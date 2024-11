Friggitrice ad aria o forno tradizionale, quale consuma di più? La risposta in un nuovo test

Davvero la friggitrice ad aria fa risparmiare sulla bolletta elettrica? Un nuovo test ha analizzato il consumo energetico di questi dispositivi, confrontandolo con quello di un forno tradizionale

Negli ultimi anni, le friggitrici ad aria hanno conquistato sempre più spazio nelle nostre cucine, grazie alla capacità di preparare cibi gustosi con pochissimo olio, o addirittura senza. Ma a decretarne il successo è stata soprattutto la promessa di un risparmio in bolletta.

I produttori di friggitrici ad aria ci tengono spesso a sottolineare il loro impegno nel proporre dispositivi che consumano meno energia rispetto ai forni tradizionali. Le stime variano, ma nella maggior parte dei casi il risparmio energetico promesso da una friggitrice ad aria oscilla tra il 65% e il 75%.

Secondo marchi come Ninja, Moulinex e Philips, l’utilizzo di questi elettrodomestici permetterebbe una notevole riduzione delle bollette elettriche. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni?

L’associazione dei consumatori francesi UFC-Que Choisir ha deciso di approfondire la questione, testando diversi modelli di friggitrice ad aria e confrontandoli con un forno tradizionale per verificare se, e in che misura, consumano meno.

Come è stato effettuato il test sulle friggitrici ad aria

Per valutare il consumo energetico delle friggitrici ad aria, gli esperti di Que Choisir hanno effettuato dei test pratici confrontando diversi modelli con un mini-forno Moulinex Optimo da 19 litri, scelto per il suo formato compatto, ideale per chi ha poco spazio.

Durante l’esperimento, sono stati cucinati vari alimenti: dalla quiche Lorraine ai panini, dalle cosce di pollo alle torte. Per ogni cottura, sono state registrate la temperatura impostata, la durata e l’energia consumata, ma gli esperti hanno valutato anche l’aspetto, la consistenza, la croccantezza e il gusto dei cibi.

I risultati sono stati chiari: le friggitrici ad aria consumano effettivamente meno energia rispetto ai forni tradizionali, e in alcuni casi il risparmio è davvero consistente.

Nella cottura della quiche Lorraine, ad esempio, alcune friggitrici ad aria hanno ridotto il consumo di energia del 36% rispetto al mini-forno, con punte che arrivano fino al 67% con il modello più efficiente. Stessa situazione per i panini: solo uno dei modelli di friggitrice ad aria ha mostrato un consumo energetico superiore rispetto al forno, ma in generale si è registrato un risparmio che ha raggiunto il 73%.

La preparazione delle cosce di pollo, messa già alla prova anche in un altro test dell’associazione francese, ha ulteriormente confermato il vantaggio in termini di efficienza energetica delle friggitrici ad aria, con un risparmio medio di circa il 30% rispetto ai forni tradizionali.

Ma perché le friggitrici ad aria consumano meno elettricità?

La spiegazione dietro il risparmio è semplice: le friggitrici ad aria sono più compatte e si riscaldano molto più velocemente rispetto ai forni. La loro dimensione ridotta permette di cuocere i cibi in meno tempo e senza dover pre-riscaldare l’apparecchio, un processo che invece nei forni tradizionali può richiedere fino a 10 minuti o più.

Inoltre, le friggitrici ad aria utilizzano una potente ventola per distribuire l’aria calda in modo uniforme, riducendo la necessità di grandi quantità di energia elettrica per riscaldare un ambiente più grande, come accade nei forni.

Non tutti i modelli sono uguali, la classifica

Sebbene la maggior parte delle friggitrici ad aria si sia dimostrata più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai forni, non tutti i modelli offrono le stesse prestazioni. Per ottenere il massimo risparmio, è importante scegliere con attenzione il dispositivo.

Secondo il test, i modelli più efficienti includono la Philips NA221/00 e il Ninja Foodi Dual Zone AF300EU, che si sono dimostrati tra i migliori per prestazioni energetiche e qualità del cibo.

In definitiva, il risparmio energetico delle friggitrici ad aria è un dato di fatto, ma il vantaggio può variare a seconda del modello scelto. Per conoscere la classifica dei modelli migliori testati da UFC-Que Choisir leggi: Friggitrici ad aria: queste sono le più efficienti e funzionali, un modello Lidl è il peggiore del test

Fonte: Que Choisir

