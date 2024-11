Black Friday su Amazon: più di 50.000 offerte, ma quante sono davvero vantaggiose? L’inchiesta

Una nuova indagine di Altroconsumo ci mostra come, tra le offerte del Black Friday su Amazon, solo pochi articoli rappresentano vere occasioni di risparmio, mentre molte promozioni propongono solo piccoli sconti e/o prodotti di dubbia qualità

Il Black Friday, nato negli Stati Uniti, nel tempo è diventato un fenomeno globale, simbolo di promozioni e acquisti sfrenati. Anche in Italia ha guadagnato sempre più popolarità negli ultimi anni, affermandosi come un appuntamento imperdibile per consumatori e rivenditori, soprattutto online, grazie al ruolo trainante di piattaforme come Amazon.

Non mancano però le critiche. Il Black Friday incarna infatti al meglio le contraddizioni del consumismo moderno: da un lato, spinge a compiere acquisti impulsivi, spesso di prodotti di cui non abbiamo reale bisogno; dall’altro, molte delle offerte proposte si rivelano meno vantaggiose di quanto sembrino, tra sconti gonfiati e promozioni su articoli di qualità discutibile o di scarso valore.

Su Amazon in questi giorni troviamo un mare di prodotti scontati, ma quanti sono davvero un affare? Proprio su questo punto si è concentrata un’indagine di Altroconsumo che ha analizzato i 50mila articoli proposti dalla nota piattaforma online in occasione del Black Friday.

I risultati fanno riflettere: sono infatti poche le vere opportunità di risparmio, al contrario sono molti gli articoli di scarso valore o di marchi poco conosciuti.

Tanti prodotti, ma pochi affari

L’indagine rivela che 46mila dei 50mila articoli proposti da Amazon per il Black Friday sono prodotti dal valore economico inferiore ai 100 euro. Sebbene il risparmio sia sempre gradito, si tratta di sconti su articoli che difficilmente possono essere definiti “imperdibili”.

Passando a prodotti di maggior valore, la situazione non migliora di molto. Ben 5.000 articoli tra quelli sopra i 100 euro provengono da marchi poco noti o quasi sconosciuti, il che lascia dubbi sulla loro qualità e affidabilità. Altroconsumo sottolinea inoltre che le recensioni online non sempre offrono garanzie sufficienti per effettuare acquisti consapevoli.

Alla fine, Altroconsumo ha individuato solo 400 prodotti che soddisfano tre criteri fondamentali: appartenere a marchi noti, avere un valore superiore ai 100 euro e garantire uno sconto di almeno 50 euro. Tra questi, però, pochi raggiungono livelli di qualità eccelsa nei test comparativi condotti dall’associazione dei consumatori, insomma il gioco potrebbe non valere la candela in ogni caso.

Tra gli articoli valutati da Altroconsumo come di alta qualità, solo tre prodotti emergono come realmente convenienti. Tuttavia, di questi, solo uno risulta al prezzo più basso proprio su Amazon, mentre per gli altri due è possibile trovare offerte migliori su altre piattaforme.

Si tratta di:

Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB: 899 € su Mediaworld, prezzo superiore su Amazon

Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB: 999 € su Comet ed Euronics, più conveniente rispetto ad Amazon

Bose QuietComfort Headphones: 209,95 € su Amazon, una delle rare eccezioni di reale convenienza

Reali sconti o specchietti per le allodole?

Altroconsumo sottolinea come, anche quest’anno, molte delle offerte del Black Friday siano meno vantaggiose di quanto appaiano. Nonostante le normative sul prezzo barrato siano cambiate, gli sconti esibiti spesso prendono come base il prezzo di listino iniziale del prodotto, non quello realmente praticato nei 30 giorni precedenti.

Inoltre, i prezzi attuali del Black Friday non si discostano significativamente da quelli minimi registrati durante l’anno, dimostrando che monitorare i prezzi in altri periodi può portare a risparmi simili senza attendere fine novembre.

Insomma, sembra che gli affari siano davvero pochi, in compenso c’è tanta strategia di marketing! Altroconsumo invita i consumatori a essere vigili, confrontare i prezzi e non farsi abbagliare dalle percentuali di sconto appariscenti. A questo invito ci aggiungiamo anche noi di GreenMe, ricordandovi di non acquistare oggetti inutili e di considerare l’impatto ambientale di ogni vostro acquisto.

