Cereali per la colazione: pieni di zuccheri, additivi, e ingredienti ultra-processati, Kellog’s Krave tra i peggiori del test

I cereali per la colazione sono uno degli alimenti più acquistati nei supermercati, apprezzati per la loro versatilità e spesso considerati una scelta salutare per iniziare la giornata.

Molti consumatori li scelgono pensando che siano un’opzione dietetica, ricca di nutrienti e in grado di fornire l’energia necessaria per affrontare la mattinata.

Tuttavia, non sempre l’immagine promossa dalle confezioni rispecchia la realtà: la maggior parte di questi prodotti, infatti, nasconde insidie come alti contenuti di zuccheri, additivi, e ingredienti ultra-processati, che possono rendere il prodotto meno salutare di quanto sembri.

Leggi anche: Se proprio devi mangiare cereali integrali per la colazione, ecco i migliori (e non sono Kellog’s)

Ma come destreggiarsi nella vasta offerta che troviamo nei supermercati e riuscire a portare a casa un prodotto sano e di buona qualità?

Per aiutare i consumatori a orientarsi tra gli scaffali del supermercato e fare una scelta consapevole, l’associazione dei consumatori Altroconsumo ha condotto un test sui cereali per la colazione.

L’obiettivo era valutare la qualità nutrizionale e la composizione degli ingredienti di questi prodotti, spesso commercializzati come alimenti salutari.

Il test

Per garantire una valutazione accurata e rappresentativa, Altroconsumo ha selezionato oltre 170 referenze di cereali, suddivise come segue:

Cereali classici (75 referenze): comprendono cereali in fiocchi o soffiati, a base di un solo cereale come mais, avena o riso, disponibili nelle versioni classica o integrale, e talvolta arricchiti con miele, cacao o frutta secca

(75 referenze): comprendono cereali in fiocchi o soffiati, a base di un solo cereale come mais, avena o riso, disponibili nelle versioni classica o integrale, e talvolta arricchiti con miele, cacao o frutta secca Cereali fitness e salutari (49 referenze): in questa categoria rientrano i cereali che evocano uno stile di vita sano, come i bastoncini di crusca e i fiocchi di più cereali (frumento, riso, orzo, avena); molti di questi prodotti sono integrali e vantano un maggior contenuto di fibra

(49 referenze): in questa categoria rientrano i cereali che evocano uno stile di vita sano, come i bastoncini di crusca e i fiocchi di più cereali (frumento, riso, orzo, avena); molti di questi prodotti sono integrali e vantano un maggior contenuto di fibra Cereali golosi per bambini (54 referenze): questa categoria comprende cereali pensati per i bambini, spesso arricchiti con ingredienti come cacao, miele, e ripieni di cioccolato o creme al latte.

Ogni prodotto è stato valutato sulla base di diversi parametri, scelti per riflettere non solo il valore nutrizionale del prodotto, ma anche la sua composizione in termini di additivi e ingredienti ultra-processati:

Valutazione nutrizionale (55%). Il parametro più importante riguarda il contenuto nutrizionale del prodotto, valutato utilizzando il Nutri-score, un sistema di etichettatura adottato in Francia e in altri Paesi europei che prende in considerazione vari aspetti nutrizionali, come il contenuto calorico, la quantità di zuccheri, grassi saturi, e sale, elementi che devono essere limitati in una dieta sana Presenza di additivi (15%). Un altro parametro rilevante è la quantità e la tipologia di additivi presenti nei cereali. Altroconsumo ha utilizzato un proprio database per classificare gli additivi in quattro categorie, da “accettabili” a “da evitare”: la presenza di additivi poco raccomandabili o da evitare influisce negativamente sul punteggio finale del prodotto Grado di trasformazione (15%). Altroconsumo ha considerato il numero di ingredienti ultra-processati e additivi presenti in ciascun prodotto, penalizzando quelli con un alto grado di trasformazione Presenza di edulcoranti (10%. Gli edulcoranti, utilizzati per sostituire lo zucchero senza apportare calorie, sono valutati negativamente Dimensione della porzione (5%). Anche la dimensione della porzione indicata sulla confezione è stata considerata: prodotti con porzioni più grandi sono stati penalizzati, poiché possono indurre a consumare più calorie e zuccheri rispetto a quelli con porzioni più piccole.

Alla fine del processo di valutazione, ciascun prodotto ha ottenuto un punteggio da 0 a 100, che riflette la sua composizione complessiva. I prodotti sono stati poi classificati in cinque fasce di punteggio, da “molto buono” (80-100 punti) a “molto scarso” (0-19 punti).

La classifica dei cereali per bambini

In questo articolo abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sui cereali destinati ai bambini, che spesso ingannano i piccoli consumatori con packaging accattivanti e con la presenza di gadget ispirati a cartoni animati o supereroi, nascondendo zuccheri e additivi dannosi per la loro salute.

Come spesso accade nei test che vi riportiamo, i prodotti commercializzati da private labels, provenienti da catene di supermercati o di discount, ottengono punteggi superiori rispetto ai rappresentanti dei grandi marchi.

