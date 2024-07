Da Borotalco a Dove: l’elenco dei deodoranti richiamati per sostanza chimica pericolosa lilial (lista aggiornata)

Ancora una volta segnaliamo il richiamo di numerosi prodotti cosmetici per la presenza del pericoloso lilial: ecco i deodoranti nella lista

Si allunga la lista dei prodotti per l’igiene personale richiamati in Italia per la presenza del controverso lilial, una sostanza chimica pericolosa per l’essere umano – tanto da essere ormai vietata nella produzione di cosmetici (eppure ancora presente sul mercato).

Presente in etichetta come Butylphenyl Methylpropional o BMHCA, il lilial è una sostanza chimica che nella fragranza richiama l’odore dei fiori di mughetto.

Per questo motivo, è stata utilizzata per anni nella formulazione chimica di molti cosmetici (dagli shampoo ai deodoranti, dai saponi alle creme per il corpo), ma anche di prodotti per l’igiene domestica.

Tuttavia, numerosi studi scientifici hanno confermato che questa sostanza è molto pericolosa per la nostra salute – tanto che le autorità sanitarie dell’Unione Europea lo hanno dichiarato genotossico e interferente endocrino e ne hanno vietato l’utilizzo a partire dal marzo del 2022.

Ma perché allora, nonostante la sua messa al bando risalga a più di due anni fa, il lilial è ancora presente in tanti cosmetici in vendita nei supermercati e nelle profumerie?

Il motivo di questa presenza è semplice: si tratta, con buona probabilità, di fondi di magazzino e di scorte di prodotti commercializzati prima del divieto europeo e rimasti ancora invenduti sugli scaffali.

Per tutelare la salute dei consumatori, il sistema di allerta rapido dell’Unione Europea per i prodotti di consumo pericolosi, RAPEX, sta disponendo una serie di richiami per tutti quei prodotti contenenti lilial.

Con i nostri articoli vi segnaliamo i richiami aggiornando costantemente le liste dei prodotti dei principali marchi in commercio nel nostro Paese.

I deodoranti richiamati

In questo articolo riportiamo la lunga lista dei deodoranti, in varie formulazioni, richiamati dal RAPEX perché contengono lilial fra gli ingredienti (dove segnalato, è indicato anche il lotto richiamato). La lista è in ordine alfabetico, per una più agevole consultazione:

Borotalco “Deo Invisible Fresh muschio bianco” – deodorante (lotto R445892)

Borotalco “Deo Roll On – Invisible Milk” – deodorante (lotto R443909)

Borotalco “Invisible Milk Antimacchie con Latte Idratante” – deodorante spray (lotto R303630)

Borotalco “White Musk – Deo Stick Roll” – deodorante stick

Breeze “Freschezza talcata” – deodorante (lotto AG 0272 21:58)

Breeze “Freschezza talcata VAPO” – deodorante spray (lotto 137080)

Breeze “Perfect Beauty – fiori di loto – 48h” – deodorante roll-on (lotto 137930)

Dove “Deodorante men care clean comfort” – deodorante spray (lotto 72774CYA 12:20)

Dove “Extra Fresh” – deodorante (lotto 73171LW 21:39)

Dove “Go Fresh” – deodorante spray (lotto 81074CYA 12:26)

Dove “Go Fresh profumo di pera e aloe vera” – deodorante spray (lotto 72444CYB 17:15)

Dove “Invisible Dry” – deodorante spray (lotto 73114CYB 20:45)

Dove “Men+Care” – deodorante (lotto 73061LW 19:59)

Dove “Men+Care Invidible Dry” – deodorante (lotto 82081LW 15:46)

Dove “Original” – deodorante spray (lotto 10178:11:05)

Dove “Talco con crema idratante” – deodorante spray (lotti 73114CYB 20:45 / 80254CYB 19:41)

Infasil “Neutro tripla azione” – deodorante spray (lotto 9058AE0001)

Infasil “Neutro tripla protezione con molecola 2C” – deodorante (lotto 7177AC0006)

Lycia “Deodorante Original efficacia garantita” – deodorante spray

Malizia “Animalier” – deodorante spray (lotto 12410)

Neutro Roberts “Delicato extra protezione” – deodorante spray (lotto 30371)

Neutro Roberts “Fresco zer0% sali” – deodorante stick

Neutro Roberts “Invisibile – 0% sali di alluminio anti macchie” – deodorante spray (lotto R444656)

Nivea “Deodorante Pure & Natural Action” – deodorante spray

Nivea “Protect&Care” – deodorante spray

Perlier “Muschio Bianco” – deodorante (lotto 2200)

Suarez Parfums & Cosmetics “Sweet Care deoparfum no gas” – profumo spray

Attenzione: come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, le indagini del RAPEX (e i conseguenti richiami) proseguono: pertanto, la lista dei prodotti ritirati continua ad aggiornarsi.

Per questo motivo vi esortiamo a consultare periodicamente il portale delle autorità sanitarie europee per conoscere i nuovi cosmetici ritirati dal mercato.

In generale, è sempre opportuno leggere con attenzione l’etichetta e soprattutto la lista degli ingredienti di qualsiasi prodotto mettiamo nel nostro carrello della spesa per aumentare il nostro livello di consapevolezza come consumatori e per evitare di esporci a rischi.

