Da Bilboa a Nivea, controlla se il tuo solare è nella LISTA di quelli appena richiamati per la presenza di sostanza genotossica

Continuano i richiami dei cosmetici da parte delle autorità europee per la presenza del controverso lilial: ecco la lista dei solari da evitare

Ancora una volta ci troviamo a parlare del controverso lilial, una sostanza chimica dannosa per la nostra salute (ormai vietata), ma che è ancora presente in numerosi prodotti per l’igiene personale – dai bagnoschiuma ai deodoranti, dai profumi agli shampoo.

Lo troviamo segnalato in etichetta con la dicitura Butylphenyl Methylpropional o con la sigla BMHCA: si tratta di una fragranza chimica il cui profumo evoca quello dei fiori di mughetto.

Per questo motivo, è stato utilizzato per anni nella formulazione di molti cosmetici, oltre che in prodotti per l’igiene domestica.

Tuttavia, studi scientifici hanno confermato che il lilial è molto pericoloso per la nostra salute, tanto che le autorità sanitarie dell’Unione Europea lo hanno dichiarato genotossico e interferente endocrino, vientandone l’utilizzo già a partire dal 2022.

Tuttavia, nonostante il divieto, il lilial è purtroppo ancora presente nelle etichette di molti prodotti detergenti e cosmetici che troviamo sugli scaffali dei supermercati e delle profumerie.

Se vi state chiedendo il motivo di questa presenza, c’è una spiegazione molto semplice: si tratta di fondi di magazzino o di scorte di prodotti commercializzati prima del divieto europeo e rimasti ancora invenduti sugli scaffali.

Per proteggere la salute dei consumatori, il sistema di allerta rapido dell’Unione Europea per i prodotti di consumo pericolosi, RAPEX, sta disponendo una serie di richiami per tutti quei prodotti contenenti lilial.

In questo articolo, in particolare, vogliamo segnalarvi i prodotti per la protezione della pelle dai raggi solari e i trattamenti doposole oggetto degli ultimi richiami – in un momento dell’anno in cui tutti ci troviamo ad acquistarli.

I solari richiamati

Ecco la lista dei prodotti per la protezione dal sole oggetto dei richiami a causa del lilial (i prodotti sono stati elencati in ordine alfabetico, per una più agevole consultazione della lista):

Bilboa “Carrot Plus latte solare protezione 6 bassa” – crema solare (lotto 3038B02>; codice a barre 8002410021882)

Bilboa “Invisible Gel solare protezione 30 alta” – gel abbronzante (lotto 2825R117; codice a barre 8002410021776)

Bilboa “Invisible protezione 20” – crema solare (lotto 0515R02&; codice a barre 8002410021783)

Clinians “Sun Doposole” – latte doposole (codice a barre 8003510030415)

Nivea “Protect & Bronze protezione 10” – latte solare (lotto 40410874; codice a barre 4005808419074)

SUN “Ultimate – Summer sublime” – olio solare (codice a barre 8012666047642).

Vi ricordiamo, come sempre, che la lista dei richiami è in continuo aggiornamento, e vi invitiamo pertanto a consultare periodicamente il portale del RAPEX per essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti ritirati.

Inoltre, il consiglio sempre valido è quello di leggere attentamente l’etichetta di ogni prodotto che acquistiamo, con particolare attenzione alla lista degli ingredienti: questo è l’unico modo che abbiamo come consumatori per scongiurare il rischio di esporci a sostanze chimiche pericolose.

Fonte: RAPEX

