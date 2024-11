Candele 100% naturali: queste sono le migliori da scegliere per questo Natale

Le candele non sono tutte uguali, ecco le migliori candele 100% naturali scelte da GreenMe perfette per questo Natale: realizzate con cera di soia e fragranze pregiate, offrono una combustione pulita, più sicura per la salute e l’ambiente.

Il Natale si sta avvicinando ed è tempo di prepararsi alla magica atmosfera che ogni anno porta con sé. Le candele sono uno degli elementi più amati nelle nostre case, perfette per creare un ambiente caldo e accogliente. Se poi sono realizzate con ingredienti naturali, il loro fascino diventa ancora più speciale, dato che si tratta di un prodotto rispettoso dell’ambiente e della nostra salute.

Le candele 100% naturali, sono infatti la scelta ideale per chi desidera rendere il proprio Natale più ecologico e consapevole, senza rinunciare alla bellezza di avere questi oggetti in casa.

Ma cosa significa esattamente “candele naturali”? Si tratta di candele realizzate senza l’utilizzo di paraffina o cera derivata dal petrolio, ma piuttosto con materiali naturali come la cera di soia, la cera d’api, o cera di cocco. Questi ingredienti non sono solo biodegradabili, ma anche privi di sostanze chimiche nocive.

Perché preferire candele 100% naturali

Optare per candele naturali offre numerosi vantaggi, che vanno ben oltre l’aspetto estetico o la profumazione. Prima di tutto, queste candele sono una scelta più sicura sia per l’ambiente che per la nostra salute. Le candele tradizionali, realizzate principalmente con paraffina, rilasciano durante la combustione sostanze chimiche, come benzene e toluene, che possono essere dannose per l’aria che respiriamo e contribuire all’inquinamento domestico. Al contrario, le candele naturali, come quelle in cera di soia, cera d’api o altre cere vegetali, emettono meno fuliggine, non producono gas tossici e garantiscono una combustione più pulita, preservando la qualità dell’aria.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la maggiore durata di combustione. La cera di soia, ad esempio, brucia più lentamente rispetto alla paraffina, offrendo più ore di luce e profumo, senza compromettere l’intensità della fragranza. Questo significa che, oltre a essere ecologiche, queste candele rappresentano anche una scelta più economica a lungo termine.

Le candele naturali sono spesso prodotte seguendo standard etici e sostenibili, un valore aggiunto che sta diventando sempre più rilevante per i consumatori attenti. La loro realizzazione avviene spesso con materiali biodegradabili e confezioni ridotte o riciclabili, riducendo al minimo l’impatto ambientale. Inoltre, molte aziende che producono candele naturali adottano politiche di trasparenza e supportano pratiche responsabili, come l’utilizzo di risorse rinnovabili o la collaborazione con piccole comunità locali. Scegliendo candele naturali, quindi, non solo si opta per un prodotto di qualità superiore, ma si contribuisce attivamente al benessere del pianeta.

Infine, le candele naturali offrono un’esperienza sensoriale unica. Grazie agli oli essenziali puri utilizzati per le fragranze, sprigionano profumi più autentici e meno artificiali, capaci di rilassare, energizzare o creare un’atmosfera accogliente e intima. In un’epoca in cui il benessere domestico è sempre più al centro delle nostre vite, queste candele rappresentano un alleato perfetto per rendere ogni ambiente più salubre e piacevole.

Come usarle e conservarle

Le candele naturali sono facili da usare e conservare. Per ottenere il massimo dal loro utilizzo, è importante seguire alcune semplici linee guida:

Conservazione: per mantenerle in perfette condizioni, conservatele lontano da fonti di calore diretto e luce solare. Questo eviterà che la cera si sciolga o si deformi

Spegnimento: utilizzate uno spegni candela per evitare che la fiamma causi fumi o danni al vetro (se presente)

Ora che conosciamo le caratteristiche principali delle candele naturali, vediamo quali sono le migliori marche, secondo la classifica stilata dalla redazione di GreenMe. Ecco quelle che vi consigliamo di scoprire in vista del Natale 2024.

