Buondì Motta, da simbolo degli anni ’80 a merendina al cioccolato peggiore del nuovo test italiano

I Buondì Motta al cioccolato, brioche simbolo degli anni '80, sono risultati tra le merendine peggiori di un nuovo test. Scopriamo perché

I Buondì Motta sono indubbiamente una delle merendine più longeve d’Italia (pensate che questa brioche esiste addirittura dal 1953). Negli anni ’80 e ’90, erano popolarissimi e si trovavano praticamente in ogni casa, pronti ad essere utilizzati per la colazione o la merenda di milioni di bambini. Il più amato, ovviamente, era quello al cioccolato.

Attualmente però, in un mercato sempre più attento alla salute e alla qualità degli ingredienti, il celebre Buondì si trova al centro dell’attenzione. Questa merendina è infatti protagonista (in negativo) di un nuovo test condotto dalla rivista Il Salvagente, di cui abbiamo parlato in maniera più generale in un precedente articolo. Leggi anche: Il dolce inganno delle merendine al cioccolato: dai Buondì Motta ai muffin Conad, le peggiori del test italiano

Oggi ci concentriamo invece più specificatamente sul Buondì Motta al cioccolato per vedere cosa ha scoperto il test analizzando questa merendina.

Partiamo ricordando che l’analisi ha coinvolto 16 merendine al cioccolato di varie marche. Il laboratorio incaricato è andato alla ricerca di tracce di pesticidi e micotossine nei vari prodotti ma poi tutte le merendine sono state valutate anche in quanto ad ingredienti e nutrienti, utilizzando le indicazioni riportate sulle confezioni.

I risultati, in generale, hanno rivelando un alto contenuto di zuccheri e la presenza di tracce di pesticidi e micotossine in alcuni prodotti (ma sempre ben al di sotto dei limiti legali).

Tra le varie referenze prese a campione, il Buondì Motta si è fatto notare ma non tanto per la sua bontà quanto perché si è classificato tra le merendine peggiori.

I risultati del Buondì Motta

Considerando tutti i parametri del test, il Buondì Motta ottiene solo 3,9 punti su 10. Gli esperti così sintetizzano quanto trovato nel campione analizzato:

Cioccolata (%): 21,1

(%): 21,1 Zucchero in g/100 g (per porzione): 28 (13)

(per porzione): 28 (13) Pesticidi (mg/kg): 4 tracce

(mg/kg): 4 tracce Micotossine (mg/kg): Zearalenone 3,84; T2+Ht2 0,84

(mg/kg): Zearalenone 3,84; T2+Ht2 0,84 Ingredienti sgraditi: olio di palmisti, palma, cocco, sciroppo di glucosio, mono e digliceridi degli acidi grassi

Sul Salvagente si legge che:

il malathion un insetticida che purtroppo rintracciamo ancora in alcuni trattamenti contro i pidocchi dei bambini e considerato però a rischio per i suoi possibili effetti sulla salute dei più piccoli: a una concentrazione di 0,001 lo abbiamo riscontrato nel Buondì Motta al cioccolato.

Le altre merendine “bocciate” dal test sono i Conad Muffin con Pepite di Cioccolato in cui sono state trovate 5 tracce di pesticidi, micotossine (T2+Ht2 0,96mg/kg) e ingredienti sgraditi come olio di cocco, sciroppo di glucosio, sorbitolo, mono e digliceridi degli acidi grassi.

Fonte: Il Salvagente

