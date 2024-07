Dagli antidolorifici agli antipertensivi: sospesi e ritirati questi 30 farmaci generici popolari, venduti in Italia

L'EMA ha disposto il ritiro in Unione Europea per un'ampia lista di farmaci bioequivalenti, viste le irregolarità osservate in fase di test

FONTE: https://ilsalvagente.it/2024/07/01/farmaci-generici-lue-ne-sospende-400-testati-in-india-ecco-quelli-distribuiti-in-italia/

La Commissione Europea ha recentemente deciso di sospendere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) per un gruppo di farmaci bioequivalenti.

La misura, adottata su richiesta dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), riguarda circa 400 prodotti i cui dati di bioequivalenza sono stati ottenuti da studi condotti dalla società indiana Synapse Labs (con sede a Pune).

L’EMA, a seguito di un’ispezione presso il laboratorio di Synapse Labs, ha rilevato irregolarità nei test condotti dall’azienda, mettendo in dubbio l’affidabilità dei dati utilizzati per l’approvazione dei farmaci generici in questione.

La sospensione dell’AIC mira a tutelare la salute pubblica, garantendo che i pazienti assumano farmaci generici sicuri ed efficaci.

I produttori interessati potranno richiedere la riattivazione dell’AIC solo dopo aver fornito nuovi dati validi e affidabili che dimostrino la bioequivalenza dei loro prodotti rispetto ai farmaci di riferimento.

Per evitare carenze di farmaci essenziali, le autorità nazionali potranno posticipare la sospensione dell’AIC fino a due anni, ma solo se i medicinali interessati siano considerati di importanza critica per la salute pubblica.

La lista dei farmaci venduti in Italia

Consultando la lista messa a disposizione dall’Agenzia Europea per i Medicinali, possiamo scoprire i nomi dei farmaci bioequivalenti la cui vendita è stata sospesa. Eccoli:

Metformina Almus Amiloride e Idroclorotiazide Aurobindo Bosentan Aurobindo Olanzapina Aurobindo Olanzapina Aurobindo Pharma Italia Rapiva Sitagliptin DOC Generici Sitagliptin e metformina DOC Generici Abacavir e Lamivudina Dr. Reddy’s Lacosamide EG Lapatinib EG Posaconazolo EG Tadalafil EG Anastrozolo Aurobindo Italia Amlodipinea/Valsartan/ Idroclorotiazide Mylan Pharma Erlotinib Mylan Posaconazolol Mylan Vildagliptin Mylan Colcamexx Colchicina Pharmaselect Sitagliptin e Metformina Sandoz GmbH Sitagliptin Sandoz GmbH Atazanavi Sandoz Darunavir Sandoz Erlotinib Sandoz Dapagliflozina e Metformina Aurobindo Furosemide Aurobindo Italia Teriflunomide Aurobindo Trazodone Aurobindo Rovalo Ranolpen Betaistina Kapplerpharma Dalafil Ranolazina Sandoz.

Cosa significa bioequivalenza?

Due farmaci sono bioequivalenti quando, alla stessa dose, presentano un profilo di concentrazione del principio attivo nel sangue simile nel tempo.

In parole semplici, il generico rilascia la stessa quantità di principio attivo nel sangue con la stessa velocità e nello stesso momento rispetto al farmaco originale.

La bioequivalenza garantisce che il paziente che assume il farmaco generico possa ottenere gli stessi benefici terapeutici e presentare gli stessi rischi di effetti collaterali rispetto al farmaco originale.

È importante sottolineare che non tutti i farmaci generici sono bioequivalenti. Per questo motivo, è importante scegliere farmaci generici prodotti da aziende affidabili e che abbiano superato con successo i test di bioequivalenza.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: EMA

Ti consigliamo anche: