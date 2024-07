Badedas, Vidal, Neutro Roberts: tutte le marche di bagnoschiuma richiamate per la presenza del pericoloso lilial (la lista)

Continua l'azione del RAPEX contro il lilial, una sostanza chimica pericolosa per la salute e tuttavia ancora presente nei cosmetici: ecco la lista dei bagnoschiuma e bagnodoccia oggetto di richiamo

Ci troviamo, ancora una volta, a parlare di lilial, una sostanza chimica tossica e pericolosa per la salute umana ma, purtroppo, ancora presente in numerosi prodotti cosmetici in vendita nel nostro Paese.

Il lilial è una fragranza molto comune nella cosmesi, utilizzata per dare ai prodotti un profumo che ricorda quello di fiori come ciclamino e mughetto.

Descritta in etichetta con il nome Butylphenyl Methylpropional (abbreviato in BMHCA), questa sostanza è stata vietata nel mercato UE dal marzo del 2022, poiché considerata genotossica e interferente endocrino.

Il divieto a tutela di noi consumatori c’è, eppure il lilial è ancora presente in molti prodotti – dai bagnoschiuma ai deodoranti, dagli shampoo alle tinture, dai profumi alle creme per il corpo.

Il motivo di questa presenza è molto semplice: visto che tutte le aziende si sono adeguate alla nuova normativa con formulazioni che non prevedono più l’uso di lilial, si tratta di vecchie scorte ancora da smaltire rimaste nei magazzini.

Per questi prodotti stanno scattando i richiami del RAPEX, un sistema di allerta rapido dell’Unione Europea per i prodotti di consumo pericolosi.

Vi abbiamo già reso conto di numerosi richiami in questi ultimi mesi, ma l’azione del RAPEX non si ferma: ecco allora che la lista dei prodotti oggetto di richiamo si allunga con nuovi cosmetici.

Oggi parliamo di bagnoschiuma e bagnodoccia, prodotti di utilizzo praticamente quotidiano. Questa è la lista dei prodotti oggetto degli ultimi richiami che il RAPEX ha disposto:

Badedas Oxygel – docciaschiuma (718413 B 13:07)

Badedas Soft Relax – docciaschiuma (lotto 62455 NX 16:40)

Dermomed Docciaschiuma avvolgente “Ambra&Legno di cedro” – docciaschiuma (lotto IT190815)

Manila Addolcente melissa – sapone liquido (1.194.51.002)

Neutro Roberts Beauty con oli dermorigeneranti -bagnodoccia (lotto 04673)

Neutro Roberts Cristal Fresh con cristalli di mentolo naturale – bagnodoccia gel (lotti 24451 / R443763 / R444129)

Perlier Fresia di Lanzarote – bagnoschiuma (lotto 328047)

Tesori d’Oriente Bagno crema aromatico “Jasmin di Giava” – bagnocrema

Tesori d’Oriente Doccia crema aromatica “Tiarè delle Indie” – docciacrema

Vidal “Sensual Touch Camelia e Ambra” – gel doccia (lotti 19382 023965 / 19394 024109 / 20365 023949).

Come abbiamo già detto, la lista è in continuo aggiornamento: vi invitiamo, quindi, a tenere sempre d’occhio il portale del sistema RAPEX, dove continuano a essere segnalati ogni giorno i richiami di nuovi prodotti, per essere sempre aggiornati sullo sviluppo dell’indagine europea.

Inoltre, lo ribadiamo ancora una volta, è essenziale leggere con attenzione l’etichetta di ogni prodotto che acquistiamo, con particolare attenzione alla composizione chimica, per controllare che non contenga fra gli ingredienti il pericoloso BMHCA.

