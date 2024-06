Dal cornetto Algida al Sammontana: tutti i coni gelato più buoni, secondo il Gambero Rosso

Gli esperti del Gambero Rosso hanno degustato i più noti coni gelato confezionati (anche vegani e senza lattosio) e stilato la classifica dei migliori

Con l’arrivo dell’estate, è inevitabile lasciarsi tentare dal desiderio di gustare un buon gelato. Se è vero che la scelta migliore ricade sui gelati artigianali, realizzati con ingredienti freschi e di qualità, spesso la praticità e la comodità ci portano a optare per quelli confezionati. Tra questi, i coni gelato, noti anche come cornetti, sono tra i più amati e diffusi.

Ma quali sono i migliori cornetti gelato disponibili nei supermercati? Il Gambero Rosso ha voluto mettere alla prova i coni delle marche più note sul mercato (sia quelle storiche che le novità degli ultimi anni), li ha fatti quindi degustare da una giuria di esperti per stilare poi la classifica, come aveva già fatto per i gelati biscotto.

Non resta che svelarvi come si sono posizionati i vari coni gelato, fermo restando che la scelta migliore rimane comunque quella di gustare un buon gelato artigianale.

I migliori coni gelato del supermercato

Ex aequo Ferrero – Kinder Bueno Cono

Negli ultimi anni, creare versioni gelato da popolari snack dolci è diventata una moda, e il Kinder Bueno Cono, a detta del Gambero Rosso, è probabilmente uno degli esperimenti più riusciti. Il topping richiama benissimo il sapore dello snack originale, mentre il cono croccante e il gelato alla nocciola bilanciano il tutto con una dolcezza non eccessiva. Ben riuscita anche la punta del cono, un mix tra cioccolato e crema tipica del ripieno del Kinder Bueno.

Ex aequo Algida – Cornetto

Qui parliamo del cono gelato per eccellenza, una vera e propria icona. Nato nel 1959 come cono artigianale nella gelateria Spica di Napoli, oggi è diffuso in tutto il mondo, dopo che il brevetto è stato venduto alla Unilever nel 1976. Questo gelato si distingue per il cono croccante e friabile e per la panna dal sapore intenso e non troppo dolce. Tuttavia, i fiocchi di cioccolato sulla superficie non sono sempre all’altezza del resto del prodotto.

Grom – Cono Pistacchio

Il cono pistacchio di Grom si distingue per l’alta qualità delle materie prime e una lista di ingredienti più corta. Il pistacchio si esprime con un gusto deciso e ben bilanciato dal cioccolato. La cialda, però, risulta un po’ troppo spessa rispetto alle dimensioni del cono.

Nestlè – Kit Kat cono vaniglia e cacao

Questo cono è inconfondibile grazie alla presenza della barretta Kit Kat al centro. Il prodotto è ben studiato, con una cialda croccante e ricco di aromi, un gelato dalla buona consistenza.

Nestlè – Maxibon vaniglia e caramello

Il Maxibon in versione cono offre una variante interessante rispetto ai concorrenti, grazie a un “contenitore” di biscotto leggermente salato. Il caramello è però dominante, al punto da coprire il sapore del gelato alla vaniglia.

Valsoia – Il Gelato

Ideale per chi è intollerante al lattosio, questo cono vegetale ha una texture discreta, anche se un po’ troppo aromatizzata. La cialda manca di croccantezza e il cioccolato nel topping potrebbe essere di qualità superiore.

Sammontana – Cinque Stelle Croccantino

Il caramello di questo cono inizialmente accattivante diventa poi troppo invadente, coprendo il gelato alla vaniglia. La cialda è un po’ gommosa, ma i pezzetti di croccante di mandorle sono ben distribuiti.

Barilla – Pan di Stelle Il Cono Gelato

Se il gelato biscotto Pan di Stelle risulta meglio riuscito, questo cono si fa apprezzare per la moderata dolcezza e un piacevole gelato alla panna. Tuttavia, la cialda non è croccante quanto dovrebbe e la qualità del cioccolato è migliorabile.

Sammontana – Amando

Prodotto con latte di mandorla, questo cono si distingue per essere un’alternativa vegana ai classici coni. Peccato per l’uso eccessivo di aromi e una cialda dal gusto un po’ legnoso.

Fonte: Gambero Rosso

Leggi anche: