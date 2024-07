Se proprio devi mangiare bresaola, cerca almeno quella prodotta senza carne congelata (e 100% italiana)

Sai che la bresaola non sempre è fatta con carne italiana? Per evitare quella prodotta con carne di zebù brasiliano (che è la gran parte) c'è solo un sistema: leggere bene l'etichetta, come consiglia l'agronomo Daniele Paci

Tra i salumi più apprezzati e consumati in Italia c’è la bresaola. Ma questo prodotto presenta alcune “ombre” spesso sconosciute ai consumatori.

Vi abbiamo già parlato della carne con cui è realizzata la bresaola che, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, non sempre (anzi quasi mai) è di manzo. Leggi anche: Sai cos’è davvero la bresaola? Non c’è solo carne di manzo

Ciò è dovuto al grande successo che ha questo salume, anche a livello internazionale, il che non ha reso più sostenibile una produzione esclusivamente con carne italiana.

Torniamo sull’argomento perché l’agronomo Daniele Paci su Instagram ha rivelato un’ulteriore dettaglio sulla produzione di bresaola e consigliato come scegliere questo salume a partire dall’etichetta.

Ciò che spiega l’esperto è che gran parte della bresaola disponibile oggi è fatta con carne congelata proveniente dall’altra parte dell’oceano. Si tratta della carne di zebù che arriva dall’America del Sud, specialmente dal Brasile, dove viene allevato questo bovino originario dell’Africa.

La carne, che deve fare un lungo viaggio per arrivare sulle nostre tavole, viene congelata per il trasporto e successivamente scongelata.

Come spiega Daniele Paci:

Voi capite meglio di me che una carne congelata e poi scongelata non è la stessa cosa di una carne fresca.

Quando si parla di salumi, la freschezza della carne è però un fattore cruciale, l’esperto consiglia quindi, se proprio non si può fare a meno di mangiare bresaola, di acquistare un prodotto di alta qualità. Ma come riconoscerlo?

Per i consumatori che desiderano assicurarsi di acquistare una bresaola di alta qualità, Paci consiglia di controllare sempre l’etichetta, cercando indicazioni sull’origine della carne:

Dovete cercare la dicitura “origine della carne 100% italiana“, solo in quel caso siete certi e garantiti che la vostra bresaola avrà veramente la qualità che cercate.

Se la acquistate sfusa al supermercato, chiedete informazioni al commesso (la lista degli ingredienti e le etichette devono essere disponibili per il consumatore).

Se mangiate bresaola, quando possibile, acquistatela direttamente da produttori locali o da salumifici affidabili che garantiscono l’uso di carne fresca italiana.

