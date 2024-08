Attenzione a questi saponi: da Nivea a Vidal, la lista dei prodotti richiamati per la presenza di lilial

Continuano i richiami ai cosmetici contenenti lilial, una sostanza genotossica pericolosa per la nostra salute: ecco la lista aggiornata dei saponi per il corpo oggetto di richiamo

Stiamo di nuovo affrontando la questione del lilial, una sostanza chimica tossica e nociva per la salute umana, che, sfortunatamente, si trova ancora in vari prodotti cosmetici in commercio anche nel nostro Paese.

Il lilial è una fragranza chimica utilizzata largamente nel settore cosmetico per donare ai prodotti un profumo simile a quello di fiori come il ciclamino e il mughetto.

Sull’etichetta è indicato come Butylphenyl Methylpropional (abbreviato in BMHCA). Questa sostanza è stata vietata nel mercato dell’Unione Europea a partire da marzo 2022, poiché classificata come genotossica e come interferente endocrino.

Nonostante il divieto imposto per tutelare i consumatori, il lilial continua a essere presente in numerosi prodotti – tra cui bagnoschiuma, deodoranti, shampoo, tinture, profumi e creme per il corpo venduti in supermercati e profumerie.

Il motivo è semplice: sebbene tutte le aziende abbiano aggiornato le loro formulazioni per conformarsi alla nuova normativa eliminando il lilial, nei magazzini ci sono ancora vecchie scorte che devono essere smaltite.

Per questi prodotti sono già stati attivati i richiami da parte del RAPEX, il sistema di allerta rapido dell’Unione Europea per i prodotti di consumo pericolosi.

Abbiamo segnalato numerosi richiami negli ultimi mesi, ma il lavoro del RAPEX continua, e la lista dei cosmetici ritirati dal mercato si allunga con l’aggiunta di nuovi prodotti.

Leggi anche: Pericolo in profumeria: trovati centinaia di bagnoschiuma, profumi, shampoo e deodoranti contaminati da lilial nei negozi

I saponi richiamati

Nell’articolo di oggi vi segnaliamo i saponi (saponette, bagnoschiuma, docciaschiuma…) oggetto del richiamo delle autorità europee. I prodotti sono elencati in ordine alfabetico per una consultazione più agevole:

Adidas “Marine Extract” – gel doccia (lotto 8277; codice a barre 3607340723902)

Borotalco “Igienizzante al muschio bianco con antibatterico” – sapone liquido (lotto 13401; codice a barre 8002410042238)

Cera di Cupra “Latte tonificante” – latte detergente (lotto UJ5170; codice a barre 8002140051920)

Dove “Caring Hand Wash” – sapone liquido (lotto 635416 B 14:17; codice a barre 4000388179004)

Dove “Nourishing body care light hydro” – bagno-corpo (lotto 9040MBX 19:57; codice a barre 4000388563902)

Laura Biagiotti “Mistero di Roma” – gel doccia (lotto 99369181; codice a barre 737052362540)

Le fragranze “Magnolia” – sapone (lotto 943; codice a barre 8000793009435)

Le fragranze “Mimosa” – sapone (lotto 940; codice a barre 8000793009404)

Le fragranze “Mughetto” – sapone (lotto 942; codice a barre 8000793009428)

Malizia “Crema di latte” – docciaschiuma (lotto B08ED300622; codice a barre 8003510010837)

Mil Mil “Orchidea e Ribes Nero” – sapone liquido (lotto B14ED 271030 16:34; codice a barre 8004120904608)

Nivea “Natural Oil” – olio doccia (lotto 93344219; codice a barre 4005808134427)

Palmolive “Carezza Delicata” – latte doccia (lotto 091115IT10323*B; codice a barre 8714789655031)

Palmolive “Delicate Care” – saponetta (lotto 9799TR14147; codice a barre 8714789700052)

Palmolive “Naturals Burro di Karité” – crema doccia (lotto 8149IT10123*B; 8714789655079)

Palmolive “Naturals Saponette 3 + 1 extra pack” – saponetta (lotto 8075TR14147; codice a barre 8714789699110)

Palmolive “Naturals Ultra Idratante” – latte doccia (lotto 9193IT10121*B; codice a barre 8718951259225)

Palmolive “Nidra doccialatte” – latte doccia (codice a barre 8003520024435)

Palmolive “Orchidea Classica” – crema doccia (lotto 8094IT10323*B; codice a barre 8714789732947)

Palmolive “Pelle delicata” – bagno e docciaschiuma (lotto 9193IT10121*B; codice a barre 8718951259225)

Preziose “Aquae di Argan” – bagnoschiuma (lotto 164/2020; codice a barre 8001859014516)

Sanny “Neutro Sarf con olio d’argan e glicerina idratante” – bagnocrema (lotto 266/2021; codice a barre 8001859014424)

Sanny “Neutro Sarf Monoi idratante” – bagno crema (lotto 281/2020; codice a barre 8001859011140)

Sanny “Neutro Sarf PH neutro” – bagno crema (codice a barre 8001859014424)

Tesori d’Oriente “Mirra” – sapone aromatico (lotto 1148; codice a barre 8008970041148)

Tesori d’Oriente “Muschio Bianco” – bagno e docciaschiuma (lotto 21062 100620; codice a barre 8008970040820)

Venus “Alghe Atlantiche” – bagno e docciaschiuma (codice a barre 8009150112559)

Venus “Doccia schiuma vivificante Alghe Atlantiche Sali Marini” – docciaschiuma (lotto 35014; codice a barre 8009150104332)

Venus “Rilassante Orchidea Rosa Avocado” – docciaschiuma (lotto 30014; codice a barre 8009150104325)

Vidal “Rosa Tea” – docciaschiuma (lotto 17104 020754; codice a barre 8008970041452).

Il nostro consiglio è quello di controllare attentamente l’etichetta dei prodotti che andiamo ad acquistare – in particolare la lista degli ingredienti: in questo modo potrete verificare voi stessi l’eventuale presenza di lilial nei vostri cosmetici

Fonte: RAPEX

