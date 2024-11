Anche Starbucks lancia il suo panettone per Natale 2024 (e non immagini chi lo produce)

Per il Natale 2024, Starbucks lancia il suo Panettone Toffee Twist, ispirato alle note bevande del brand per le festività e creato in collaborazione con un rinomato maestro pasticcere italiano

Il panettone sembra piacere proprio a tutti, e anche le grandi catene internazionali non si lasciano scappare l’occasione di produrne uno in esclusiva. È il caso di Starbucks che per il Natale 2024 lancia il Panettone Tofee Twist. Scopriamo com’è fatto e chi lo produce.

Starbucks quest’anno non si è accontentato di offrire un panettone tradizionale qualunque, ma ha scelto di puntare su una novità, pensata e realizzata da un grande maestro pasticcere.

Il Tofee Twist è infatti frutto di una collaborazione esclusiva con Italo Vezzoli, uno dei più prestigiosi lievitisti italiani, un nome ben noto nel mondo della pasticceria artigianale, soprattutto in Lombardia, dove il suo locale è riconosciuto per l’eccellenza nella preparazione di dolci tradizionali italiani, come appunto il panettone.

Ma quali sono le caratteristiche principali del Panettone Tofee Twist? Innanzitutto, l’impasto è lievitato naturalmente per garantire una consistenza soffice e delicata, senza uso di conservanti. Ma la vera sorpresa è nel ripieno: un mix di cioccolato al caramello e cioccolato fondente e nella copertura di cioccolato al latte impreziosita da arachidi sabbiate e caramellate, che aggiungono croccantezza al dolce.

L’idea alla base del lievitato è stata quella di creare un prodotto e che integrasse il classico panettone che tutti conosciamo con le bevande natalizie del brand, come il Toffee Nut Latte e il Caramel Waffle Latte.

Quanto costa

Il Panettone Toffee Twist è disponibile in tutti gli store Starbucks sparsi per l’Italia al prezzo di 44 euro per 1 kg di prodotto, una cifra che rispecchia la qualità artigianale del prodotto.

È confezionato in una elegante scatola di carta riciclata color magenta, pensata per preservare la fragranza e la freschezza del panettone.