Le migliori candele 100% naturali

Le candele naturali non sono solo un accessorio decorativo, ma rappresentano anche una scelta consapevole che può trasformare le festività in un’esperienza ancora più speciale ed eco-friendly. Scegliere i giusti prodotti per il Natale non significa solo regalare qualcosa di bello ma anche supportare un futuro più verde.

Vi presentiamo oggi 5 marche che di candele naturali che ci piacciono molto.

Ava & May

AVA & MAY è una start-up berlinese nata nel 2018, con l’obiettivo di creare prodotti Home & Living che trasformano gli spazi di casa in esperienze sensoriali uniche. Le sue candele naturali, realizzate in cera di soia vegana e profumate con oli essenziali di alta qualità, incarnano l’attenzione alla sostenibilità e al design. Ogni fragranza racconta una storia e invita a viaggiare attraverso atmosfere e tradizioni lontane, regalando un tocco di magia al quotidiano.

Le collezioni natalizie Christmas Walk e North Pole rappresentano l’essenza delle festività, con candele che evocano l’atmosfera accogliente dei mercatini di Natale o la magia di una notte al Polo Nord. Le note avvolgenti di vaniglia, cardamomo, mandorla e zenzero, presenti nella candela Dresda, richiamano il relax delle serate invernali, mentre la fragranza Norimberga combina cannella e chiodi di garofano, trasportandoti nel cuore di un mercatino natalizio. La collezione North Pole, invece, include la candela Santa’s Workshop, con dolci note di zucchero filato e spezie, e Santa’s Sleigh Ride, che diffonde sentori legnosi e speziati di fava tonka, legno di sandalo e foglie di tè, perfetti per chi ama l’intimità delle serate fredde.

Con una durata di circa 40 ore di combustione per ciascuna candela, AVA & MAY non si limita a offrire un prodotto di qualità, ma regala un viaggio olfattivo pensato per chi cerca relax, magia e sostenibilità. Ogni creazione è il risultato di un processo responsabile, in cui design berlinese e rispetto per l’ambiente si fondono per creare oggetti che arricchiscono la quotidianità e impreziosiscono gli spazi.

La confezione regalo è l’ideale per un pensiero elegante e raffinato, e con il codice GREENME45, potete ottenere uno sconto del 45% su tutta la gamma, valido fino al 15 dicembre.

Baija

Baija, noto brand di prodotti di bellezza naturali, sorprende anche con la sua raffinata collezione di candele profumate, pensate per arricchire gli ambienti di lusso e armonia. Realizzate con cera di soia al 100% naturale, le candele Baija uniscono fragranze uniche e ingredienti di origine vegetale, garantendo una durata media di 40 ore. Perfette per chi desidera portare un’atmosfera accogliente e sofisticata in casa, queste candele incarnano l’essenza della qualità artigianale e della sostenibilità.

Tra le proposte più intriganti, la candela Lost Paradise si distingue per la sua fragranza esotica e avvolgente, che combina le note dolci dell’ananas con la ricchezza della fava tonka. La candela Îles D’Azur offre invece un bouquet sensuale e delicato, con profumi di fiori di frangipane, rosa e vaniglia, trasportandoti idealmente sulle coste del Mediterraneo. Infine, Delirium Floral affascina con un mix sofisticato di iris, patchouli e ambra, una fragranza esclusiva creata dai maestri profumieri di Grasse, capitale mondiale del profumo.

Con il loro design ricercato e le fragranze firmate dai maestri profumieri di Grasse, le candele Baija donano carattere e armonia agli ambienti, unendo sostenibilità e raffinatezza in un’esperienza unica per la casa.

Candle Street

Le candele Candle Street sono un prodotto unico, l’intero processo produttivo è artigianale e avviene in Italia, all’interno di un laboratorio dove ogni ordine viene trattato con la massima cura e attenzione. La lavorazione comincia solo dopo l’acquisto, garantendo un prodotto fresco, personalizzato e in linea con i più alti standard di qualità.

Le candele si distinguono non solo per la loro estetica, ma anche per la composizione. La miscela di cera è principalmente a base di soia, completamente vegana, non tossica e perfettamente compatibile con stoppini in cotone e legno privi di plastica. Ogni stoppino è selezionato e dimensionato con precisione, per assicurare una combustione uniforme e un’esperienza di utilizzo impeccabile, senza il fastidioso effetto “tunnel”.

