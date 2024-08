Gelati su stecco: dal Fior di fragola al Cremino passando per il Magnum quali sono i migliori? Il test Altroconsumo non lascia scampo

Molto deludenti i risultati del test sui gelati confezionati condotto da Altroconsumo: nessun prodotto si salva, a causa della presenza eccessiva di zucchero, grassi e additivi pericolosi per la salute

Alzi la mano chi non ama il gelato – soprattutto nelle giornate torride come quelle che stiamo vivendo. Se la proposta delle gelaterie artigianali è sempre migliore per qualità e freschezza degli ingredienti, molti si lasciano sedurre dalla golosità dei gelati confezionati.

Ma quanto sono sani i gelati che troviamo al supermercato? Pochissimo – almeno secondo l’ultima indagine dell’associazione Altroconsumo, che ha esaminato 152 tipi di gelato confezionato e ha riportato risultati molto deludenti.

Il test

Per questa indagine, i ricercatori di Altroconsumo hanno selezionato un campione di 152 gelati confezionati, fra i più venduti e apprezzati nel nostro Paese, così suddivisi:

gelati biscotto (24 referenze)

coni gelati (41 referenze)

ghiaccioli e sorbetti (26 referenze)

coppe gelato (9 referenze)

gelati confezionati sullo stecco (52 referenze)

Fra le referenze selezionate, vi sono anche prodotti naturalmente senza derivati animali e senza glutine (come i ghiaccioli) o specificamente pensati per vegani e intolleranti – sia al glutine che al lattosio.

A ogni prodotto è stato assegnato un punteggio da 1 a 100 sulla base dei seguenti parametri:

Valutazione nutrizionale (55%) : Il punteggio si basa sul Nutri-score, che analizza calorie, grassi saturi, zuccheri e sale, penalizzando i prodotti con elevate quantità di questi elementi e premiando la presenza di ingredienti salutari come la frutta.

: Il punteggio si basa sul Nutri-score, che analizza calorie, grassi saturi, zuccheri e sale, penalizzando i prodotti con elevate quantità di questi elementi e premiando la presenza di ingredienti salutari come la frutta. Additivi (15%) : I gelati con un numero elevato di additivi e conservanti sono stati penalizzati poiché questi ingredienti possono compromettere la qualità del prodotto e la salute dei consumatori.

: I gelati con un numero elevato di additivi e conservanti sono stati penalizzati poiché questi ingredienti possono compromettere la qualità del prodotto e la salute dei consumatori. Grado di trasformazione (15%) : I prodotti con molti ingredienti industriali e più elaborati hanno ottenuto punteggi peggiori. Questo criterio valuta quanto un prodotto sia stato processato rispetto agli ingredienti naturali.

: I prodotti con molti ingredienti industriali e più elaborati hanno ottenuto punteggi peggiori. Questo criterio valuta quanto un prodotto sia stato processato rispetto agli ingredienti naturali. Edulcoranti (10%) : La presenza di dolcificanti artificiali è stata valutata negativamente per i loro potenziali effetti nocivi sulla salute.

: La presenza di dolcificanti artificiali è stata valutata negativamente per i loro potenziali effetti nocivi sulla salute. Porzione consigliata (5%): Le porzioni più grandi sono state penalizzate, in quanto un consumo eccessivo di gelato può influire negativamente sulla dieta complessiva.

Purtroppo, come anticipavamo, tutti i gelati deludono le aspettative degli autori del test – principalmente a causa degli alti livelli di zuccheri e grassi, nonché per la presenza di additivi e ingredienti altamente trasformati, che fatto male alla nostra salute.

La classifica dei gelati sullo stecco

Vi abbiamo già parlato dei gelati biscotto e dei coni oggetto dell’indagine di Altroconsumo. In questo articolo vediamo come sono stati valutati i 52 gelati sullo stecco selezionati dai ricercatori.

