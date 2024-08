Coca Cola e Oreo lanciano due nuovi prodotti in edizione limitata (di cui non sentivamo proprio il bisogno)

Dalla collaborazione tra Coca-Cola e Oreo sono nati due nuovi prodotti in edizione limitata: gli Oreo alla Coca Cola e la Coca Cola agli Oreo. Si troveranno anche in Italia?

Recentemente, la collaborazione tra Coca-Cola e Oreo ha dato vita a due nuovi prodotti che sembrano davvero l’ultimo capriccio di una società affamata di novità sempre più stravaganti e inutili. Le novità in questione sono la Coca-Cola® OREO™ Zero Sugar e gli OREO® Coca-Cola™ Sandwich Cookie, in pratica la nota bevanda gassata è stata aromatizzata agli Oreo e gli stessi biscotti sono diventati ora al gusto Coca-Cola.

L’idea dietro questo nuovo lancio, una limited edition, è chiaramente quella di combinare le identità di due marchi molto amati per creare qualcosa di nuovo e accattivante per i consumatori. Dal punto di vista del marketing, la mossa è tutto fuorché sorprendente.

Coca-Cola Creations, il braccio innovativo della famosa bevanda gassata, è noto per le sue audaci esplorazioni nel mondo dei sapori e delle proposte eccentriche. Con questi due nuovi prodotti, si cerca di attrarre i consumatori della Generazione Z ma viene da chiedersi: ce n’era davvero bisogno?

Inoltre, non possiamo ignorare l’impatto ambientale di tale operazione. La creazione e distribuzione di ulteriori varianti di prodotti alimentari ultra-processati, confezionati in plastica o lattine (come se non ne avessimo già abbastanza), contribuisce a un problema ben più grande: quello dell’inquinamento e dei rifiuti, oltre all’elevato consumo di risorse necessarie per produrre e confezionare ciò che, alla fine, si riduce ad essere junk food.

L’uscita ufficiale dei due prodotti è prevista per il 9 settembre in diversi Paesi (anche se in alcuni store sembra sia già possibile acquistare la Coca Cola agli Oreo).

E c’è chi già ha assaggiato entrambi i prodotti.

Arriveranno anche in Italia?

Se vi state chiedendo se arriveranno anche in Italia, la risposta non è chiara. Al momento, i due prodotti nati dalla collaborazione tra Coca Cola e Oreo saranno disponibili solo in 35 mercati selezionati, tra cui Stati Uniti, Canada, Cina, Messico e Brasile.

Per ora, l’Italia non è sembra essere inclusa in questa lista, e non ci sono ancora conferme ufficiali su un possibile lancio nel nostro Paese (non che ci dispiaccia particolarmente!).

Fonte: Coca Cola Company

