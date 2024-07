Da Coveri a Cavalli, la lista dei profumi richiamati per il pericoloso lilial

Non si arrestano i richiami dei cosmetici per la presenza di lilial, sostanza chimica pericolosa per la salute (e vietata già da due anni): oggi vi presentiamo la lista aggiornata dei profumi e delle acque profumate oggetto dei richiami

Ci troviamo ancora una volta a parlare del controverso lilial, una sostanza chimica pericolosa per la nostra salute (e ormai vietata), ma che ancora è presente in numerosi prodotti per l’igiene personale – dai bagnoschiuma ai deodoranti, dai profumi agli shampoo.

Presente in etichetta come Butylphenyl Methylpropional o BMHCA, il lilial è una sostanza chimica che nella fragranza richiama l’odore dei fiori di mughetto.

Per questo motivo, è stata utilizzata per anni nella formulazione chimica di molti cosmetici, ma anche di prodotti per l’igiene domestica.

Tuttavia, e studi scientifici lo hanno confermato, il lilial è molto pericoloso per la nostra salute – tanto che le autorità sanitarie dell’Unione Europea lo hanno dichiarato genotossico e interferente endocrino e ne hanno vietato l’utilizzo a partire dal marzo del 2022.

Tutto risolto, quindi? Non proprio: nonostante la messa al bando, il lilial è purtroppo ancora presente nelle etichette di moltissimi prodotti detergenti e cosmetici che troviamo negli scaffali dei supermercati e delle profumerie.

Il motivo di questa presenza è semplice: si tratta, con buona probabilità, di fondi di magazzino e di scorte di prodotti commercializzati prima del divieto europeo e rimasti ancora invenduti sugli scaffali.

Per tutelare la salute dei consumatori, il sistema di allerta rapido dell’Unione Europea per i prodotti di consumo pericolosi, RAPEX, sta disponendo una serie di richiami per tutti quei prodotti contenenti lilial.

Con i nostri articoli vi segnaliamo i richiami aggiornando costantemente le liste dei prodotti dei principali marchi in commercio nel nostro Paese.

Oggi parliamo di profumi, acque profumate e eau de toilette oggetto degli ultimi richiami: ecco la lista completa (con i numeri dei lotti richiamati, ove specificati):

Amore e Psiche – profumo

Enrico Coveri “Le nouvel homme” – eau de toilette

Gian Marco Venturi “Woman” – eau de toilette (lotto 11695015)

Jesus Gomez “First” – eau de toilette (72018)

Kris by Comin “Pour Femme” – profumo

Krizia “Pour homme” – eau de toilette (lotto 1355210)

La perla – eau de toilette (lotto 60104205)

Laurelle “Sexxy Shoo Black Stiletto” – profumo (lotto 60112)

Laurelle “Sexxy Shoo Pink Stiletto” – profumo (lotto 62349)

Mavi profumi “Dolci gabbiani intenso” – profumo

Nazareno Gabrielli “1907” – eau de toilette e set deodorante (lotti NG01 / NG07)

Omerta “Clouds of Love” – profumo (lotto B16584)

Omerta “Ladies World” – profumo

Renato Balestra “Pour femme” – eau de toilette (lotto z2507)

Roberto Cavalli “Acqua” – eau de toilette (lotto 3037)

Sense & Emotion – profumo

Sergio Soldano “For Man” – profumo (lotto 20026)

Tres Jolie per donna – profumo

Attenzione: come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, le indagini del RAPEX (e i conseguenti richiami) proseguono: pertanto, la lista dei prodotti ritirati continua ad aggiornarsi.

Per questo motivo vi esortiamo a consultare periodicamente il portale delle autorità sanitarie europee per conoscere i nuovi cosmetici ritirati dal mercato.

In generale, è sempre opportuno leggere con attenzione l’etichetta e soprattutto la lista degli ingredienti di qualsiasi prodotto mettiamo nel nostro carrello della spesa per aumentare il nostro livello di consapevolezza come consumatori e per evitare di esporci a rischi.

Ma cosa fare se avete già in casa uno dei prodotti menzionati sopra o un altro cosmetico contenente il controverso lilial? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Fonte: Rapex