A differenza di altri test dell’associazione, in questo caso nessun prodotto ha conquistato i titoli di “Miglior Acquisto” o “Migliore del Test”, perché tutte le referenze hanno ottenuto punteggi compresi tra 49 (il migliore) e 21 (il peggiore):

Carrefour “Stecco Limone” (49 punti) Algida “Liuk” (47 punti) Esselunga “Limonero” (46 punti) Algida “Fior di Fragola” (43 punti) Coop “Lemoniq” (43 punti) Carrefour “Ricoperti Fragola” (40 punti) Esselunga “Stecco Vaniglia e Fragola” (26 punti) Algida “Cremino” (25 punti) Esselunga “Ricoperto al Cacao” (25 punti) Dolciando (Eurospin) “6 Ricoperti con Panna Fresca” (25 punti) Carrefour “Ricoperti Cacao” (25 punti) Esselunga “Miniricoperto – Gelato al Caffè Ricoperto di Cioccolato Fondente” (25 punti) Algida “Croccante” (25 punti) Esselunga “Miniricoperto – Gelato alla Vaniglia Ricoperto di Cioccolato al Latte” (25 punti) Coop “Gelato alla Panna Ricoperto al Cacao” (25 punti) Esselunga “Maxi Stecco” (24 punti) Gelatelli (Lidl) “Praliné Lollies Coconut” (24 punti) Dolciando (Eurospin) “4 Round Cioc Cocco” (24 punti) Ferrero “Rocher Classic” (24 punti) Esselunga “Maxi Stecco Bianco” (24 punti) Esselunga “Maxi Stecco Mandorlato” (24 punti) Ferrero “Pocket Coffee Espresso Mocaccino” (24 punti) Ferrero “Raffaello” (24 punti) Ferrero “Rondnoir (24 punti) Coop “Gelato Pralinato con Cuore all’Amarena” (23 punti) Kinder “Chocolate” (23 punti) Valsoia “Il Gelato – 3 Stecchi Ricoperti al Cioccolato” (23 punti) Carrefour “Pralinati all’Amarena” (23 punti) Nuii “Panna e Pistacchi dell’Anatolia” (23 punti) Nuii “Ice Cream Adventure, Cioccolato Fondente e Mirtilli dei Paesi Nordici” (23 punti) Algida “Magnum White” (23 punti) Dolciando (Eurospin) “4 Round Cioc Nocciola” (23 punti) Gelatelli (Lidl) “Praliné Flavour Hazelnut & Milk Chocolate” (23 punti) Algida “Magnum Mini White (Ricoperto Cioccolato Bianco)” (23 punti) Nuii “Cioccolato al Latte e Nocciole Tostate Italiane” (23 punti) Algida “Magnum Classic” (23 punti) Algida “Magnum Wonder Golden Toffee” (23 punti) Nuii “New York Cookies e Panna” (23 punti) Algida “Magnum Mini Classic (Ricoperto Cioccolato al Latte)” (23 punti) Algida “Magnum Mini Almond (Ricoperto Cioccolato al Latte con Pezzetti di Mandorle)” (23 punti) Ferrero “Pocket Coffee Espresso” (23 punti) Ferrero “Rocher Triple Experience” (22 punti) Algida “Magnum Euphoria Pink Lemonade” (22 punti) Algida “Magnum Pistacchio” (22 punti) Algida “Magnum Mandorle” (22 punti) Nuii “Caramello Salato e Noci Macadamia Australiane” (22 punti) Nuii “Cioccolato Bianco con Caramello e Noci Pecan del Texas” (22 punti) Raffaello “Triple Experience” (22 punti) Esselunga “Stecco Croccante” (22 punti) Algida “Magnum Double Gold Caramel Billionaire” (21 punti) Sammontana “Gruvi Pistacchio” (21 punti) Sammontana “Gruvi Croccantino” (21 punti).

Fonte: Altroconsumo

