Coni gelato confezionati, quali sono i migliori? Da Algida a Sammontana, non se ne salva nessuno (la classifica di Altroconsumo)

I ricercatori di Altroconsumo hanno condotto una massiccia indagine di mercato sui gelati confezionati (con risultati deludenti)

Con l’arrivo della bella stagione, un gelato può diventare la merenda ideale per grandi e piccini: dal gelato artigianale a quello confezionato, dalle granite ai sorbetti, ce n’è per tutti i gusti.

Se per riconoscere un buon gelato artigianale esistono diversi trucchi, come fare per scegliere al meglio il gelato confezionato?

Per sostenere i consumatori nella scelta, l’associazione Altroconsumo ha condotto una massiccia indagine nell’universo dei gelati confezionati, che ha coinvolto 150 referenze, fra:

gelati biscotto (24 referenze)

coni gelati (41 referenze)

ghiaccioli e sorbetti (26 referenze)

coppe gelato (9 referenze)

gelati confezionati sullo stecco (52 referenze)

Fra le referenze selezionate, vi sono anche prodotti naturalmente senza derivati animali e senza glutine (come i ghiaccioli) o specificamente pensati per vegani e intolleranti – sia al glutine che al lattosio.

Il test

Ogni prodotto delle diverse categorie è stato valutato secondo i seguenti parametri:

valutazione nutrizionale: basata sul Nutri-score, valuta calorie, grassi saturi, zuccheri e sale, premiando l’eventuale presenza di fibre, proteine, ingredienti naturali come frutta (questo parametro ha pesato per il 55% sulla valutazione finale)

basata sul Nutri-score, valuta calorie, grassi saturi, zuccheri e sale, premiando l’eventuale presenza di fibre, proteine, ingredienti naturali come frutta (questo parametro ha pesato per il 55% sulla valutazione finale) additivi : la scarsa presenza di queste sostanze è stata premiata dagli esperti (questo parametro ha pesato per il 15% sulla valutazione finale)

: la scarsa presenza di queste sostanze è stata premiata dagli esperti (questo parametro ha pesato per il 15% sulla valutazione finale) grado di trasformazione : gli alimenti ultra-processati, con molti ingredienti industriali, ricevono un punteggio più basso. (anche questo parametro ha pesato per il 15% sulla valutazione)

: gli alimenti ultra-processati, con molti ingredienti industriali, ricevono un punteggio più basso. (anche questo parametro ha pesato per il 15% sulla valutazione) edulcoranti: la presenza di dolcificanti artificiali è valutata negativamente (questo parametro ha pesato per il 10% sulla valutazione finale)

la presenza di dolcificanti artificiali è valutata negativamente (questo parametro ha pesato per il 10% sulla valutazione finale) porzione consigliata: la porzione influenza il punteggio, penalizzando quelle più grandi (questo parametro ha pesato per il 5% sulla valutazione finale).

I punteggi ottenuti dai gelati testati risultano piuttosto bassi a causa degli ingredienti (zuccheri e grassi) che li penalizzano dal punto di vista nutrizionale.

Tuttavia, l’obiettivo di Altroconsumo non era tanto quello di esprimere un giudizio assoluto sulla salubrità dei prodotti, quanto piuttosto di aiutare i consumatori a fare scelte di acquisto più consapevoli.

La classifica dei coni gelato

Brutte notizie per i consumatori seriali di gelato in cono: nessuno esce vincitore dal test di Altroconsumo, né vi sono prodotti che convincono gli esperti al punto da meritare i titoli “Miglior Acquisto” o “Migliore del test”.

Tutti i coni analizzati (41 referenze) hanno un punteggio che oscilla fra i 22 e i 27 punti su 100, e una valutazione complessiva di “Scarso”.

Il podio, seppur modesto, vede, al primo posto il cono gelato “Valsoia” con 27 punti, seguito dai prodotti a marchio EUROSPIN ed ESSELUNGA. Ma ecco la classifica completa:

VALSOIA IL GELATO – 5 CONI (Punti: 27) DOLCIANDO (EUROSPIN) 6 CONI CON VANIGLIA E CACAO (Punti: 25) ESSELUNGA MINI CONO PANNA E CIOCCOLATO (Punti: 25) DOLCIANDO (EUROSPIN) 12 MINI CONI – CIOCCOLATO (Punti: 25) DOLCIANDO (EUROSPIN) 12 MINI CONI – PANNA (Punti: 25) ESSELUNGA CONO IN MINIATURA PANNA E CIOCCOLATO (CIOCCOLATO) (Punti: 25) ESSELUNGA CONO IN MINIATURA PANNA E CIOCCOLATO (PANNA) (Punti: 25) DOLCIANDO (EUROSPIN) 6 CONI CON PANNA (Punti: 24) CARREFOUR CONO PANNA E CIOCCOLATO (Punti: 24) ALGIDA CORNETTO MINI (CLASSICO) (Punti: 24) ESSELUNGA CONO ALLA PANNA (Punti: 24) GELATELLI (LIDL) CONI GELATO CON PANNA SENZA GLUTINE (Punti: 24) ALGIDA CORNETTO ALGIDA CUORE DI CARAMELLO 6 GELATI (Punti: 24) GELATELLI (LIDL) CONO AMARENA (Punti: 24) NESTLÈ MAXIBON CONO DI CROCCANTE BISCOTTO DOUBLE CHOCOLATE (Punti: 24) GELATELLI (LIDL) CLASSIC MINI CONES (Punti: 24) DOLCIANDO (EUROSPIN) 6 CONI ALLA STRACCIATELLA (Punti: 24) SAMMONTANA CINQUE STELLE PANNA (Punti: 24) ALGIDA CORNETTO CLASSICO (Punti: 24) COOP UN CONO DA URLO! ALLA PANNA (Punti: 24) ESSELUNGA CONO ALLA PANNA E CIOCCOLATO (Punti: 24) PAN DI STELLE IL CONO GELATO (Punti: 24) MAXIBON PISTACCHIO (Punti: 24) ESSELUNGA CONO ALL’AMARENA (Punti: 24) ALGIDA CORNETTO MINIATURE (GUSTO VANIGLIA) (Punti: 24) ALGIDA CORNETTO MINIATURE (GUSTO CIOCCOLATO) (Punti: 24) NESTLÈ MAXIBON CONO DI CROCCANTE BISCOTTO VANIGLIA E CARAMELLO (Punti: 24) SAMMONTANA AMANDO-CONO SENZA GLUTINE E SENZA LATTE (Punti: 24) ALGIDA CORNETTO ALGIDA CUORE DI CIALDA 6 GELATI (Punti: 24) ALGIDA CORNETTO SENZA GLUTINE (Punti: 23) NESTLÈ KITKAT CONO AL CACAO 4 X 63,5 G (Punti: 23) MAXIBON VANIGLIA E CARAMELLO (Punti: 23) SAMMONTANA CINQUE STELLE CROCCANTINO (Punti: 23) DOLCIANDO (EUROSPIN) 6 CONI AMARENA (Punti: 23) SAMMONTANA CINQUE STELLE CILIEGIA (Punti: 23) NESTLÈ KITKAT CONO ALLA VANIGLIA 4 X 63,3 G (Punti: 23) KINDER KINDER BUENO GELATO (Punti: 23) MAXIBON NOCCIOLA (Punti: 23) KINDER KINDER BUENO WHITE GELATO (Punti: 23) SAMMONTANA CINQUE STELLE STRACCIATELLA (Punti: 22) SAMMONTANA CINQUE STELLE CARAMELLO (Punti: 22)

Fonte: Altroconsumo

