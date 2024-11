Dal Chianti al Pinot grigio, questi sono i 6 migliori vini italiani sotto i 20 euro per il 2025

Se siete in cerca di un buon vino, potrebbe tornarvi utile qualche consiglio per scegliere l’etichetta giusta senza spendere una fortuna. La guida Berebene 2025 del Gambero Rosso ha selezionato i migliori vini italiani sotto i 20 euro, con opzioni per tutti i gusti

Ogni anno, la guida Berebene del Gambero Rosso è un punto di riferimento per chi cerca vini di ottima qualità ad un prezzo accessibile. L’edizione 2025 è una delle più ricche di sempre, con ben 937 etichette premiate provenienti da tutta Italia, ma a rubare la scena sono in particolare i sei Premi Nazionali.

Parliamo di vini che, nelle loro categorie, spiccano per personalità e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, costano infatti tutti meno di 20 euro e uno addirittura meno di 10.

Il Gambero Rosso ha premiato i migliori vini nelle seguenti categorie:

la Migliore Bollicina (tra le 64 recensite)

il Miglior Bianco (tra i 412 presenti in guida)

il Miglior Rosato (fra i 69 vini di questa tipologia)

il Miglior Rosso (tra i 377 analizzati)

il Miglior Vino Dolce (fra i 15 valutati)

il Miglior Vino sotto i 10 euro (fra 92 etichette)

Che stiate pensando a un brindisi speciale o cercando un regalo per un appassionato di vini, questa classifica potrebbe svoltarvi la situazione. Scopriamola.

I migliori vini 2025

Questi sono i 6 vini che offrono un ottimo rapporto qualità prezzo:

Migliore Bollicina: La Matta Dosaggio Zero ’23 – Casebianche

Perfetta per iniziare una cena natalizia o per un brindisi tra amici. Questa bollicina vivace, da uve fiano, vi conquisterà con i suoi profumi di lime e cedro. Frizzante e spensierata, è una scelta ideale per chi ama vini freschi.

Miglior Bianco: Falerio Pecorino Maree ’23 – Madonnabruna

Un bianco che sprizza energia e unisce fresche note agrumate a sentori di pesca gialla, anice e erbe aromatiche. Un vino dal carattere solare e armonioso.

Miglior Rosato: FCO Pinot Grigio Ramato ’23 – Sirch

Se cercate un vino elegante e raffinato, questo rosato vi sorprenderà. Fragoline di bosco, melograno e petali di rosa: al primo sorso, è come fare un salto in un giardino fiorito.

Miglior Rosso: Chianti Classico ’21 – Borgo Salcetino

Un grande classico per i pranzi delle feste. Questo Chianti si distingue per i suoi profumi intensi di piccoli frutti rossi e per il sorso avvolgente, con un finale lungo e ben definito.

Miglior Dolce: Canelli Tenuta del Fant ’23 – Tenuta Il Falchetto

Questo vino dolce, con sentori di scorza d’arancia candita e fiori bianchi, è perfetto per accompagnare panettoni, pandori e dolci delle feste.

Miglior vino sotto i 10 euro: Barbera d’Asti Sup. Savej ’21 – Terre Astesane

Un’opzione imbattibile per qualità e prezzo. Con le sue note di frutti neri e spezie, questa Barbera è un vino versatile, dal finale lungo e ricco.

Fonte: Gambero Rosso

