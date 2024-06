Sai dove viene prodotto il nuovo gelato alla Nutella? La risposta ti sorprenderà

Tutti pazzi per la nuova proposta in casa Nutella che, purtroppo, non viene prodotta in Italia bensì all'estero: vediamo dove

È senza dubbio il prodotto del momento, il nuovo “oggetto del desiderio” che tutti cercano nei supermercati: stiamo parlando del nuovo Nutella Ice Cream, simbolo indiscusso dell’estate 2024.

Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, il nuovo gelato al gusto Nutella (prodotto da Ferrero) non è altro che un gelato in vaschetta che nel gusto ricorda l’iconica crema spalmabile a base di cacao e nocciole – crema che si trova anche nella variegatura e nel topping.

Il nuovo gelato viene venduto in vasetto da 230 grammi (davvero molto piccolo!) e ha un prezzo consigliato di 4,99 euro.

Ma, neanche il tempo di arrivare in tutti i supermercati che il gelato alla Nutella è stato oggetto di un richiamo in via precauzionale da parte del Ministero della Salute.

Il motivo? Un’assenza importante in etichetta – quella della lista degli allergeni in lingua italiana. Dichiarare gli allergeni in etichetta, nella lingua del Paese di destinazione del prodotto, è una pratica di trasparenza obbligatoria nei confronti dei consumatori.

Chi soffre di allergie o intolleranze, infatti, deve poter comprendere in modo chiaro e autonomo se un certo prodotto rappresenta un pericolo per la sua incolumità o, invece, è sicuro.

In un particolare lotto di Nutella Ice Cream, tuttavia, lista degli ingredienti e degli allergeni non era presente in lingua italiana – e questo perché il gelato non viene prodotto in Italia.

Dove viene prodotto il gelato alla Nutella

Il nuovo gelato, che rappresenta il primo passo di Ferrero nel settore dei gelati, viene prodotto nella Ice Cream Factory Comaker ad Alzira, nella provincia di Valencia (Spagna).

Qui il brand ha allestito una linea produttiva totalmente nuova, caratterizzata da impianti innovativi ed un alto grado di automazione e tecnologia.

Sorprende e dispiace che un prodotto simbolo del Made in Italy come il gelato alla Nutella, che sarà presente sul mercato in molti Paesi oltre al nostro, sia in realtà prodotto fuori dai confini nazionali – come “smascherato” dall’incidente sulla lista degli allergeni.

