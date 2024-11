Compra una confezione di spinaci al supermercato e dentro trova una rana viva

Chugo Le non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto una rana viva muoversi dentro la confezione di spinaci presa al supermercato: purtroppo l’animale non è sopravvissuto

Un episodio singolare ha suscitato scalpore online: un uomo, acquistando una confezione di spinaci confezionati al supermercato, ha trovato al suo interno una rana viva. Il fatto è avvenuto in Messico e ha coinvolto un prodotto distribuito dalla Taylor Farms.

L’acquirente, Chugo Le, ha documentato la scoperta con un video che ha rapidamente guadagnato popolarità sui social, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Nel filmato Chugo ha mostrato la rana che, visibilmente viva, si muoveva all’interno della confezione.

Nel messaggio che accompagnava il video Chugo Le ha sottolineato l’importanza di lavare e disinfettare accuratamente le verdure confezionate, invitando i consumatori a prestare maggiore attenzione. Purtroppo l’animale non è sopravvissuto: secondo l’autore del video, sebbene la rana fosse ancora viva al momento della scoperta, era gravemente ferita.

Taylor Farms non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e i controlli qualità applicati dalla Taylor Farms, sebbene l’azienda non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Sui social media, il caso ha suscitato indignazione per la mancanza di adeguati controlli.

Incidenti simili non sono inediti: alcuni anni fa un cliente in Svizzera ha trovato una rana viva in una confezione di insalata della catena Migros. In quel caso l’anfibio è stato salvato e liberato in natura. Più recentemente una studentessa britannica ha scoperto uno scorpione in un pacco acquistato da Shein. Insomma, non si tratta di un fenomeno isolato.

Il fattaccio raccontato da Chugo Lu si è rapidamente trasformato in un caso mediatico, alimentando un dibattito sulla qualità dei prodotti alimentari e sull’impatto di eventuali errori lungo la catena produttiva. Inoltre l’accaduto mette in luce un tema serio: la fiducia del consumatore nei confronti dei prodotti confezionati e dei marchi coinvolti.

Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di rigorosi controlli igienico-sanitari nella filiera alimentare, specialmente per prodotti pronti al consumo. Allo stesso tempo spinge a riflettere sulla necessità di verificare e trattare accuratamente gli alimenti confezionati, anche quando appaiono puliti e sicuri.

Amigeis, si uds son asiduos a comprar hojitas listas para comer, tienen que ver esto. Una rana viva. Hacicomoescuchazte. Nadie me contó, yo lo vi, yo la vi parpadear y mover sus piernitas. Mejor desinfecten sus verduras y sus hojitas en casa. Posted by Chugo Le on Tuesday, November 12, 2024