Anche per il test sui cereali è così: al primo posto della classifica, con 67 punti, troviamo infatti i cereali CROWNFIELD HONEY HOOPS, in vendita nei supermercati LIDL. Seguono poi due referenze a marchio COOP (linea “Vivi Verde”). Ecco la classifica completa:

CROWNFIELD (LIDL) HONEY HOOPS – Punteggio: 67 COOP VIVI VERDE CIAMBELLINE DI CEREALI AL MIELE BIOLOGICI – Punteggio: 66 COOP VIVI VERDE STELLINE DI CEREALI AL CACAO BIOLOGICI – Punteggio: 64 KELLOGG’S RICE KRISPIES – Punteggio: 64 COOP VIVI VERDE PALLINE DI CEREALI AL CACAO BIOLOGICI – Punteggio: 62 COOP VIVI VERDE CIAMBELLINE DI CEREALI ALLA FRUTTA BIOLOGICI – Punteggio: 62 KELLOGG’S COCO POPS PALLINE – Punteggio: 62 CROWNFIELD (LIDL) CHOCO HOOPS – Punteggio: 60 CROWNFIELD (LIDL) CHOCO SHELLS – Punteggio: 60 IPER ANELLINI DI CEREALI AL MIELE – Punteggio: 60 TRE MULINI (EUROSPIN) HONEY RINGS CEREALI AL MIELE – Punteggio: 58 VITABELLA RISO SOFFIATO AL CACAO CHOCO CRISPIES – Punteggio: 56 CROWNFIELD (LIDL) CHOCO MOONS – Punteggio: 56 KELLOGG’S COCO POPS BARCHETTE – Punteggio: 56 KELLOGG’S COCO POPS HAZELNUT FLAVOUR – Punteggio: 54 CONAD PALLINE AL CACAO CON FRUMENTO INTEGRALE – Punteggio: 52 IPER CONCHIGLIETTE DI CEREALI AL CACAO – Punteggio: 52 IPER RISO SOFFIATO AL CACAO – Punteggio: 52 KELLOGG’S MIEL POPS LOOPS – Punteggio: 52 PAM PANORAMA CHOKO CROCK AL CIOCCOLATO E CACAO – Punteggio: 51 NESTLÉ CEREALI NESQUIK – Punteggio: 51 NESTLÉ NESQUIK BARCHETTE – Punteggio: 50 CROWNFIELD (LIDL) CEREAL COOKIES – Punteggio: 49 NESTLÉ CHEERIOS CEREALI AL MIELE – Punteggio: 48 CONAD PETALI AL CACAO – Punteggio: 48 VENOSTA CHOCO CRUMPIES – Punteggio: 45 NESTLÉ NESQUIK DUO – Punteggio: 44 TRE MULINI (EUROSPIN) CHOCO SHELLS CONCHIGLIETTE DI CEREALI AL CACAO – Punteggio: 44 CROWNFIELD (LIDL) CHOCO RICE – Punteggio: 43 SMART (ESSELUNGA) RISO SOFFIATO AL CIOCCOLATO – Punteggio: 42 ESSELUNGA PALLINE AL CIOCCOLATO – Punteggio: 42 TRE MULINI (EUROSPIN) CHOCO RICE RISO SOFFIATO AL CACAO – Punteggio: 40 TRE MULINI (EUROSPIN) CHOCO BALLS PALLINE DI CEREALI AL CIOCCOLATO – Punteggio: 38 SELEX CHOCO RICE RISO SOFFIATO AL CACAO – Punteggio: 37 KELLOGG’S UNICORN FROOT LOOPS – Punteggio: 36 CROWNFIELD (LIDL) NOUGAT PILLOWS – Punteggio: 36 NESTLÉ LION CIOCCOLATO E CARAMELLO – Punteggio: 35 NESTLÉ KITKAT CEREALI GUSTO CIOCCOLATO E WAFER – Punteggio: 35 CONAD CEREALI RIPIENI CON CREMA DI NOCCIOLA – Punteggio: 34 COOP CEREALI CROCCANTI RIPIENI DI CREMA AL CIOCCOLATO E NOCCIOLE – Punteggio: 34 CARREFOUR SENSATION CROCKS CHOCO – CHOCOLADE – Punteggio: 33 PAM PANORAMA ANELLINI AL MIELE – Punteggio: 33 SELEX HONEY RINGS ANELLINI DI CEREALI AL MIELE – Punteggio: 32 SELEX GOLD PILLOW CEREALI CROCCANTI RIPIENI DI CREMA AL CACAO E NOCCIOLE – Punteggio: 30 CROWNFIELD (LIDL) NEO PILLOWS – Punteggio: 29 IPER CEREALI CROCCANTI RIPIENI DI CREMA AL CIOCCOLATO E NOCCIOLE – Punteggio: 28 CONAD CIAMBELLINE AL MIELE CON AVENA FRUMENTO RISO E MAIS – Punteggio: 28 KELLOGG’S KRAVE DARK CHOCO – Punteggio: 28 KELLOGG’S KRAVE COOKIES & CREAM FLAVOUR – Punteggio: 27 KELLOGG’S KRAVE CHOCO NUT FLAVOUR – Punteggio: 27 KELLOGG’S KRAVE CHOCO ROULETTE – Punteggio: 27 KELLOGG’S KRAVE MILK CHOCO – Punteggio: 27 TRE MULINI (EUROSPIN) CHOCO NUTS CEREALI RIPIENI DI CREMA AL CACAO E NOCCIOLE – Punteggio: 27 SOLIDAL (COOP) RISO SOFFIATO AL CIOCCOLATO – Punteggio: 27

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Altroconsumo

Ti consigliamo anche: