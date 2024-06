Dal Magnum al Kinder Chocolate Ice Cream, tutti i migliori gelati stecco (secondo il Gambero Rosso)

La nuova classifica del Gambero Rosso dei migliori gelati-stecco disponibili nei supermercati, valutati dopo una degustazione da parte di un panel di esperti

I gelati stecco sono un classico estivo che, al pari dei coni e dei biscotti gelato, vengono apprezzati da grandi e piccini. In una nuova classifica, il Gambero Rosso ha scelto i migliori del 2024, dopo aver assaggiato i più famosi e diffusi nei supermercati.

Ma prima di svelare di quali gelati si tratta, una piccola curiosità. Sapete quando è nato il primo gelato stecco? Bisogna tornare indietro fino al 1884, quando Domenico Pepino, trasferitosi da Napoli a Torino, aprì la Gelateria Napoletana. Proprio qui venne prodotto il primo stecco, il Pinguino, che è ancora oggi un classico intramontabile di questo locale.

Con l’industrializzazione, questi gelati hanno trovato un posto fisso nei congelatori delle famiglie italiane e negli anni sono diventati disponibili in una vasta gamma di varianti e sapori.

Per scegliere i migliori gelati stecco, il panel di esperti del Gambero Rosso ha assaggiato e valutato diversi prodotti, tenendo conto di vari fattori come gusto, consistenza e qualità complessiva.

Ecco la classifica dei migliori.

I migliori gelati stecco

1. Sammontana – Gruvi Nocciola Risoluta

Al primo posto troviamo una sorpresa, il Gruvi Nocciola Risoluta della Sammontana, particolarmente consigliato agli amanti delle nocciole. La percentuale di frutta secca è ben presente nelle varie componenti del gelato, dalla glassa all’interno. Profuma di gianduiotto e si distingue per la copertura morbida con una croccante granella di nocciole. Un difetto però ce l’ha: la copertura risulta un po’ troppo dolce.

2. Ferrero – Kinder Chocolate Ice Cream

“Un morso e si è già nel mondo Kinder, anzi, più precisamente sembra di avere sotto il naso il mitico ovetto“, scrive il Gambero Rosso. Quindi lo stecco Ferrero sembra proprio aver fatto centro: ha un profilo organolettico immediatamente riconoscibile, con un gelato fior di latte ben fatto e una copertura croccante dello spessore giusto.

3. Froneri Italy – Nuii Cioccolato al Latte e Nocciole Tostate Italiane

Un buon prodotto se si cerca uno stecco dove si senta bene il sapore di cioccolato. La copertura croccante è caratterizzata da un cioccolato ben lavorato con nocciole grossolane. Tuttavia, il gelato alla nocciola all’interno è di intensità e persistenza ridotte e prevale troppo il gusto della copertura.

4. Algida – Magnum Mini Nocciola Remix

Solo al 4° posto troviamo una delle tante versioni dello stecco più famoso, il Magnum, che in questo caso accontenta gli appassionati di nocciola. La frutta secca si esprime con un’eccessiva tostatura, mentre la glassa non è uniforme, risultando troppo spessa dove è doppia.

5. Ferrero – Rocher Triple Experience Caramel

Questo stecco reinterpreta la nota pralina in chiave “caramello”. Il gelato alla nocciola è di buona qualità, accompagnato da una copertura croccante di cioccolato e caramello. Tuttavia, l’aromaticità della “sottocopertura” al caramello tende a coprire tutte le altre caratteristiche.

6. Algida – Cremino

Un prodotto essenziale e minimale, con una copertura sottile che al morso ricorda il gusto “stracciatella” ma che risulta però troppo sottile e il gelato è leggermente cristallizzato.

7. Valsoia – Gran Stecco Cacao e Nocciole

Tra le alternative a base vegetale, opzione ideale quindi per chi ha intolleranze al lattosio o segue una dieta vegana, entra in classifica il Valsoia Gran Stecco Cacao e Nocciole. Questo prodotto si apprezza per la copertura croccante e il gelato a base di anacardi. Tuttavia, la percezione della nocciola passa in secondo piano e il gelato all’interno potrebbe essere più cremoso.

8. Algida – Croccante

Un gelato iconico nato nel 1959. La copertura, però, risulta poco croccante e l’amarena nel cuore tende a coprire sia il gelato fior di latte che la copertura. La granella di nocciole presenta note ossidative, che sono migliorabili.

Fonte: Gambero Rosso

