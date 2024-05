Arrivano al supermercato i primi gamberetti vegani, ma cosa contengono?

Sono arrivati oggi nei supermercati italiani, in particolare in quelli più forniti di prodotti biologici e vegani, i primi gamberetti plant based. Siamo andati a sbirciare per voi gli ingredienti, ecco cosa contengono

Il consumo eccessivo di pesce sta gravando pesantemente sulle risorse marine che fanno sempre più fatica a rigenerarsi. Gli ultimi dati sono allarmanti ed evidenziano un aumento esponenziale del consumo di pesce nel mondo, con un tasso di crescita medio dell’1,5 per cento all’anno.

Gli italiani sono tra i maggiori consumatori di pesce, con un consumo pro-capite di 29 chili di prodotti ittici nel 2022, secondo uno studio condotto da Api (Associazione Piscicoltori Italiani).

Tuttavia, la consapevolezza dell’impatto ambientale delle scelte alimentari sta crescendo, e con essa la domanda di alternative sostenibili. Biolab, attiva nel settore del plant based fin dagli anni ’90, ha deciso di rispondere a questa domanda introducendo sul mercato italiano i gamberetti plant based e altri prodotti alternativi al pesce.

I nuovi gamberetti senza pesce, della linea AlternaSea LiVeg, sono prodotti a partire da alghe marine e offrono un’alternativa gustosa e versatile ai gamberetti tradizionali.

Ma come sono realizzati?

Alternasea gamberetti, ingredienti

Siamo andati a sbirciare per voi gli ingredienti di questo nuovo prodotto sul sito di Biolab. I nuovi gamberetti sono prodotti utilizzando:

Estratto di alghe marine (83%)

Acqua

Olio di semi di colza

Sale

Sciroppo di zucchero

Acidificante: acido citrico

Aromi

Conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio

Colorante: caroteni

È importante notare che, nonostante l’assenza di ingredienti di origine animale, prodotti vegani come questo tendono a contenere alcuni ingredienti non proprio salutari (ad esempio lo sciroppo di zucchero e i conservanti). Va da sè che è consigliabile consumarli con moderazione, prediligendo sempre alimenti integrali, freschi e di stagione.

Ma di cosa sanno? Le prime impressioni di coloro che hanno già assaggiato i gamberetti plant based sono generalmente positive. C’è chi li ha considerati saporiti ma delicati e chi li ha apprezzati un po’ meno, come sempre tutto sta al gusto personale.

Biolab ha inoltre già pronti altri due prodotti della linea senza pesce: il Vegan Fishy Burger e il Vegan Thuna che saranno presto disponibili sugli scaffali dei supermercati italiani sempre con il marchio AlternaSea. Ma mentre i gamberetti sono realizzati a partire dalle alghe, gli altri prodotti sono principalmente composti da mais, tofu e proteina del pisello.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Biolab

Ti potrebbe interessare anche: