Burro di cacao: il tuo preferito contiene petrolati e sostanze controverse? Labello (ma non il classico) è il migliore del test

Nella stagione fredda, il burro di cacao è un cosmetico indispensabile per tenere idratate le labbra evitando fastidiosi e antiestetici screpolamenti. Ma cosa ci spalmiamo davvero sulle labbra? Per scoprirlo, la rivista francese dei consumatori Que Choisir ha condotto un test su 19 prodotti venduti in Francia (ma alcuni sono presenti anche in Italia).

Cosa hanno scoperto? Che non tutti i balsami per le labbra sono “puliti”, in realtà 9 stick su 19 contenevano tracce di sostanze nocive come oli minerali e idrocarburi sintetici. Gli esperti francesi sottolineano che, nonostante alcuni progressi dal 2017 (quando era stato condotto un precedente test), molte formule continuano a contenere ingredienti potenzialmente tossici, mettendo così a rischio una delle aree più delicate del nostro corpo.

I risultati del test

Partiamo dalla buona notizia: dopo l’indagine del 2017, diverse aziende hanno scelto di riformulare i propri prodotti. Marchi come Avène (Cold cream) e Labello (Original) hanno eliminato gli oli minerali dalle loro nuove versioni, optando per ingredienti più sicuri come cera d’api, olio di ricino e burro di karité. Anche La Roche Posay e Uriage hanno migliorato le loro formule, sebbene alcune versioni precedenti siano ancora acquistabili sui siti ufficiali.

Le analisi effettuate sui balsami per le labbra mostrano però che, anche se ci sono stati dei miglioramenti, molti burri di cacao continuano a contenere sostanze come petrolati, paraffina e cera microcristallina. Questi ingredienti, vietati nei prodotti alimentari per il rischio di residui tossici, non dovrebbero essere presenti neanche nei prodotti per le labbra. C’è da considerare infatti che tracce di burro di cacao possono essere accidentalmente ingerite, di conseguenza la presenza di tali sostanze è particolarmente allarmante.

Ciò che risulta davvero preoccupante è la presenza di questi ingredienti nocivi in balsami per labbra destinati ai bambini. Marchi come Chupa Chups, con i suoi prodotti aromatizzati alla frutta, e Disney, che sfrutta la popolarità dei personaggi dei cartoni animati, contengono ancora ingredienti potenzialmente pericolosi.

Anche marchi economici come Kiko e Primark continuano a includere oli minerali nelle loro formulazioni, con il rischio aggiunto derivante dagli aromi alimentari, che rendono i balsami più appetibili e aumentano la probabilità di ingestione.

In attesa di una normativa più rigida che regoli l’uso di tali sostanze nei cosmetici, la raccomandazione è quella di prestare sempre attenzione all’etichetta. Optare per prodotti biologici o naturali, privi di oli minerali e idrocarburi sintetici, è fondamentale per proteggere al meglio le nostre labbra (e la nostra salute).

La classifica del burro di cacao

A seguire vi riportiamo la classifica dei burro di cacao testati in Francia. Come potete vedere, al primo posto, quindi vincitore del test, troviamo una referenza Labello:

Labello Hyaluron Lip idratante plus – Voto: 16.0 /20

Caudalie Cura delle labbra – Voto: 12,5 /20

Avène idratante – Voto: 12,4 /20

Nuxe Rêve de miel – Voto: 12,2 /20

Rituals Repair – Voto: 11,6 /20

Yves Rocher con karitè – Voto: 11,6 /20

Stick labbra A-Derma – Voto: 11,6 /20

Balsamo labbra Avril – Voto: 11,5 /20

Cien (Lidl) classic care – Voto: 11,5 /20

Labello Original – Voto: 11.3 /20

Cosmia Bio Cura labbra al burro di karitè – Voto: 11.2 /20

La Roche-Posay Nutritic – Voto: 11.1 /20

Le Petit Marseillais Cura labbra 3 in 1 – Voto: 10,8 /20

Carmex Naturalmente bacca – Voto: 10,3 /20

Cura labbra Kneipp alla mandorla – Voto: 10,2 /20

Dermophil Dry protezione labbra – Voto: 10.1 /20

La Rosée nutriente – Voto: 10,0 /20

Weleda Everon – Voto: 10,0 /20

Protettore per labbra Blistex Classic – Voto: 8,0 /20

Fonte: Que Choisir

