Attenzione a questo noto robot da cucina: segnalati gravi incidenti durante l’uso in Francia

In Francia sono stati segnalati gravi incidenti legati all'uso del primo modello del Moulinex Cuisine Companion, un noto robot da cucina. Fate attenzione se lo avete in casa

Il primo modello del Moulinex Cuisine Companion, un popolare robot da cucina, si trova al centro di una polemica dopo che in Francia sono stati segnalati alcuni gravi incidenti. Diversi consumatori hanno fatto sapere di avere avuto problemi durante l’utilizzo di questo robot, riportando in alcuni casi ustioni gravi.

A rendere nota la situazione è 60 Millions de Consommateurs, un’organizzazione francese per la tutela dei consumatori.

Tra le varie testimonianze c’è quella di Stéphanie che ha subito gravi ustioni mentre utilizzava il dispositivo. Durante la preparazione di una coulis di pomodoro, il robot ha iniziato a muoversi autonomamente sul piano di lavoro, provocando il sollevamento del coperchio e il versamento del contenuto bollente a 100°C sul suo corpo. Le ustioni di secondo grado riportate da Stéphanie hanno richiesto un ricovero notturno al pronto soccorso e un’ulteriore visita al centro ustionati dell’ospedale universitario di Nantes.

Purtroppo, questo non è un caso isolato. Già a maggio, un’altra consumatrice, Sandrine, aveva riportato ustioni simili dopo un incidente con il suo Moulinex.

Anche in passato, si erano verificati episodi analoghi, come quello di Nadine, che sei anni fa era stata colpita da una zuppa bollente. All’epoca, l’azienda aveva risposto che non era prevista alcuna azione di richiamo, ma era stato implementato un nuovo sistema di chiusura sul modello successivo.

L’attenzione della Repressione Frodi in Francia è ora focalizzata sulle nuove segnalazioni. L’ente ha dichiarato di prendere sul serio i reclami e sta conducendo indagini per valutare i rischi associati all’uso del prodotto.

Tuttavia, non è chiaro se si procederà a un richiamo ufficiale del primo modello del Moulinex Cuisine Companion, lanciato nel 2015.

Rischi dell’acquisto di prodotti di seconda mano

Il dispositivo non è più in vendita nei negozi, ma è possibile trovarlo ancora sui siti di rivendita di articoli usati. I consumatori sono quindi avvisati di prestare attenzione se stanno considerando di acquistare un robot da cucina usato (meglio optare per altro).

