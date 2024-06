Abbiamo assaggiato per voi il riso “amico dei pesci” venduto alla Lidl (e coltivato in Italia)

Il riso "Amico dei pesci" di Lidl, è una varietà di Arborio coltivata in Italia con la tecnica della risipiscicoltura, un metodo di produzione più sostenibile

Se frequenti i supermercati Lidl, forse avrai notato un prodotto particolare che in realtà è già uscito da qualche tempo ma che proprio questa settimana è in offerta. Parliamo del riso Arborio “Amico dei pesci” a marchio Carosio, che gode del sigillo FDAI.

Di cosa si tratta? Il riso “Amico dei pesci” viene coltivato nelle risaie del basso ferrarere con la tecnica della risipiscicoltura, un metodo di produzione più sostenibile. Si tratta di un sistema innovativo che prevede l’introduzione degli avannotti, piccoli pesci d’acqua dolce, nelle risaie.

Questi pesci svolgono un ruolo fondamentale nell’ecosistema della risaia, si nutrono infatti di larve di insetti che potrebbero essere nocivi per la coltura del riso, contribuendo così a mantenere l’equilibrio biologico. L’obiettivo della risipiscicoltura è quello di ridurre al minimo l’uso di sostanze chimiche nocive per l’ambiente.

Durante la fase di crescita del riso, la presenza degli avannotti aiuta a creare un ambiente più sano e ricco di biodiversità. Al momento della raccolta, le risaie vengono svuotate e l’acqua defluisce nei canali, permettendo ai pesci cresciuti di essere prelevati e liberati nei corsi d’acqua locali. Questo processo non solo ripopola i corsi d’acqua, ma aiuta anche a mantenere un ecosistema equilibrato e vitale, dimostrando come pratiche agricole sostenibili possano avere un impatto positivo sull’ambiente.

Il riso, come già preannunciato è 100% italiano (viene coltivato vicino Ferrara) ed è prodotto in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti.

Si tratta di una varietà nota come Volano, caratterizzata da chicchi lunghi, semi tondeggianti e perlatura distintiva. Comunemente conosciuto come Arborio, questo riso è una delle cultivar storiche italiane, originaria delle zone della bassa ferrarese e del Delta del Po. Grazie alle sue caratteristiche, è particolarmente adatto per la preparazione di risotti.

L’abbiamo assaggiato per voi, utilizzandolo proprio per preparare un risotto ed effettivamente consistenza e gusto ci hanno convinto. Si tratta poi di un prodotto del nostro territorio che cerca di preservare la biodiversità e dunque ci piace ancora di più.

Quanto costa il riso Arborio “Amico dei pesci”

A prezzo pieno una confenzione di Riso Arborio “Amico dei pesci” di Lidl costa 2.79 euro, considerate però che sono 900 grammi e non 1 chilo. Questa settimana però si trova in offerta a 2 euro.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Lidl

Leggi anche: