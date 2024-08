Attenzione a questi prodotti per capelli, contengono una sostanza genotossica e vietata (lista aggiornata)

Non si ferma il lavoro del RAPEX per richiamare cosmetici contenenti il pericoloso lilial, una sostanza genotossica vietata in UE ma ancora presente in molti prodotti in commercio

Stiamo ancora una volta parlando del lilial, una sostanza chimica tossica e pericolosa per la salute umana, che purtroppo si trova ancora in diversi cosmetici disponibili anche in Italia.

Il lilial è una fragranza ampiamente impiegata nell’industria cosmetica, scelta per dare ai prodotti un profumo simile a quello di fiori come ciclamino e mughetto.

Sull’etichetta dei prodotti, viene riportato con il nome di Butylphenyl Methylpropional, abbreviato in BMHCA. Questa sostanza è stata vietata nell’Unione Europea a partire da marzo 2022, poiché classificata come genotossica e interferente endocrino.

Nonostante il divieto mirato a tutelare i consumatori, il lilial è ancora presente in molti prodotti – tra cui bagnoschiuma, deodoranti, shampoo, tinture, profumi e creme per il corpo – venduti nei supermercati e nelle profumerie.

Il motivo è semplice: anche se tutte le aziende hanno aggiornato le loro formulazioni per rispettare la nuova normativa, eliminando il lilial, restano ancora nei magazzini vecchie scorte che devono essere smaltite.

Per questi prodotti sono già stati attivati i richiami del RAPEX, il sistema di allerta rapido dell’Unione Europea per i prodotti di consumo pericolosi.

Abbiamo segnalato numerosi richiami negli ultimi mesi, ma l’azione del RAPEX continua, con una lista crescente di cosmetici ritirati dal mercato a cui si aggiungono costantemente nuovi prodotti.

In questo articolo riportiamo la lista aggiornata dei prodotti per la cura dei capelli (shampoo, balsamo, maschera, gel, lacca, mousse) richiamati per la presenza di lilial fra gli ingredienti. La lista è in ordine alfabetico, per una più facile fruizione:

Antica Erboristeria “Shampoo Addolcente Camomilla” – shampoo (lotto 0817Y71545; codice a barre 8011319640087)

Centro Azzurro “Argan bio Virgin Oil” – lacca per capelli (lotto L6-250518 14:19; codice a barre 8005412104751)

Centro Azzurro “Extra Strong” – lacca per capelli (lotto L1-098520 16:52; codice a barre 8005412101750)

Clear “Anticaduta” – shampoo (lotto 909513; codice a barre 8712561505666)

Clear “Men Sensitive” – shampoo (lotto 325417; codice a barre 8717644455746)

Clear “Riequilibrante” – shampoo (lotto 904117; codice a barre 8 712561 506342)

Dikson “Tutti i giorni capelli normali” – shampoo (lotto E2823/1; codice a barre 8000836134353)

Garnier Fructis “Addio danni trattamento istantaneo” – crema per capelli (lotto 22L702; codice a barre 3600541286856)

Garnier Fructis “Color Resist” – crema per capelli (lotto 22L202; codice a barre 3600541474352)

Garnier Fructis “Shampoo fortificante capelli secchi” – shampoo (26P500; codice a barre 3600541204379)

Garnier Fructis “Shampoo fortificante Oil Repair” – shampoo (lotto 26P500; codice a barre 3600541226401)

Garnier Fructis “Shampoo rafforzante radici grasse punte secche” – shampoo (lotto 26P102; codice a barre 3600541013391)

L’Oréal “Elvive Maschera Total Repair” – maschera per capelli (lotto 28R300; codice a barre 3600521751978)

L’Oréal “Invisi Fix” – gel per capelli (lotto 22P301; codice a barre 8024417011215)

L’Oréal Paris “Excellence creme 5.6 castano chiaro rosso” – tintura per capelli (lotto 10L900; codice a barre 8001980122678)

Look Model “Acqua gel fissante” – gel all’acqua” (codice a barre 8004120050657)

Nivea “Styling Mousse Extra strong” – mousse per capelli (codice a barre 4005808678600)

Palmolive “Fresh & Volume” – shampoo (lotto 1320IT10322B; codice a barre 8714789880464)

Palmolive “Brilliant Color” – shampoo (lotto 0338IT10322*B; codice a barre 8714789880518)

Palmolive “Menta e Olio” – shampoo (lotto 020817IT10322*B; codice a barre 8714789979571)

Palmolive “Perla e Mandorla” – shampoo (lotto 040817IT10322*B; codice a barre 8714789880525)

Pantene “Pro-V Colour Protect” – crema per capelli (lotto 99685140; codice a barre 5013965941429)

Schwarzkopf “Gel taft looks wet style tenuta forte 3” – gel per capelli (lotto 0824192703; codice a barre 8015700156447)

Schwarzkopf Gliss “Hair repair capelli appesantiti” – shampoo (lotto 0907507541; codice a barre 8015700159776)

Schwarzkopf “Palette Care Shampoo Repair” – shampoo (lotto 2450064; codice a barre 8015700158571)

Schwarzkopf “Palette Fiber Flex” – mousse per capelli (lotto 931191378; codice a barre 8015700158236)

Schwarxkopft “Palette professional performance gloss sensation” – tintura per capelli (lotto 0203756568; codice a barre 8015700157611)

Schwarkkopft “Supreme Oil Elixir” – balsamo per capelli (lotto 931188181; codice a barre 8015700151077)

Splend’Or “Spuma effetto volumizzante” – mousse per capelli (lotto ED240130; codice a barre 800351002505)

Splend’Or “Lacca Ecofix” – lacca per capelli (lotti AA ED181230 MD1220 1851 / AA ED190431 MD0421 1244; codici a barre 8003510000579; 800351000609)

Sunsilk “Azione termo-attiva” – balsamo per capelli (lotto 724613 B 06:26; codice a barre 8717644384749)

Sunsilk “Balsamo Crescita Naturale” – balsamo per capelli (lotto 834513 B; codice a barre 8710908245145)

Sunsilk “CO CREATION azione termo-attiva” – balsamo per capelli (codice a barre 8711644384749)

Sunsilk “CO CREATION Thomas” – balsamo per capelli (lotto 81245CY8; codice a barre 8711700550673)

Sunsilk “Morbidi e Luminosi” – balsamo per capelli (lotto 334113 B 14:54; codice a barre 8711700955379)

U&ME “Cera per capelli ad acqua” – cera per capelli (lotto 00100; codice a barre 8033706390207)

Vidal “Capelli ricci o mossi” – shampoo (lotto 20264202627A; codice a barre 8008970005799)

Vidal “Liscio & Seta” – shampoo (codice a 8008970005782)

Vitalcare “Ritocco Ideale rosso” – spray per capelli (lotto 110-3; codice a barre 8029241130019).

Come abbiamo detto, la lista continua ad aggiornarsi – pertanto il nostro consiglio è quello di consultare periodicamente il portale delle autorità sanitarie europee per essere sempre aggiornati sugli ultimi richiami.

Inoltre, in generale, prestiamo molta attenzione alle informazioni contenute sulle etichette dei prodotti che acquistiamo – in particolare alla lista degli ingredienti: in questo modo sapremo se il prodotto che abbiamo in mano contiene o meno sostanze pericolose.

Fonte: RAPEX