Candle Street pone grande attenzione alla sostenibilità: le candele sono racchiuse in eleganti barattoli di vetro, un materiale riciclabile e non tossico, che si trasforma in un perfetto portacandele capace di diffondere la luce anche quando la cera è terminata. Il tappo in acciaio, invece, protegge la fragranza, mantenendola intatta nel tempo.

Un altro punto di forza è l’offerta delle fragranze: ben 40 profumazioni di base, accuratamente testate per garantire la massima resa olfattiva. Candle Street aggiorna regolarmente il catalogo, aggiungendo nuove fragranze ispirate ai suggerimenti dei clienti, per assicurarsi di soddisfare ogni gusto.

Anche il confezionamento riflette la filosofia eco-friendly dell’azienda. Le scatole sono realizzate con carta riciclata al 90% e completamente riciclabili, mentre gli imballaggi interni utilizzano paglia di legno compostabile al 100%. Ogni dettaglio, dall’inizio alla fine del processo, è pensato per combinare artigianalità, sostenibilità e attenzione al cliente. Candle Street non produce semplici candele, ma oggetti che raccontano una storia e regalano un’esperienza sensoriale unica. Qui troverete la collezione di Natale.

Eterea Candele

Eterea si distingue per l’uso esclusivo di ingredienti naturali e biologici nelle sue candele.La gamma di fragranze natalizie di Eterea è perfetta per chi cerca un’atmosfera di puro benessere durante le feste.

Le candele di Eterea sono realizzate esclusivamente con cera di soia naturale, una scelta sostenibile che garantisce una combustione più lenta e uniforme. Gli stoppini in legno, oltre a creare un’atmosfera unica grazie al loro delicato crepitio che richiama il suono del camino, aggiungono un tocco di fascino alle serate invernali.

La gamma di fragranze natalizie di Eterea è perfetta per chi desidera vivere un’esperienza di puro benessere durante le feste, con profumazioni delicate e avvolgenti che trasformano ogni ambiente in un rifugio di relax. Il brand si distingue per l’attenzione ai dettagli: materiali ecologici, packaging naturali e l’assenza di sostanze chimiche dannose rendono le candele sicure anche in presenza di bambini e animali.

Scegliere Eterea significa non solo immergersi in un’atmosfera calda e accogliente, ma anche sostenere un modello di consumo responsabile che unisce qualità, estetica e rispetto per il Pianeta.

Heart & Home

Le candele Heart&Home, realizzate con cera di soia 100% naturale e biodegradabile, sono la scelta perfetta per chi cerca sostenibilità e qualità in un prodotto per la casa.

La cera di soia garantisce una combustione più lenta e pulita, senza rilascio di tossine, offrendo fragranze persistenti e durature che trasformano ogni ambiente in un luogo di relax e benessere. Con un design semplice ed elegante, queste candele combinano aromi ricchi e avvolgenti che stimolano i sensi, evocando atmosfere intime e ispiranti. Ideali per creare una nuova routine di benessere quotidiano, le candele Heart&Home offrono un’esperienza sensoriale unica, rispettando l’ambiente e la salute.

Officina delle essenze

Le candele profumate di Officina delle Essenze sono un omaggio all’artigianalità e alla qualità italiana. Realizzate con il 95% di cera vegetale, garantiscono una combustione pulita e uniforme che dura fino a 50 ore, regalando un’esperienza olfattiva duratura e avvolgente. Ogni candela è prodotta con la migliore cera disponibile sul mercato, un elemento che ne esalta la qualità e l’efficacia.

L’attenzione per l’ambiente è un valore fondamentale per Officina delle Essenze: il packaging è interamente riciclabile, un dettaglio che sottolinea il loro impegno verso la sostenibilità senza rinunciare all’eleganza e alla cura del design. Perfette per creare atmosfere accoglienti e raffinate, queste candele rappresentano la sintesi perfetta tra tradizione, innovazione e rispetto per il Pianeta.

