Abbiamo assaggiato per voi le nuove tavolette di cioccolato vegano di Lindt

Siamo andati a cercare al supermercato e abbiamo assaggiato per voi le due nuove tavolette di cioccolato vegano lanciate da Lindt, una classica e l'altra alla nocciola. Ecco gli ingredienti con cui sono realizzate e che sapore hanno

Dopo il lancio della Nutella vegana, che sembra essere stata super apprezzata dalla gran parte dei consumatori (non si notano particolari differenze con l’originale), è arrivata da poco anche un’altra novità “dolce” e 100% vegetale.

Lindt Italia ha deciso di lanciarsi nel mercato dei prodotti vegan, che sembrano essere sempre più in ascesa anche perché possono essere consumati non solo dalle persone che hanno fatto una scelta etica o salutista ma anche dagli intolleranti al lattosio. La novità lanciata da questo brand sono le tavolette di cioccolato vegano.

Le nuove cioccolate, disponibili in due diverse versioni, rappresentano una valida alternativa completamente vegetale al tradizionale cioccolato al latte, escludono infatti completamente questo e altri ingredienti di origine animale.

Le due opzioni disponibili sono:

Tavoletta Vegan ricetta classica (100 g) dalla consistenza cremosa, a base di avena, miglio e mandorle

(100 g) dalla consistenza cremosa, a base di avena, miglio e mandorle Tavoletta Vegan Nocciola (100 g) che combina la base di avena, miglio e mandorle, con una croccante granella di nocciole

Tenete conto che queste tavolette di cioccolato non sono in realtà una novità, dato che Lindt le aveva già lanciate in altri Paesi, sono quindi una “new entry” solo per l’Italia. Leggi anche: Lindt: cosa c’è davvero dentro le nuove barrette al cioccolato vegan?

Siamo andati a cercarle per scoprire cosa contengono e assaggiarle per voi. Vi diciamo subito che non sono disponibili in tutti i supermercati e, in effetti, in diversi punti vendita non le abbiamo trovate. Non ci siamo però dati per vinti e siamo riusciti ad acquistarle in un negozio specializzato.

Ora, per prima cosa, diamo un’occhiata agli ingredienti e alle tabelle nutrizionali.

Gli ingredienti

Questi gli ingredienti della tavoletta vegan Lindt classica:

zucchero

burro di cacao

pasta di cacao

maltodestrine

MANDORLE (10%)

farina di AVENA (senza glutine) (4,4%)

sciroppo di miglio (4%)

emulsionante (lecitina di SOIA)

aromi naturali

Può contenere NOCCIOLE, altra FRUTTA A GUSCIO e TRACCE DI LATTE.Preparato al cacao contiene: Cacao 35% minimo.

Molto simili a quelli della tavoletta alla nocciola:

zucchero

burro di cacao

pasta di cacao

maltodestrine

NOCCIOLE (10%)

MANDORLE (9%)

farina di AVENA* (4%)

sciroppo di miglio (3,6%)

emulsionante (lecitina di SOIA)

aromi naturali

Può contenere altra FRUTTA A GUSCIO e tracce di LATTE. Preparato al cacao contiene: Cacao 35% minimo.

Queste invece le tabelle nutrizionali:

Tavoletta classica

Tavoletta alla nocciola

Come avrete capito, leggendo gli ingredienti e le tabelle nutrizionali: queste tavolette sono sicuramente un’alternativa golosa al classico cioccolato che contiene latte ma non sono certo più salutari, considerati gli alti livelli di grassi e di zuccheri e l’apporto calorico.

Da consumare quindi sempre con moderazione.

Di che sanno le tavolette di cioccolato vegane Lindt

La Tavoletta Vegan Classic ha una consistenza cremosa e un sapore che ricorda il cioccolato al latte, anche se con un retrogusto diverso rispetto alla versione classica. Manca un po’ quel carattere deciso che ci si aspetta da un buon cioccolato.

La Tavoletta Vegan Nocciola, invece, nonostante presenti alcune differenze rispetto al cioccolato al latte (comunque si avvicina al sapore originale), è più gradevole, grazie alla presenza di granella di nocciola (molto sottile) che le dona croccantezza. Il sapore, nel complesso, è piuttosto delicato e, a nostro parere, è più buona della precedente anche se davvero troppo dolce.

