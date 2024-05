Electrolux richiama aspirapolvere senza fili per rischio incendio: scopri se il tuo modello è coinvolto e cosa fare

Electrolux ha emesso un richiamo per alcuni modelli di aspirapolvere senza fili, a causa di un serio rischio d'incendio. Controlla subito il codice modello, il numero di prodotto (PNC) e il numero di serie (SN) riportati sull'etichetta del tuo elettrodomestico

Il marchio Electrolux ha recentemente emesso un avviso importante che riguarda la sicurezza di alcuni modelli di aspirapolvere senza fili. Un componente all’interno di questi apparecchi, in circostanze specifiche, potrebbe surriscaldarsi, aumentando il rischio di incendi.

Questo rischio non solo mette a repentaglio l’integrità dell’apparecchio stesso, ma anche la sicurezza degli ambienti circostanti, vi è infatti la possibilità che l’incendio si propaghi a materiali infiammabili nelle vicinanze.

Pertanto, l’azienda invita i proprietari di alcuni modelli ad interromperne immediatamente l’utilizzo e a seguire le istruzioni per il reso e il rimborso.

Come capire se il tuo aspirapolvere è a rischio

Per individuare se il tuo aspirapolvere è coinvolto nel richiamo, è fondamentale controllare il codice modello, il numero di prodotto (PNC) e il numero di serie (SN) riportati sull’etichetta posta dietro l’unità ciclonica dell’apparecchio. I modelli coinvolti nel richiamo includono:

Gamma AEG FX-9:

FX9-1-4IG

FX9-1-IBM

FX9-1-MBM

FX9-1-ANIM

FX9-1-ALRP

Gamma Electrolux Pure F9:

PF91-4ST

PF91-4IG

PF91-6IBM

PF91-ANIMA

PF91-ALRGY

Nella seguente infografica potete vedere tutte le specifiche a cui fare attenzione.

Cosa fare se il tuo aspirapolvere è uno di quelli richiamati

Se il tuo aspirapolvere rientra nei modelli e nei numeri di serie elencati, è necessario sospendere immediatamente l’utilizzo dell’apparecchio, mantenerlo separato dalla stazione di ricarica e scollegare la spina della stazione dalla presa elettrica a muro.

Successivamente, è importante contattare il centro di assistenza tecnica Electrolux al numero +39 0299710076 (interno 1250) per ricevere istruzioni dettagliate su come procedere con il reso e ottenere il rimborso.

Electrolux ha sottolineato che, nonostante non siano stati segnalati danni a persone o cose fino a questo momento, la sicurezza dei consumatori rimane la massima priorità. Pertanto, l’azienda ha deciso di richiamare immediatamente tutti i prodotti interessati per evitare potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei propri clienti.

Fonte: Electrolux

