici, controllare la quantità di zucchero (o non mettercelo proprio) ed evitare qualsiasi additivo artificiale o colorante. Così saremo sicuri di essere di fronte ad una merenda davvero sana, adatta anche ai più piccoli (qui trovate le nostre ricette).

Non sempre però abbiamo la possibilità di autoprodurre i nostri ghiaccioli e allora li acquistiamo al bar o al supermercato, così da gustarli sul momento o tenerli pronti in freezer per quando servono.

Ma quali sono i migliori sul mercato? Il Gambero Rosso ha appena stilato una classifica dei migliori ghiaccioli che, lo precisiamo, si basa solo su una degustazione, dunque non tiene conto degli ingredienti (in questo test tedesco invece sono stati presi in considerazione anche altri parametri).

Per stilare la classifica, un panel di esperti ha assaggiato i ghiaccioli più diffusi nella grande distribuzione. Curiosi di scoprire come sono andati?

I migliori ghiaccioli del supermercato, secondo il Gambero Rosso

Questi la classifica dei ghiaccioli stilata dal Gambero Rosso:

Algida – Calippo Lime: al primo posto c’è questo famosissimo ghiacciolo che è stato il più apprezzato dai degustatori per la delicatezza nel sentore di lime, ma soprattutto per la sua struttura uniforme e omogenea che gli dà una consistenza croccante e piacevole. Al gusto è delicato e agrumato, con una dolcezza estremamente bilanciata

al primo posto c’è questo famosissimo ghiacciolo che è stato il più apprezzato dai degustatori per la delicatezza nel sentore di lime, ma soprattutto per la sua struttura uniforme e omogenea che gli dà una consistenza croccante e piacevole. Al gusto è delicato e agrumato, con una dolcezza estremamente bilanciata Algida – Lemonissimo: al secondo posto un altro ghiacciolo storico che ancora oggi è ben realizzato, secondo gli esperti. Il gioco di consistenze tra la parte più gialla e morbida (al cedro) e quella bianca più classica (al limone), è sicuramente uno dei punti di forza di questo prodotto che non è eccessivamente dolce

al secondo posto un altro ghiacciolo storico che ancora oggi è ben realizzato, secondo gli esperti. Il gioco di consistenze tra la parte più gialla e morbida (al cedro) e quella bianca più classica (al limone), è sicuramente uno dei punti di forza di questo prodotto che non è eccessivamente dolce Ferrero – Estathè Ice Limone: un ghiacciolo che reinterpreta la famosa bevanda in un esperimento, secondo il Gambero Rosso, perfettamente riuscito. Sembra infatti davvero di prendere a morsi la versione solida del classico tè freddo Estathè, delicato nelle note di limone e con persistenza aromatica affidata soprattutto al tè nero. Ha anche una buona consistenza frutto di una giusta cristallizzazione

un ghiacciolo che reinterpreta la famosa bevanda in un esperimento, secondo il Gambero Rosso, perfettamente riuscito. Sembra infatti davvero di prendere a morsi la versione solida del classico tè freddo Estathè, delicato nelle note di limone e con persistenza aromatica affidata soprattutto al tè nero. Ha anche una buona consistenza frutto di una giusta cristallizzazione Algida – Liuk : questo prodotto, che si caratterizza per avere lo stecco di liquirizia al posto del bastoncino, si differenzia dagli altri in quanto non si tratta propriamente di un ghiacciolo. Assomiglia infatti più a un gelato, in quanto viene realizzato con latte scremato reidratato e proteine del latte. Gode di una delicatezza aromatica in cui il limone non spicca ma emerge di più il lato zuccherino. Discreta la consistenza che però non è paragonabile a quella di un classico ghiacciolo. Ottimo l’abbinamento limone – liquirizia

: questo prodotto, che si caratterizza per avere lo stecco di liquirizia al posto del bastoncino, si differenzia dagli altri in quanto non si tratta propriamente di un ghiacciolo. Assomiglia infatti più a un gelato, in quanto viene realizzato con latte scremato reidratato e proteine del latte. Gode di una delicatezza aromatica in cui il limone non spicca ma emerge di più il lato zuccherino. Discreta la consistenza che però non è paragonabile a quella di un classico ghiacciolo. Ottimo l’abbinamento limone – liquirizia Algida – Ditone: il sapore di arancia e fragola di questo ghiacciolo non fa pensare proprio a quello della frutta fresca, ma il prodotto è stato comunque apprezzato per la sua dolcezza abbastanza contenuta. La consistenza non gode della tipica croccantezza del ghiacciolo dato che la texture è un po’ più “morbida”

il sapore di arancia e fragola di questo ghiacciolo non fa pensare proprio a quello della frutta fresca, ma il prodotto è stato comunque apprezzato per la sua dolcezza abbastanza contenuta. La consistenza non gode della tipica croccantezza del ghiacciolo dato che la texture è un po’ più “morbida” Nestlè – Pirulo Mini Tropical: le note di ananas e frutti tropicali si distinguono in questo ghiaccolo per la loro forte intensità. Secondo gli esperti, gli aromi si intrecciano in modo un po’ eccessivo e confusionario, ma di questo prodotto hanno apprezzato la non eccessiva carica zuccherina e la discreta consistenza.

Fonte: Gambero Rosso

