Decanter Wine Awards 2024: i 6 migliori vini italiani, premiati dal più prestigioso concorso enologico dell’UK

L'Italia è campione di vini anche nelle rinomate competizioni internazionali con etichette di grandissimo pregio. Questi i risultati ottenuti dal Belpaese nell'edizione 2024 del concorso Decanter Wine Awards, organizzato dalla prestigiosa rivista inglese Decanter

Nelle classifiche dei “big” del mondo del vino i primi posti vedono contendersi anno dopo anno Francia, Spagna e Italia, ma il nostro Paese ha fatto faville nel più prestigioso concorso enologico nel Regno Unito.

Con etichette sublimi che regalano emozioni senza tempo, lo Stivale ha lasciato il segno ai Decanter World Wine Awards 2024 trionfando in più settori. Giunta alla 22esima edizione, la competizione vede la partecipazione di esperti di fama mondiale nella degustazione e valutazione di migliaia di vini.

I giudici premiano vini eccellenti categoria per categoria, assegnando 50 riconoscimenti Best in Show, 117 Platino, 643 Oro, 5.977 Argento e 8.016 Bronzo.

I 6 migliori vini tricolore nei Best in Show

Sono 6 i migliori vini italiani nei Best in Show e questi sono i loro nomi, annata e produttore:

Barolo Bricco San Pietro 2020, Broccardo

Barolo Montanello 2020, Fratelli Monchiero

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Bosan 2015, Cesari

Brunello di Montalcino Riserva 2018, Carpineto

Juvelo Passito Gewürztraminer 2022, Cantina Andriano

Anthium Bellone 2023, Casale del Giglio

Campione regionale resta il Piemonte, considerato il “re del vino italiano” con la Toscana come sua consorte e il suo iconico Brunello di Montalcino. Tuttavia, il Veneto con il tradizionale Amarone della Valpolicella, il Gewürztraminer dell’Alto Adige restano espressioni territoriali dal pregio indiscusso.

Notevole anche il Lazio con il Bellone, antichissimo vitigno autoctono a bacca bianca coltivato in particolare nelle province di Roma e Latina. L’Anthium Bellone 2023 è stata una sorpresa per tutti. È la prima volta che la regione figura nei Best in Show.

Platino anche per l’Italia

Anche nella categoria Platino l’Italia gioca le sue carte migliori, e vince con 18 bottiglie in classifica. Tra i premiati vi sono anche Ben Ryé, Passito di Pantelleria 2022 di Donnafugata, il Vin Santo di Carmignano Riserva 2016 di Tenuta di Capezzana, il Cabochon Brut di Monte Rosa dalla Franciacorta.

Complessivamente, l’Italia si aggiudica il terzo posto nel ranking dietro a Francia a Spagna con il Piemonte con 20 medaglie complessive. Già da ora sono aperte le iscrizioni per i Decanter World Wine Awards 2025.