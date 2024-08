Attenzione a questi profumi! Richiamati per la presenza di una sostanza genotossica (lista aggiornata)

Le autorità europee continuano a richiamare cosmetici per la presenza del lilial, una fragranza chimica pericolosa e ormai vietata: ecco la lista degli ultimi profumi oggetto di richiamo

Ci troviamo nuovamente a discutere del lilial, una sostanza chimica tossica e dannosa per la salute umana, che purtroppo si trova ancora in diversi prodotti cosmetici, disponibili anche nel nostro Paese.

Il lilial è una fragranza ampiamente utilizzata in cosmetica, scelta per conferire ai prodotti un aroma simile a quello di fiori come il ciclamino e il mughetto.

Sull’etichetta, viene indicato con il nome Butylphenyl Methylpropional (BMHCA in forma abbreviata). Questa sostanza è stata bandita dal mercato dell’UE a partire da marzo 2022, in quanto classificata come genotossica e interferente endocrino.

Nonostante il divieto volto a proteggere i consumatori, il lilial continua a essere presente in molti prodotti – come bagnoschiuma, deodoranti, shampoo, tinture, profumi e creme per il corpo in vendita in supermercati e profumerie.

La ragione è semplice: sebbene tutte le aziende abbiano adeguato le loro formulazioni alla nuova normativa eliminando il lilial, sono rimaste nei magazzini vecchie scorte che devono ancora essere smaltite.

Per questi prodotti sono già scattati i richiami del RAPEX, il sistema di allerta rapido dell’Unione Europea per i prodotti di consumo pericolosi.

Abbiamo già segnalato numerosi richiami negli ultimi mesi, ma l’azione del RAPEX continua, e la lista dei cosmetici ritirati dal mercato si allunga con l’aggiunta di nuovi prodotti.

I profumi ritirati

In questo articolo vi forniamo la lista completa dei profumi e delle acque profumate oggetto di richiamo da parte delle autorità europee (la lista è in ordine alfabetico, per una più veloce consultazione):

1DucaSto Parfum by Mugghy Passini “For Man” – profumo

Aqua “For Man” – profumo

Belen Rodriguez – profumo (lotto R610; codice a barre 8033433732271)

Comin Parfum “Mirto e Ambra” – acqua profumata per il corpo (codice a barre 80048302944297)

Conver “Blue Absolute” – eau de toilette (codice a barre 8056860240034)

CP “KissRosso Donna” – profumo

CP “Prestige Cadeau” – profumo

Duca’s News “2014 Brasil World Cup” – profumo

Extrè “Pour Femme” – profumo

Huno Boxx – eau de toilette

Jasmine by Caterina Passini – profumo

Magghy Passini “Vanilla Rose” – profumo

Malizia Uomo “Vetyver” – eau de toilette (codice a barre 8003510005611)

Moschino “Cheap and chic” – eau de toilette (lotto FK1401; codice a barre 801100361303)

Olimpo “Pour Homme” – profumo

Orchidea Profumi “Blak Orchide” (lotto 025; codice a barre 8033993410251)

Orchidea Profumi “Inteza Cafe” – profumo (codice a barre 8033993411562)

Orchidea Profumi “Ladi Milione” – profumo (codice a barre 8033993410084)

Orchidea Profumi “Milione Laky” – profumo (codice a barre 8033993411555)

Orchidea Profumi “Milione” – profumo (codice a barre 8033993411401)

Orchidea Profumi “Scent Intense” – profumo (codice a barre 8033993411432)

Orchidea Profumi “Tabacco Vaniglia” – profumo (codice a barre 8033993411463)

Perl by Magghy Passini “Pour Femme” – profumo

Profumerie Duca’s “Wild Horses” – profumo

RoccoBarocco “Jeans” – profumo (lotto 7126; codice a barre 8033433731700)

Salvatore Ferragamo “Attimo” – profumo (lotto 20A87BD2; codice a barre 8032529119774)

Senso by Magghy Passini – profumo

Setablu – profumo (lotto 1063 4042B 931347; codice a barre 8055748931347)

Setablu “19-36-51” – eau de toilette (lotto 106337904931330; codice a barre 8055748931330)

Setablu “20-21-23” – eau de toilette (lotto 93951; codice a barre 8055748939510)

Tesori d’Oriente “Jasmin di Giava” – profumo (codice a barre 8008970003559)

Tesori d’Oriente “Profumo dragone” – profumo (codice a barre 8008970008769).

Come vi abbiamo detto, la lista si aggiorna continuamente con ulteriori richiami, pertanto vi suggeriamo di consultare periodicamente il portale europeo RAPEX per conoscere i richiami più recenti.

Inoltre, il nostro consiglio resta sempre quello di leggere con attenzione la lista degli ingredienti di ogni prodotto che mettiamo nel carrello: questa piccola azione, che richiede non più di due minuti, è l’unico modo che abbiamo come consumatori per difenderci da sostanze chimiche pericolose.

