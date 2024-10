Da Collistar a Versace, la nuova lista dei prodotti richiamati per la presenza di lilial genotossico

Continuano i richiami di cosmetici contenenti lilial, una sostanza genotossica vietata già da anni e che non dovrebbe più trovarsi all'interno dei prodotti che circolano in Italia (e in Europa)

Torniamo a parlare di lilial, una sostanza chimica potenzialmente dannosa per la salute umana, che continua ad essere rinvenuta in diversi prodotti cosmetici in commercio nel nostro Paese.

Il lilial, noto anche come Butylphenyl Methylpropional (BMHCA), è una fragranza chimica ampiamente utilizzata nel settore cosmetico per conferire ai prodotti un profumo simile a quello di fiori come ciclamino e mughetto. Questa sostanza è stata però bandita dal mercato dell’Unione Europea a partire da marzo 2022, in quanto classificata come genotossica e interferente endocrino.

Nonostante il divieto, però, il lilial continua ad essere trovato in diversi prodotti: bagnoschiuma, deodoranti, shampoo, tinture, profumi, creme per il corpo, ecc. Questo fenomeno è attribuibile alla presenza di vecchie scorte ancora in circolazione, c’è da sottolineare infatti che le nuove formulazioni delle stesse marche sono ormai completamente prive di lilial.

I nuovi prodotti segnalati dall’Italia sono pubblicati periodicamente dal RAPEX, il sistema di allerta rapido dell’Unione Europea. Negli ultimi mesi, i richiami sono stati centinaia e, nonostante siano passati ormai più di 2 anni dal divieto, l’elenco dei cosmetici ritirati dal mercato a causa del lilial continua ad allungarsi.

A seguire, trovate la lista dei nuovi prodotti segnalati dall’Italia, quando possibile (ovvero quando diramato dalle autorità) specifichiamo lotto e codice a barre.

L’elenco degli ultimi prodotti segnalati

Questo l’elenco dei prodotti segnalati dall’Italia che vi riportiamo in ordine alfabetico:

Alyssa Ashley Vanilla gel per bagno e doccia (lotto: 77566-87, codice a barre: 3 434730 775667)

(lotto: 77566-87, codice a barre: 3 434730 775667) Collistar Lozione tonica multivitaminica (lotto: ccc23-1, codice a barre: 8015150210669)

(lotto: ccc23-1, codice a barre: 8015150210669) Collistar Mousse dell’Armonia (lotto: N.d., codice a barre: 8015150275095)

(lotto: N.d., codice a barre: 8015150275095) Creation Lamis Camrie Perfume (lotto: B234295, codice a barre: 6291012871908)

(lotto: B234295, codice a barre: 6291012871908) Herry Cotton’s Perfumed shower gel (lotto: 946105, codice a barre: 8029241117485)

(lotto: 946105, codice a barre: 8029241117485) Omerta® & Couture Cat Eau de parfum (lotto: n.d., codice a barre: n.d.)

(lotto: n.d., codice a barre: n.d.) Omerta® & Original woman perfume (lotto: n.d., codice a barre: n.d.)

(lotto: n.d., codice a barre: n.d.) Real time Ad Vitam Aeternam Eau de toilette (lotto: B16679, codice a barre: 8715658350125)

(lotto: B16679, codice a barre: 8715658350125) Real time Loveliness Sensuelle Perfume (lotto: B17849, codice a barre: 8715658012900)

(lotto: B17849, codice a barre: 8715658012900) Real Time & Black Rose perfume (lotto: n.d., codice a barre: n.d.)

(lotto: n.d., codice a barre: n.d.) Setablu Angel wings Perfume (lotto: N.d., codice a barre: 8059174591014)

(lotto: N.d., codice a barre: 8059174591014) Setablu Old spain perfume (lotto: n.d., codice a barre: 8059174590833)

(lotto: n.d., codice a barre: 8059174590833) Uniquet inevitable Setablu Perfume (lotto: n.d., codice a barre: n.d.)

(lotto: n.d., codice a barre: n.d.) Versace pour homme Eau de toilette (lotto: 600982J, codice a barre: 8011003995950)

(lotto: 600982J, codice a barre: 8011003995950) Vitalcare shampoo anti-orange (lotto: n.d, codice a barre: n.d)

Fonte: Rapex

