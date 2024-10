Friggitrici ad aria: queste sono le più efficienti e funzionali, un modello Lidl è il peggiore del test

Un recente test ha confrontato il consumo energetico e le prestazioni di diverse friggitrici ad aria rispetto ai forni elettrici. Vediamo cosa ha scoperto e la classifica dei modelli migliori, valutati in base ad una serie di parametri

Le friggitrici ad aria sono diventate negli ultimi anni un elettrodomestico molto popolare. Il loro successo si deve principalmente alla capacità di cuocere rapidamente i cibi e di offrire un’alternativa più sana alle tradizionali fritture.

Tra le allettanti promesse delle friggitrici ad aria c’è anche quella di offrire un buon risparmio energetico. Ma è davvero così? Questi dispositivi consumano meno elettricità rispetto ai forni tradizionali?

I produttori sostengono che questi apparecchi possano ridurre il consumo energetico tra il 65% e il 75% rispetto ai forni tradizionali, in particolare grazie alla riduzione dei tempi di cottura. Ninja, Moulinex e Philips, i principali marchi del settore, vantano percentuali che si aggirano attorno al 70%.

Que Choisir, associazione francese dei consumatori, non si è però accontentata delle promesse dei produttori e ha condotto un test comparativo per mettere alla prova i vari modelli su questo e altri aspetti importanti.

L’indagine ha incluso diverse friggitrici ad aria e un mini-forno, l’Optimo di Moulinex, dal volume di 19 litri. Gli esperti hanno monitorato la quantità di energia utilizzata durante la cottura di vari alimenti tra cui quiche Lorraine, panini e cosce di pollo, confontando poi i risultati con quelli ottenuti usando il miniforno.

Più nello specifico, dopo aver esaminato le caratteristiche di ciascun dispositivo, il laboratorio ha preparato una serie di alimenti standardizzati per la cottura. Sono state utilizzate due quantità di patatine surgelate: una “ottimale” secondo le istruzioni e una massima, riempiendo il contenitore per 2/3. Inoltre, sono state incluse quattro cosce di pollo, quattro panini bianchi, una quiche e una torta al cioccolato, quest’ultime con un diametro massimo di 16 cm.

Durante ogni cottura, sono state registrate la temperatura impostata, la durata e l’energia consumata, mentre gli esperti hanno valutato l’aspetto, la consistenza, la croccantezza e il gusto dei cibi.

La facilità d’uso, invece, è stata esaminata considerando le istruzioni, la programmazione, la visibilità (in caso di finestrella), la pulizia, la conservazione e la versatilità. Inoltre, è stato misurato il rumore e la qualità costruttiva e gli esperti hanno verificato la sicurezza elettrica e termica.

Il test, insomma, si è basato su molti parametri e non solo sull’efficienza energetica degli elettrodomestici. La valutazione finale delle friggitrici, dunque, considera tutto.

Durante la prepazione, tutte le friggitrici ad aria hanno dimostrato un consumo energetico inferiore rispetto al mini-forno, con un risparmio medio del 36% e punte che arrivano fino al 67%. Analogamente, nella cottura dei panini, solo un modello ha superato il mini-forno in termini di consumo energetico, mentre gli altri hanno mostrato risparmi significativi, fino al 73%.

La preparazione delle cosce di pollo ha confermato che, sebbene alcune friggitrici ad aria possano effettivamente risparmiare energia, non tutti i modelli offrono le stesse prestazioni, con alcuni elettrodomestici che consumano più energia rispetto al mini-forno.

Que Choisir fa poi riferimento anche ad un altro test condotto dalla rivista precedentemente. Di questo scrive:

Un altro dei nostri test, dedicato a diversi apparecchi di cottura, ha messo a confronto una miriade di modalità di cottura per diverse ricette, il che ci dà un’idea di come si comporta una friggitrice ad aria rispetto ad un forno tradizionale da 73 l e ad un forno da 40 l. Questo non è molto preciso, perché nel nostro test abbiamo incluso solo un modello di ogni apparecchio di cottura. Ma il risultato è stato eloquente. Grazie a un tempo di cottura molto più breve di quello di un forno tradizionale, il consumo di elettricità per grigliare pezzi di pollo è stato di un terzo utilizzando l’Airfryer, e ridotto del 28% per preparare un pan di spagna. Se possiedi entrambi i dispositivi, la decisione è presto presa!