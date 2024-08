“Riconnettersi con la natura per riscoprire la propria pace interiore”: il potente messaggio di questa donna indigena

La vita moderna ci spinge a correre senza sosta, ma ritrovare la pace interiore è possibile. Fermati, riconnettiti con la natura e supera le paure infondate che ci vengono imposte.

Pilar Vergés, la custode dell’eremo sulla montagna di San Miquel e di antichissimi lignaggi della medicina e del sacro femminile, ha voluto diffondere un potente messaggio sull’importanza di riconnettersi con la natura.

La frenesia della vita moderna spesso ci lascia senza fiato, facendoci credere di non avere mai abbastanza tempo. Il continuo correre, senza sosta, ci porta lontano dalla serenità che tutti desideriamo. Tuttavia la soluzione può essere più semplice di quanto sembri: è sufficiente fermarsi, rallentare e ricordare.

Non servono filosofie complesse per riscoprire la nostra pace interiore; basta ricordare dove viviamo, ritrovare il legame con la terra. Tornando a questo punto di partenza, possiamo riscoprire un profondo rispetto per la natura che ci circonda. La terra, i fiumi, ogni elemento naturale diventa parte integrante di noi stessi, e prendersene cura diventa un atto naturale e necessario.

Superare la paura per abbracciare una vita autentica

In un mondo in cui ci viene continuamente imposto di credere in falsi bisogni e timori, è fondamentale imparare a riconoscere e cancellare queste paure infondate. Non dobbiamo cadere nella trappola del timore, ma invece liberarci da esso, per vivere una vita più autentica e connessa alla terra.

Una filosofia di vita che le donne indigene fanno propria. Basano i loro metodi tradizionali sul rispetto, la reciprocità, la cura e l’amore espressi attraverso cerimonie spirituali e canzoni. Incarnano i poteri degli spiriti, delle piante e degli animali, delle divinità, degli antenati e delle forze elementali.

Le donne difendono i loro territori come autorità spirituali e portatrici di saperi ancestrali, trasmettitrici di lingua, cultura e arte perché questo è lo spazio in cui vivono la loro vita e i loro sogni. E tutti noi dovremmo fare nostra la saggezza che ci trasmette Pilar.

